IND vs SA: गौतम गंभीरकडून खेळपट्टीची पाठराखण, तर द. आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतोय, 'भारतीय संघाला भारतात पराभूत करणं...

कोलकात्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात फिरकीला पोषक खेळपट्टीवर भारताचा पराभव झाला. गौतम गंभीर यांनी खेळपट्टीची पाठराखण करताना भारतीय फलंदाजांच्या कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतो की, फिरकीला पोषक खेळपट्टीवर भारतात विजय मिळवणे आनंददायी आहे. .भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामधील कोलकाता येथील पहिला कसोटी सामना तीन दिवसांच्या आतमध्येच संपला. त्यामुळे पुन्हा एकदा फिरकी गोलंदाजांना साथ देणारी खेळपट्टी चर्चेचा अन् टीकेचा विषय ठरली. मात्र पहिली कसोटी पार पडल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी ईडन गार्डन स्टेडियमच्या खेळपट्टीची पाठराखण करताना म्हटले की, क्युरेटर यांनी खेळपट्टी आमच्या मनाजोगती बनवली, मात्र भारतीय फलंदाज कौशल्य दाखवण्यात व दडपण पेलून खेळी उभारण्यात कमी पडले..IND A vs SA A, ODI: कसोटीत हरले, पण भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिकेवर वनडेत मिळवला दणदणीत विजय ; ऋतुराज गायकवाड पुन्हा चमकला.भारतीय फलंदाजांना फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्टीवर फलंदाजी करता येत नाही, मग मायदेशात कसोटी सामना खेळताना सतत फिरकीला पोषक खेळपट्ट्या ठेवायचा हट्ट कशाला, हा मुद्दाच गौतम गंभीर यांनी मान्य केला नाही. आपला मुद्दा पुढे रेटताना गौतम गंभीर म्हणाले, फिरकीला दोष का द्यायचा, जेव्हा वेगवान गोलंदाजांनी जास्त फलंदाजांना बाद केले आहे. मला वाटते खेळपट्टी आव्हानात्मक असली तरी त्यावर उत्तर शोधणे हे तर फलंदाजाचे काम आहे ना. तेंबा बवुमाने दाखवून दिले ना की खेळपट्टीवर उभे राहण्याची तयारी दाखवली, तर धावा करणे अशक्य नव्हते..या वेळी गौतम गंभीर कोणतीच चूक मान्य करायला तयार नव्हते. मधेच फलंदाजांची पाठराखण करताना गौतम गंभीर यांनी भारतीय फलंदाजी त्यामानाने नवखी असल्याचाही उल्लेख केला. इतकेच नाही, तर रिषभ पंत मोठा फलंदाज आहे आणि तो त्याच्या शैलीत फलंदाजी करतो. संघ व्यवस्थापनाचा त्याला त्याच्या शैलीत खेळायला पूर्ण पाठिंबा आहे, असेही ठणकावून सांगितले. सामना गमावला म्हणून खेळपट्टीचा विषय चर्चेला येतोय, असाही मुद्दा गौतम गंभीर यांनी आवर्जून मांडला. दरम्यान, गौतम गंभीर यांची पत्रकार परिषद संपल्यावर एकच मुद्दा मनात आला तो म्हणजे चुका मान्यच केल्या नाहीत, तर सुधारणा करणार तरी कशा?.IND A vs PAK A सामन्यात राडा! पाकिस्तानी खेळाडू बाऊंड्री लाईनवर कॅच होऊनही नाबाद, भारतीय संघाचा अंपायरसोबत वाद.समाधान, आनंद देणारा विजय : तेंबा बवुमाभारतात दौऱ्यावर येऊन फिरकीला पोषक खेळपट्टीवर सरस खेळ करून भारतीय संघाला पराभूत करणे ही गोष्ट कमाल आहे. हा विजय समाधान, आनंद देणारा आहे, असे दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणाला..तिसऱ्या दिवशीचा खेळ सुरू होत असताना हातातील आघाडी जास्त कशी वाढवता येईल इतकाच विचार मनात घोळत होता. मला कॉर्बिन बॉशने मस्त साथ दिली. पहिला पाऊणतास आम्ही विकेट जाऊ दिली नाही, तिथे सामन्याचे वारे फिरू लागले. सकाळी खेळपट्टी जरा कमी जादू दाखवत होती. त्यातून ईडन गार्डन मैदानावर चौथ्या डावात १०० पेक्षा जास्त धावांचा यशस्वी पाठलाग फक्त एकदा झाल्याची आकडेवारी विश्वास वाढवत होती. १२४ धावा एकदम कमी नाहीत, असे वाटत होते. त्यातून डावाच्या सुरुवातीला मार्को यान्सनने दोन जबरदस्त चेंडू टाकून सलामीच्या जोडीला बाद केले. शुभमन गिल खेळणार नसल्याचा फायदाही आम्हाला झाला. नंतर टप्पा पकडून मारा केल्याने दडपण वाढत गेले. फलंदाज बाद होत गेले, असे तेंबा बवुमाने सामन्याच्या तिसऱ्या निर्णायक दिवसाच्या खेळाचे वर्णन करताना पुढे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.