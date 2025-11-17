Cricket

IND vs SA: गौतम गंभीरकडून खेळपट्टीची पाठराखण, तर द. आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतोय, 'भारतीय संघाला भारतात पराभूत करणं...

Gautam Gambhir and Temba Bavuma on India Lose Kolkata Test: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताचा पराभव झाला. यानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी खेळपट्टीची पाठराखण केली, तर तेंबा बवुमा काय म्हणाला जाणून घ्या.
Gautam Gambhir - Temba Bavuma

  • कोलकात्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात फिरकीला पोषक खेळपट्टीवर भारताचा पराभव झाला.

  • गौतम गंभीर यांनी खेळपट्टीची पाठराखण करताना भारतीय फलंदाजांच्या कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

  • दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतो की, फिरकीला पोषक खेळपट्टीवर भारतात विजय मिळवणे आनंददायी आहे.

