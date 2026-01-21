IND vs NZ, 1st T20I: अभिषेक शर्माचे शतकं हुकलं, पण कोणत्याच भारतीयाला न जमलेले विक्रम नावावर; भारताचे न्यूझीलंडसमोर भलेमोठे लक्ष्य

India set 239 runs Target for New Zealand: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात नागपूरमध्ये बुधवारी (२१ जानेवारी) टी२० मालिकेतील पहिला सामना होत आहे. या सामन्यातील पहिला डाव अभिषेक शर्माने गाजवला आहे. त्याने आक्रमक खेळता अनेक विक्रम नोंदवले आहेत. त्याच्या वादळी खेळीमुळे भारताने न्यूझीलंडसमोर (IND vs NZ) २३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताने हे न्यूझीलंडविरुद्ध टी२०मध्ये ठेवलेले सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. भारताकडून अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि संजू सॅमसन यांनी डावाची सुरुवात केली. सॅमसनने आक्रमक सुरुवात केली होती. पण तो दुसऱ्या षटकात दोन चौकारांनंतर ७ चेंडूत १० धावा करून बाद झाला. काईल जेमिसनच्या गोलंदाजीवर रचिन रवींद्रने त्याचा झेल घेतला. .IND vs NZ: ७८५ दिवसांनी कमबॅक करणाऱ्या इशान किशनची चौकारानं सुरूवात, पण स्वस्तात झाला बाद; Video.दोन वर्षांनी पुनरागमन करणारा इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर मैदानात उतरला. त्याने पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारत इरादा स्पष्ट केला होता. पण आक्रमक खेळण्याच्या प्रयत्नात तिसऱ्या षटकात जेकब डफीने त्याला ५ चेंडूत ८ धावांवर मार्क चॅपमनच्या हातून झेलबाद केले. भारताने २७ धावांवर २ विकेट्स गमावल्या होत्या.मात्र, त्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) अभिषेकची चांगली साथ दिली. एका बाजूने अभिषेक आक्रमक खेळत असताना दुसरी बाजू सूर्यकुमारने सांभाळली होती. सूर्यानेही काही चांगले शॉट्स खेळले. यादरम्यान अभिषेकने २२ चेंडूतच त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे ७ वे आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक होते. .अभिषेक आणि सूर्यकुमार यांची भागीदारी चांगलीच रंगली होती. मात्र त्यांची ९९ धावांची भागीदारी मिचेल सँटेनरने ११ व्या षटकात सूर्यकुमारला बाद केले. सूर्यकुमारचा झेल टीम रॉबिन्सनने पकडला. सू्र्यकुमारने २२ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह ३२ धावा केल्या. यानंतर मात्र भारताने काही झटपट विकेट्स गमावल्या.अभिषेक शर्मा शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता. त्याने १२ व्या षटकात पहिल्या तीन चेंडूवरच इश सोधीविरुद्ध एक चौकार आणि दोन षटकार मारले होते. पण अशात आक्रमक शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर तो काईल जेमिसनच्या हातात झेल देत बाद झाला. त्याने ३५ चेंडूत ५ चौकार आणि ८ षटकारांसह ८४ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे डाव सांभाळत होते. पण शिवमला १४ व्या षटकात जेमिसनने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत ९ धावांवर बाद केले. पण तरी हार्दिक आक्रमक खेळत होता. अखेर त्याचा अडथळा १६ व्या षटकात जेकब डफीने दूर केला. डीप मिडविकेटला मार्क चॅपमनने त्याचा २५ धावांवर झेल घेतला. .नंतर रिंकू सिंगने जबाबदारी हाती घेतली. मात्र १८ व्या षटकात उपकर्णधार अक्षर पटेल ५ धावांवर बाद झाला. मात्र रिंकूने शेवटच्या दोन षटकात आक्रमक फलंदाजी करत भारताला २० षटकात ७ बाद २३८ धावांपर्यंत पोहोचवले. रिंकू २० चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४४ धावांवर नाबाद राहिला. अर्शदीप सिंग ६ धावांवर नाबाद राहिला.न्यूझीलंडकडून जेकब डफी आणि काईल जेमिसन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच क्रिस्टियन क्लार्क, इश सोधी आणि मिचेल सँटेनर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .अभिषेक शर्माचे विक्रमअभिषेक शर्मा न्यूझीलंडविरुद्ध एकाच टी२० सामन्यात ८ किंवा त्यापेक्षा अधिक षटकार मारणारा जगातील तिसरा, तर भारताचा पहिलाच खेळाडू ठरला आहे. त्याआधी रिचर्ड लेवी आणि कायरन पोलार्ड यांनी असा पराक्रम केला आहे. रिचर्डने २०१२ मध्ये हेमिल्टनला झालेल्या सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध १३ षटकार मारले होते. पोलार्डने २०२० मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० सामन्यात ८ षटकार मारले होते.याशिवाय अभिषेक शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये २५ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत ५० धावांचा टप्पा पार करण्याची ही आठवी वेळ होती. तो ८ वेळा आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये २५ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत ५० धावांचा टप्पा पार करणारा पहिलाच खेळाडू आहे. त्याने फिल सॉल्ट, सूर्यकुमार यादव आणि एव्हिन लुईसयांना मागे टाकले आहे. या तिघांनी प्रत्येकी ७ वेळ असा कारनामा केला आहे..IND vs NZ, 1st T20I: न्यूझीलंडने जिंकला टॉस! भारताच्या संघात इशान किशन, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, पाहा दोन्ही संघांची प्लेइंग-११.याशिवाय अभिषेक न्यूझीलंडविरुद्ध टी२०मध्ये सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक करणारा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. त्याने केएल राहुल आणि रोहित शर्मा यांना मागे टाकले आहे. केएल राहुलने २०२० मध्ये ऑकलंडला झालेल्या टी२० सामन्यात २३ चेंडूत अर्धशतक केले होते, तर रोहित शर्माने २०२०मध्ये हेमिल्टनला झालेल्या टी२० सामन्यात २३ चेंडूत अर्धशतक केले होते.अभिषेकच्या ५००० धावा पूर्णअभिषेकने या खेळीदरम्यान टी२० क्रिकेटमध्ये ५००० धावाही पूर्ण केल्या. तो हा टप्पा पार करणारा जगातील १३१ वा खेळाडू आहे. पण सर्वात कमी डावात ५००० टी२० धावा करणारा भारताचा चौथ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे . त्याने १६५ डावात ५००० टी२० धावा पूर्ण केल्या आहेत (Fastest 5000 T20 Runs). या यादीत त्याच्या पुढे केएल राहुल (१४३ डाव), ऋतुराज गायकवाड (१४५ डाव) आणि शुभमन गिल (१५४ डाव) हे खेळाडू आहेत. अभिषेकने विराट कोहलीला याबाबतीत मागे टाकले आहे. विराटने १६७ डावात ५००० टी२० धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 