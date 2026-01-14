Cricket

IND vs NZ, 2nd ODI: भारतावर पराभवाची संक्रांत! डॅरिल मिशेलचं शतक, विल यंगनेही दिली भक्कम साथ; न्यूझीलंडचा दणदणीत विजय

India lost to New Zealand: भारताविरुद्ध न्यूझीलंडने दुसऱ्या वनडेत विजय मिळवून मालिकेतील आव्हान कामय राखले आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडसाठी डॅरिल मिशेलने शतक केले.
Pranali Kodre
New Zealand Beat India in 2nd ODI: बुधवारी (१४ जानेवारी) न्यूझीलंड संघाने भारताविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. राजकोटला झालेल्या या सामन्यातील विजयामुळे न्यूझीलंडने मालिकेतील आव्हान कायम राखले आहे.

आता तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली असल्याने तिसरा सामना निर्णायक असणार आहे. दुसऱ्या वनडेत न्यूझीलंडच्या विजयात डॅरिल मिशेल (Daryl Mitchell) आणि विल यंग (Will Young) यांनी मोलाटा वाटा उचलला. मिशेलने त्याच्या अफलातून फॉर्म कायम करताना शतकही साजरे केले.

<div class="paragraphs"><p>Daryl Mitchell - Will Young | India vs New Zealand 2nd ODI</p></div>
