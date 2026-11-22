New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टनला सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात रिषभ पंतने खणखणीत शतक केले आहे. त्याने भारताच्या पहिल्या डावात शतक करत अनेक विक्रमही केले आहेत. या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी भारताच्या केएल राहुलने शतक केले होते, त्यानंतर आता चौथ्या दिवसाच्या (रविवार, २२ नोव्हेंबर) पंतनेही शतक (Rishabh Pant) केले आहे. विशेष म्हणजे पंतसाठी हा पुनरागमनाचा सामना आहे. दुखापतीमुळे तो बराचवेळ मैदानापासून दूर होता. या कसोटी मालिकेपूर्वी झालेल्या भारत अ संघाच्या मालिकेतही त्याला खेळता आले नव्हते. पण आता पुनरागमन करताच त्याने पु्न्हा कसोटीतील तो प्रमुख फलंदाज का आहे, हे दाखवून दिले आहे. .IND vs NZ, 1st Test: केएल राहुलचं शतक, तर जैस्वाल, गिल, पडिक्कल अन् पंतची फिफ्टी; भारताबाहेर टीम इंडियाने रचला नवा इतिहास.या सामन्यात चौथ्या दिवशी भारताने १२६ व्या षटकापासून आणि ४ बाद ४८६ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली होती. यावेळी रिषभ ५५ धावांवर आणि अंशुल कंबोज शून्यावर नाबाद होते. या दोघांनीही सुरुवात चांगली केली. दोघांनीही सुरुवातीलाच काही आक्रमक शॉट्स खेळले.त्यामुळे त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली. पण अखेर तिसऱ्या दिवशी नाईट वॉचमन म्हणून आलेल्या कंबोजला ३८ धावांवर ग्लेन फिलिप्सने बाद केले.त्यामुळे ध्रुव जुरेल फलंदाजीला आणि त्यानेही पंतची दमदार साथ देत अर्धशतकी भागीदारी केली. यादरम्यान १४७ व्या षटकात ग्लेन फिलिप्सविरुद्ध षटकार ठोकत रिषभने १३५ चेंडूत शतक पूर्ण केले.हे त्याचे ९ वे शतक ठरले. त्यानंतरही तो आक्रमक खेळ करत राहिला. पण अखेर १५३ व्या षटकात रिषभला रचिन रवींद्रने नॅथन स्मिथच्या हातून झेलबाद केले. त्याच्या विकेटसह चौथ्या दिवसाचा लंच ब्रेक झाला. रिषभने १५३ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह १२८ धावा केल्या. लंच ब्रेक झाला, तेव्हा भारताच्या १५२.५ षटकात ६ बाद ६२९ धावा झाल्या होत्या आणि ध्रुव जुरेल ३२ धावांवर नाबाद आहे. भारताकडे २६१ धावांची आघाडी आहे..रिषभ पंतचे विक्रमदिग्गज यष्टीरक्षकांच्या यादीत सामीलरिषभ पंत आता सर्वाधिक कसोटी शतके करणाऱ्या यष्टीरक्षक फलंदाजांच्या यादीत (Most Test Centuries as Wicket Keeper) तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने लेस एम्स यांना मागे टाकले आहे. त्याच्यापुढे केवळ ऍडम गिलख्रिस्ट आणि अँडी फ्लॉवर हे दोघेच आहेत. गिलख्रिस्टने १७ शतके केली आहेत, तर अँडी फ्लॉवर यांनी १२ शतके केली आहेत. लेस एमेस यांनी ८ शतके केली आहेत.रिषभ पंतचे हे परदेशातील ७ वे शतक आहे. त्यामुळे परदेशात सर्वाधिक कसोटी शतक करणाऱ्या यष्टीरक्षकांच्या यादीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने अँडी फ्लॉवर यांच्या ६ शतकांना मागे टाकले आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर १० शतकांसह ऍडम गिलख्रिस्ट आहे. लेस एम्स यांनी परदेशात ५ शतके केली आहेत, तर मुश्फिकूर रहीमने यष्टीरक्षक म्हणून परदेशात ४ कसोटी शतक केले आहेत..याशिवाय सेना देशात (SENA) म्हणजेच दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या चारही देशात किमान एक तरी कसोटी शतक करणारा पंत जगातील केवळ तिसरा यष्टीरक्षक आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिच्या ऍडम गिलख्रिस्ट आणि इंग्लंडच्या जॉनी बेअरस्टो यांनीच असा कारनामा केला आहे. त्यामुळे पंत या चारही देशात कसोटी शतक करणारा भारताचा पहिलाच यष्टीरक्षक आहे..IND vs NZ, 1st Test: केएल राहुलने १३६ धावा करत गावसकरांचा ५० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, पण गौतम गंभीरपासून एक रन दूर राहिला! .SENA देशांमध्ये शतक करणारा ६ वा भारतीयदक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या चारही देशात कसोटी शतक करणारा तो ९ वा आशियाई, तर एकूण ६ वा भारतीय फलंदाज आहे. त्याच्यापूर्वी मोहम्मद अझरुद्दीन, सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, विराट कोहली आणि केएल राहुल यांनीच चारही देशात शतके केली आहेत. तसेच पाकिस्तानच्या सईद अन्वर, युनूस खान व श्रीलंकेच्या कुमार संगकारा या आशियाई फलंदाजांनीही या चारही देशात कसोटी शतके केली आहेत.कसोटीत सर्वाधिक षटकाररिषभ पंतच्या आता कसोटीत ९१ डावात १०८ षटकारही झाले आहेत. त्यामुळे कसोटीत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत (Most Test Sixes) तो ब्रेंडन मॅक्युलमला मागे टाकत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. मॅक्युलमने १०८७ षटकार १७६ डावात मारले आहेत. या विक्रमाच्या यादीत पंतच्या पुढे आता फक्त बेन स्टोक्स आहे, ज्याने २२० डावात १३८ षटकार मारले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.