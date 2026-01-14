Cricket

IND vs NZ: कठीण प्रसंगी धावून आला KL Rahul! जेमिसनला सिक्स मारून शतक अन् मग लेकीसाठी स्पेशल सेलिब्रेशन; पाहा Video

KL Rahul Celebration Video: न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत केएल राहुलने काईल जेमिसनला षटकार ठोकून त्याचे शतक पूर्ण केले. त्यानंतर त्याने त्याच्या लेकीसाठी खास सेलिब्रेशनही केले.
KL Rahul | India vs New Zealand 2nd ODI

KL Rahul Celebration after Hundred: भारत आणि न्यूझीलंड संघात राजकोटमध्ये दुसरा वनडे सामना सुरू आहे. बुधवारी (१४ जानेवारी) होत असलेल्या या सामन्यात केएल राहुलने खणखणीत शतक ठोकले. भारतीय संघ या सामन्यात संकटात सापडला असताना केएल राहुलने शतक (KL Rahul Century) केले असून नंतर त्याने त्याच्या लेकीसाठी खास सेलिब्रेशनही केले.

