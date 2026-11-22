New Zealand vs India 1st Test : भारतीय संघाने न्यूझीलंड विरुद्ध वेलिंग्टनला सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यावर भक्कम पकड मिळवली आहे. गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) सुरू झालेल्या या सामन्यात भारताने चौथ्या दिवशी पहिला डाव घोषित करताना ३५२ धावांची मोठी आघाडी घेतली आहे. भारतासाठी केएल राहुल आणि रिषभ पंत यांनी शतके ठोकली, तर यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल आणि ध्रुव जुरेल यांनी अर्धशतके केली. भारताने या सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. .IND vs NZ, 1st Test: रिषभ पंतचा सिक्स अन् शतक! एका झटक्यात ५ रेकॉर्ड्सची नोंद, दिग्गजांच्या यादीत दणक्यात एन्ट्री .या सामन्यात न्यूझीलंडचा पहिला डाव दुसऱ्या दिवशी ३६८ धावांवर संपवल्यानंतर भारतीय संघ पहिल्या डावात फलंदाजीला उतरला. भारतासाठी यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल यांनी १३० धावांची भागीदारी करत दमदार सुरुवात केली. जैस्वालने ८९ चेंडूत ८५ धावांची विस्फोटक खेळी केली. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशाचे पहिले सत्र केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी गाजवले. त्यांच्यात १६५ धावांची भागीदारी झाली. पडिक्कल १७५ चेंडूत ८० धावा करून बाद झाला. तरी कर्णधार शुभमन गिलने केएल राहुलची साथ दिली. त्यांच्यातही तिसऱ्या विकेटसाठी ९१ धावांची भागीदारी झाली. केएल राहुलने त्याचे १३ वे कसोटी शतकही पूर्ण केले. तो २९० चेंडूत १३६ धावा करून बाद झाला..त्यानंतर गिल आणि रिषभ पंत यांनी संघाचा डाव आक्रमक खेळत पुढे नेताना चौथ्या विकेटसाठी १०० धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे भारताने ४८० धावांचा टप्पा सहज ओलांडला. मात्र गिलचं शतक अगदी थोडक्यात हुकलं. तो ९८ धावांवर जेकॉब डफीच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. पण पंत अर्धशतक करून चांगला खेळत होता. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत भारताने १२५ षटकात ४ बाद ४८६ धावा केल्या होत्या..यानंतर चौथ्या दिवशी रिषभ पंतसह अंशुल कंबोजने चांगली सुरुवात केली. दोघेही आक्रमक खेळत होते. त्यामुळे त्यांच्यातही ५ व्या विकेटसाठी ६८ धावांची भागीदारी झाल्याने भारताने साडेपाचशे धावा पार केल्या. कंबोज ४२ चेंडूत ३८ धावा करून बाद झाला. पण तरी पंत चांगल्या लयीत खेळत असताना त्याला ध्रुव जुरेलची साथ मिळाली. या दोघांनीही ७५ धावांची भागीदारी केली. या भागीदारीदरम्यान रिषभ पंतने षटकारासह त्याचे ९ वे कसोटी शतक पूर्ण केले. त्यानंतरही तो विस्फोटकच खेळ करत होता, याच प्रयत्नात १५३ व्या षटकात रिषभला रचिन रवींद्रने नॅथन स्मिथच्या हातून झेलबाद केले. पंतने १५३ चेंडूत १२८ धावांची खेळी केली, ज्यात १० चौकार आणि ६ षटकार मारले. तो बाद झाला तेव्हा भारताने सहज ६०० धावा पार केल्या होत्या.रिषभ बाद झाल्यानंतरही जुरेलने धावांची गती कमी होऊ दिली नाही. त्यानेही अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानेही वॉशिंग्टन सुंदरसोबत ५४ धावांची भागीदारी केली. पण सुंदर १६३ व्या षटकात २४ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर आक्रमक खेळणाऱ्या आकाश दीपला ५ चेंडूत १३ धावांवर असताना ग्लेन फिलिप्सने बाद केले. अखेर १६६ व्या षटकात ध्रुव जुरेलला ग्लेन फिलिप्सच्या गोलंदाजीवर टॉम बंडेलने यष्टीचीत करताच भारताचा डाव कर्णधार गिलने घोषित केला.