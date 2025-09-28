IND vs PAK, Final: 33 runs 9 wickets ! पाकिस्तानी गडगडले; हवेत उडत होते, भारतीय स्पिनर्सने जमिनीवर आपटले

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारतीय फिरकीपटूंनी पाकिस्तानच्या फलंदाजांना जमिनीवर आपटले. भारतीय गोलंदाजांनी पाकिस्तानच्या ३३ धावांत ९ विकेट्स घेतल्या. भारतासमोर अंतिम सामना जिंकण्यासाठी फक्त १४७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय फिरकीपटू चमकले आहेत. दुबईत भारत आणि पाकिस्तान संघात पहिला आशिया कपचा अंतिम सामना सुरू आहे. या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानी फलंदाज गडगडल्याचे दिसले. चांगल्या सुरुवातीनंतरही त्यांच्या फलंदाजांना फार काही करता आले नाही. पाकिस्तानने भारतासमोर विजयासाठी १४७ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.या सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पाकिस्तान संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहान आणि फखर जमान यांनी डावाची सुरुवात केली, तर भारताकडून शिवम दुबेने गोलंदाजीची सुरुवात केली. .Suryakumar Yadav: भारतीय कर्णधारावर ICC ने कारवाई केली, BCCI ची सटकली! थोपटले दंड, प्रकरण आता आणखी तापणार....दुबेने सुरुवातीला टाकलेल्या दोन्ही षटकात फार धावा दिल्या नाहीत. त्याने १२ धावाच दिल्या होत्या. पण नंतर फरहानने चौथ्या षटकात जसप्रीत बुमराहच्या विरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेत १३ धावा वसूल केल्या. या षटकानंतर पाकिस्तानला गती मिळाली होती.फरहानने भारताच्या फिरकीपटूंविरुद्धही मोठे फटके मारण्याची जोखीम उचलली. फरहान आक्रमक खेळत असताना फखरने त्याला साथ दिली होती. त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली. पण अखेर वरुण चक्रवर्तीने फरहानचा मोठा अडथळा दूर केला..१० व्या षटकात वरुणच्या गोलंदाजीवर फरहानचा झेल तिलक वर्माने घेतला. फरहानने ३८ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५७ धावांची खेळी केली. दरम्यान, गेल्या सामन्यातील वादानंतर या सामन्यात या खेळीवेळी अर्धशतक केल्यानंतर फरहानने फक्त बॅट हवेत उंचावत सेलीब्रेशन केले होते.दरम्यान तो बाद झाल्यानंतर मात्र पाकिस्तानची फलंदाजी कोलमडली. पहिल्या विकेटसाठी पाकिस्तानने ८४ धावांची भागीदारी झाली होती. त्यानंतर सईम आयुब आणि फखर जमानने डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण सईम आयुबला १४ धावांवर १३ व्या षटकात कुलदीप यादवने जसप्रीत बुमराहच्या हातून झेलबाद केले..त्यावेळी १३ षटकात पाकिस्तानने २ बाद ११३ धावा केल्या होत्या. पण याविकेटसह ३३ धावात पाकिस्तानने पुढच्या सर्व ९ विकेट्स गमावल्या. भारताच्या फिरकीपटूंनी विणलेल्या जाळ्यात पाकिस्तानचे फलंदाज अडकले. वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांनी डावावर पकड मिळवली.मोहम्मद हॅरिसला शून्यावर अक्षर पटेलने, तर खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या फखर जमानला वरुण चक्रवर्तीने ४६ धावांवर माघारी धाडले. हुसैन तलतही १ धावेवर अक्षर पटेलच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या नादात संजू सॅमसनकडे झेल देत बाद झाला..Asia Cup 2025: भारतीय संघाची फायनलमध्ये एन्ट्री! बांगलादेशला सुपर फोरमध्ये दिली मात; अभिषेक - कुलदीप पुन्हा हिरो.कुलदीप यादवने टाकलेले १७ वे षटक महत्त्वाचे ठरले. या षटकात त्याने तीन विकेट्स घेतल्या. कर्णधार सलामान आघा (८), शाहिन आफ्रिदी (०) आणि फहिम अश्रफ (०) या तिघांनाही त्याने बाद केले. हॅरिस रौफला ६ धावांवर १८ व्या षटकात जसप्रीत बुमराहने त्रिफळाचीत केले. बुमराहने या विकेटनंतर प्लेन क्रॅशचे सेलिब्रेशन करत रौफला चोख प्रत्युत्तर दिले. त्याने सुपर फोर सामन्यात भारताविरुद्ध तसं सेलिब्रेशन करत डभारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.