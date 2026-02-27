T20 WC, IND vs WI: रिंकू सिंग IN, तिलक वर्मा OUT? वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या अतिमहत्त्वाच्या सामन्यात भारताच्या Playing XI मध्ये बदल

India likely playing XI vs West Indies Super 8 : भारताच्या उपांत्य फेरीच्या मार्गात आता फक्त वेस्ट इंडिजचा अडथळा राहिला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८च्या या लढतीत विजेता संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार आहे आणि हा ब्लॉकबस्टर सामना कोलकाताच्या इडन गार्डनवर १ मार्च, रविवारी होणार आहे. संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा या जोडीने झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताला यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील सर्वोत्तम सुरुवात करून दिली. त्यामुळे ही जोडी वेस्ट इंडिजविरुद्ध कायम राहण्याची शक्यता बळावली आहे. पण, विंडीजचा सामना करण्यासाठी भारताच्या अंतिम ११ मध्ये एक बदल नक्की होईल..संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांच्यानंतर इशान किशन, सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे हे मधल्या फळीत दिसतील. या तिघांमुळे भारताच्या मधल्या फळीला एक स्थिरता मिळाली आहे. इशान व सूर्या हे भारतासाठी या वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज आहे आणि विंडीजविरुद्ध त्यांची उपस्थिती महत्त्वाची आहेच. हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल व रिंकू सिंग हे तिघंही आक्रमक फिनिशरची भूमिका पार पडणार आहेत. तिलक वर्माने मागील सामन्यात फॉर्म मिळवला, परंतु कोलकात फिनिशरची जबाबदारी रिंकूकडे सोपवली जाण्याची शक्यता अधिक आहे..IPL 2026 Date Change : इंडियन प्रीमिअर लीग २६ मार्च ऐवजी 'या' तारखेला सुरू होणार; जाणून घ्या त्यामागचं महत्त्वाचं कारण....वडिलांच्या आजारपणामुळे रिंकू सिंग झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात खेळला नव्हता. तसंही त्याला अद्याप चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. संजू सॅमसन आघाडीच्या फळीत परतल्याने फिनिशरच्या जागी रिंकूची निवड अपेक्षित आहे. त्याच्यासाठी तिलक वर्माला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर जावे लागले. तिलकने झिम्बाब्वेविरुद्ध खालच्या क्रमांकावर आक्रमक खेळ केला, परंतु संघ व्यवस्थापन या जबाबदारीसाठी खरंच स्फोटक फलंदाजाला खेळवण्याचा विचार करत आहे. जो खरंच खालच्या क्रमांकावर नेहमी आक्रमक फटकेबाजी करत आला आहे..गोलंदाजी विभागात अर्शदीप सिंग व जसप्रीत बुमराह हे जलदगती गोलंदाजीचा भार उचलतील. विंडीजच्या आक्रमक फटकेबाजी करणाऱ्या खेळाडूंना रोखण्याचे सामर्थ्य या दोन्ही गोलंदाजांमध्ये आहे. अक्षरच्या सोबतीला वरुण चक्रवर्थी फिरकीची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी सज्ज आहे. कोलकाताच्या मैदानावर खेळण्याच्या त्याच्याकडे चांगला अनुभव आहे..Pakistan Semi Final Scenario: पाकड्यांना उपांत्य फेरीचं गणित वाटतं तेवढं सोपं नाही... १५५ धावांनी विजय ते ४.२ षटकांत १०० धावांचे लक्ष्य.भारताचा संभाव्य संघ - संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.