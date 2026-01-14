IND vs NZ: कठीण प्रसंगी धावून आला KL Rahul! जेमिसनला सिक्स मारून शतक अन् मग लेकीसाठी स्पेशल सेलिब्रेशन; पाहा Video

KL Rahul Celebration after Hundred: भारत आणि न्यूझीलंड संघात राजकोटमध्ये दुसरा वनडे सामना सुरू आहे. बुधवारी (१४ जानेवारी) होत असलेल्या या सामन्यात केएल राहुलने खणखणीत शतक ठोकले. भारतीय संघ या सामन्यात संकटात सापडला असताना केएल राहुलने शतक (KL Rahul Century) केले असून नंतर त्याने त्याच्या लेकीसाठी खास सेलिब्रेशनही केले..IND vs NZ, 2nd ODI: 'संकटमोचक' केएल राहुलचं खणखणीत शतक, कर्णधार गिलचीही फिफ्टी; भारताने न्यूझीलंडसमोर उभे केले मोठं लक्ष्य.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने ११८ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली चांगल्या सुरुवातीनंतर बाद झाले. रोहित २४ धावांवर आणि विराट २३ धावांवर बाद झाला. श्रेयस अय्यर ८ धावांवर माघारी परतला. शुभमन गिल अर्धशतक करून ५६ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे भारताचा डाव सांभाळण्याची जबाबदारी पाचव्या क्रमांकावर उतरलेल्या केएल राहुलवर होती. .त्याने आधी रवींद्र जडेजाला साथीला घेत ७३ धावांची भागीदारी केली. जडेजा २७ धावांवर बाद झाला. पण केएल राहुल आक्रमक खेळत होता. तो बाद झाल्यानंतर राहुलने नितीश कुमार रेड्डीसोबत ५७ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला अडीचशे धावांच्या जवळ पोहोचवले. पण रेड्डीही २० धावांवर माघारी परतला. हर्षित राणाही २ धावांवर बाद झाली. पण अखेरच्या तीन षटकात केएल राहुलने आक्रमक खेळ केला. .'Virat Kohli भारतासाठी अजून ५-६ वर्षे खेळू शकतो', दिग्गज खेळाडूचा मोठा दावा; वाचा सविस्तर.त्याने ४९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर काईल जेमिसनविरुद्ध मोठा षटकार मारला आणि त्याचे शतक पूर्ण केले. न्यूझीलंडविरुद्ध त्याचे हे दुसरे शतक ठरले, तर वनडे कारकिर्दीतील आठवे शतक आहे. जवळपास अडीच वर्षांनी त्याने वनडेत शतक केले.त्याने शतक पूर्ण केल्यानंतर हेल्मेट काढले आणि उजव्या हाताने बॅट उंचावली. त्यानंतर डाव्या हाताच्या अनामिका आणि मध्यमा ही बोटं तोंडात घालून सेलीब्रेशन केले. यापूर्वीही केएल राहुलने असे सेलीब्रेशन केले आहे. तो असं सेलीब्रेशन त्याची १० महिन्यांची मुलगी इवारा हिच्यासाठी करतो. यावेळी ड्रेसिंग रुममधूनही भारतीय संघातील सदस्यांनी टाळ्या वाजवून त्याचे कौतुक केले..केएल राहुल शेवटपर्यंत नाबाद राहिला. त्याने ९२ चेंडूत ११ चौकार आणि १ षटकार मारून नाबाद ११२ धावा केल्या. ही त्याची वनडे कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळीही ठरली. त्याच्या या खेळीमुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद २८४ धावा केल्या आणि न्यूझीलंडसमोर २८५ धावांचे लक्ष्य ठेवले. न्यूझीलंडकडून क्रिस्टन क्लार्कने शानदार गोलंदाजी करताना ३ विकट्स घेतल्या. इतर चार गोलंदाजांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.