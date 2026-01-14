IND vs NZ, 2nd ODI: भारतावर पराभवाची संक्रांत! डॅरिल मिशेलचं शतक, विल यंगनेही दिली भक्कम साथ; न्यूझीलंडचा दणदणीत विजय

New Zealand Beat India in 2nd ODI: बुधवारी (१४ जानेवारी) न्यूझीलंड संघाने भारताविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. राजकोटला झालेल्या या सामन्यातील विजयामुळे न्यूझीलंडने मालिकेतील आव्हान कायम राखले आहे. आता तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली असल्याने तिसरा सामना निर्णायक असणार आहे. दुसऱ्या वनडेत न्यूझीलंडच्या विजयात डॅरिल मिशेल (Daryl Mitchell) आणि विल यंग (Will Young) यांनी मोलाटा वाटा उचलला. मिशेलने त्याच्या अफलातून फॉर्म कायम करताना शतकही साजरे केले..IND vs NZ: कठीण प्रसंगी धावून आला KL Rahul! जेमिसनला सिक्स मारून शतक अन् मग लेकीसाठी स्पेशल सेलिब्रेशन; पाहा Video.या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडसमोर (India vs New Zealand) २८५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग न्यूझीलंडने ४७.३ षटकात ३ विकेट्स गमावत २८६ धावा करून पूर्ण केला.न्यूझीलंडकडून डेवॉन कॉनवे आणि हेन्री निकोल्स यांनी डावाची सुरुवात केली होती. त्यांनी सुरुवात अत्यंत संयमी केली होती. भारताच्या गोलंदांनी मोठे शॉट्स त्यांना मारू दिले नव्हते. यातच कॉनवे १६ धावांवर आणि निकोल्स १० धावांवर बाद झाले. कॉनवेला हर्षित राणाने आणि निकोल्सला प्रसिद्ध कृष्णाने त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे न्यूझीलंडने ४६ धावांवरच २ विकेट्स गमावल्या होत्या. .मात्र त्यानंतर विल यंग आणि डेवॉन कॉनवे यांची जोडी जमली. या दोघांनीही भारतीय गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवताना चांगले शॉट्स मारले. त्यांनी पाहाता पाहाता दीड शतकी भागीदारीही केली. या दरम्यान दोघांनीही अर्धशतके पूर्ण करत शतकाकडे वाटचाल केली होती. त्यांच्या भागीदारीने न्यूझीलंडने विजयासा मार्ग सुकर केला. मात्र शतकासाठी १३ धावांची गरज असताना विल यंगला कुलदीप यादवने ३८ व्या षटकात नितीश कुमार रेड्डीच्या हातून झेलबाद केले. यंगने ९८ चेंडूत ७ चौकारांसह ८७ धावांची खेळी केली. .यंग बाद झाल्याने त्याची मिशेलसोबतची १६२ धावांची भागीदारीही तुटली. पण तो बाद झाल्यानंतरही मिचेशने त्याचा फॉर्म कायम ठेवला होता. त्याने ग्लेन फिलिप्सला साथीला घेत त्याचे ८ वे वनडे शतक पूर्ण केले. मिशेलने सध्या दमदार फॉर्ममध्ये असून त्याने भारताविरुद्ध पहिल्या सामन्यातही अर्धशतक केले होते. मिशेलने फिलिप्ससोबतही नाबाद अर्धशतकी भागीदारी करत न्यूझीलंडला ४८ व्या षटकात विजयापर्यंत पोहचवले. मिशेल ११७ चेंडूत १३१ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने ११ चौकार आणि २ षटकार मारले. तसेच फिलिप्स २५ चेंडूत ३२ धावांवर नाबाद राहिला..IND vs NZ 2nd ODI: विराट कोहलीने सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विक्रम मोडला; पण, किवी गोलंदाजाने भन्नाट चेंडूवर दांडा उडवला .तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारताने ५० षटकात ७ बाद २८४ धावा केल्या. भारताकडून केएल राहुलने ९२ चेंडूत ११ चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद ११२ धावा केल्या. कर्णधार शुभमन गिलने ५३ चेंडूत ५६ धावांची खेळी केली. याशिवाय रोहित शर्मा (२४), विराट कोहली (२३), रवींद्र जडेजा (२७) आणि नितीश कुमार रेड्डी (२०) यांनी चांगली सुरुवात केली, पण त्यांना मोठी खेळी करता आली नाही.न्यूझीलंडकडून क्रिस्टन क्लार्कने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. काईल जेमिसन, कर्णधार मायकल ब्रेसवेल, जेडन लेनॉक्स आणि झाकरी फोक्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.