भारताने १६६ षटकात ९ बाद ७२० धावांवर पहिला डाव घोषित केला. न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सने ३ विकेट्स घेतल्या, तर रचिन रवींद्रने २ विकेट्स घेतल्या. मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, जेकॉब डफी आणि नॅथन स्मिथ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .भारताची सर्वोच्च धावसंख्याभारताने पहिला डाव ९ बाद ७२० धावांवर घोषित केला असल्याने ही भारताची न्यूझीलंडविरुद्धचीच नाही, तर परदेशातीलही सर्वोच्च धावसंख्या (Highest Score) ठरली आहे. भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्यांदाच कसोटीत ६०० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. यापूर्वी न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची सर्वोच्च धावसंख्या ७ बाद ५८३ धावा होती; ही धावसंख्या १९९९ मध्ये अहमदाबाद कसोटीत भारताने केली होती. याशिवाय न्यूझीलंडमध्ये केवळ दुसऱ्यांदाच भारताने कसोटी डावात ५०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. यापूर्वी २००९ हेमिल्टन कसोटीत भारताने सर्वबाद ५२० धावा केल्या होत्या.तसेच भारताने परदेशात यापूर्वी परदेशात सर्वोच्च ७०७ धावांची धावसंख्या उभारली होती, ही धावसंख्या भारताने २०१० मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध कोलंबो कसोटीत उभारली होती. तसेच २००४ मध्ये सिडनी कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताने ७ बाद ७०५ धावांवर डाव घोषित केला होता. .पहिल्या ७ विकेटसाठी ५०+ भागीदारीदरम्यान, या डावात भारताकडून पहिल्या ७ विकेटसाठी ५० पेक्षा अधिक धावांच्या भागीदारी झाल्या. त्यामुळे कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच झालं की पहिल्या सातही विकेटसाठी एखाद्या संघाने ५० हून अधिक धावांच्या भागीदारी केल्या आहेत. तसेच पहिल्या ६ विकेटसाठी ५०+ धावांच्या भागीदारी होण्याची ही केवळ चौथीच वेळ आहे, तर भारताच्याबाबतीत दुसरीच वेळ आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये अहमदाबाद कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताकडून पहिल्या सहाही विकेटसाठी ५० हून अधिक धावांच्या भागीदारी झाल्या होत्या. याशिवाय १९६०-६१ मध्ये ब्रिस्बेनला ऑस्ट्रेलियाकडून वेस्ट इंडिजविरुद्ध सहाही विकेटसाठी ५०+ धावांच्या भागीदारी झाल्या होत्या, तर २०१५ साली खुलाना येथे पाकिस्तानकडून बांगलादेशविरुद्ध सहाही विकेटसाठी ५०+ धावांच्या भागीदारी झाल्या होत्या..IND vs NZ, 1st Test: केएल राहुलचं शतक, तर जैस्वाल, गिल, पडिक्कल अन् पंतची फिफ्टी; भारताबाहेर टीम इंडियाने रचला नवा इतिहास.५ फलंदाजांच्या ८०+ धावाभारताकडून या डावात पहिल्या पाचही फलंदाजांनी ८० धावांचा आकडा ओलांडला आहे.कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात एका डावात पहिल्या ५ फलंदाजांनी ८० किंवा त्याहून अधिक धावांची खेळी करण्याची ही केवळ दुसरीच वेळ आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये पाकिस्तानने न्यूझीलंडविरुद्ध अबुधाबीला झालेल्या कसोटी सामन्यात असा पराक्रम केला होता. त्या सामन्यात पाकिस्तानच्या पहिल्या पाचही फलंदाजांनी ८० हून अधिक धावांची खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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