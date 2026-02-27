Cricket

T20 WC, IND vs WI: रिंकू सिंग IN, तिलक वर्मा OUT? वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या अतिमहत्त्वाच्या सामन्यात भारताच्या Playing XI मध्ये बदल

India likely playing XI vs West Indies Super 8: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सुपर ८ सामन्यापूर्वी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि कोलकाताचे इडन गार्डन गाजवणारा खेळाडू टीम इंडियाला हवाय..
India likely playing XI vs West Indies Super 8

India likely playing XI vs West Indies Super 8

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India likely playing XI vs West Indies Super 8 : भारताच्या उपांत्य फेरीच्या मार्गात आता फक्त वेस्ट इंडिजचा अडथळा राहिला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८च्या या लढतीत विजेता संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार आहे आणि हा ब्लॉकबस्टर सामना कोलकाताच्या इडन गार्डनवर १ मार्च, रविवारी होणार आहे. संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा या जोडीने झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताला यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील सर्वोत्तम सुरुवात करून दिली. त्यामुळे ही जोडी वेस्ट इंडिजविरुद्ध कायम राहण्याची शक्यता बळावली आहे. पण, विंडीजचा सामना करण्यासाठी भारताच्या अंतिम ११ मध्ये एक बदल नक्की होईल.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
West Indies Cricket Team
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Sanju Samson
Tilak Varma

Related Stories

No stories found.