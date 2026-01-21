Cricket

IND vs NZ, 1st T20I: अभिषेक शर्माचे शतकं हुकलं, पण कोणत्याच भारतीयाला न जमलेले विक्रम नावावर; भारताचे न्यूझीलंडसमोर भलेमोठे लक्ष्य

Abhishek Sharma Fifty Records: न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यात अभिषेक शर्माने मोठी खेळी करताना ४ मोठे विक्रम केले आहेत. त्याच्या अर्धशतकामुळे भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध २३० धावांचा टप्पा सहज पार केला.
Abhishek Sharma | India vs New Zealand 1st T20I

Abhishek Sharma | India vs New Zealand 1st T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India set 239 runs Target for New Zealand: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात नागपूरमध्ये बुधवारी (२१ जानेवारी) टी२० मालिकेतील पहिला सामना होत आहे. या सामन्यातील पहिला डाव अभिषेक शर्माने गाजवला आहे. त्याने आक्रमक खेळता अनेक विक्रम नोंदवले आहेत.

त्याच्या वादळी खेळीमुळे भारताने न्यूझीलंडसमोर (IND vs NZ) २३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताने हे न्यूझीलंडविरुद्ध टी२०मध्ये ठेवलेले सर्वात मोठे लक्ष्य आहे.

या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. भारताकडून अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि संजू सॅमसन यांनी डावाची सुरुवात केली. सॅमसनने आक्रमक सुरुवात केली होती. पण तो दुसऱ्या षटकात दोन चौकारांनंतर ७ चेंडूत १० धावा करून बाद झाला. काईल जेमिसनच्या गोलंदाजीवर रचिन रवींद्रने त्याचा झेल घेतला.

<div class="paragraphs"><p>Abhishek Sharma | India vs New Zealand 1st T20I</p></div>
IND vs NZ: ७८५ दिवसांनी कमबॅक करणाऱ्या इशान किशनची चौकारानं सुरूवात, पण स्वस्तात झाला बाद; Video
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
Surya kumar Yadav
cricket news today
Ishan Kishan
New Zealand Cricket Team
T20 Cricket Records
Abhishek Sharma
T20 cricket milestones

Related Stories

No stories found.