IND vs PAK, Final: 33 runs 9 wickets ! पाकिस्तानी गडगडले; हवेत उडत होते, भारतीय स्पिनर्सने जमिनीवर आपटले

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: आशिया कप २०२५ अंतिम सामन्यात भारतीय फिरकीपटूंनी पाकिस्तानी फलंदाजांना चांगलंच सतावलं आहे. चांगल्या सुरुवातीनंतरही पाकिस्तानची फलंदाज गडगडली. त्यांनी ३३ धावांत ९ विकेट्स गमावल्या.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारतीय फिरकीपटूंनी पाकिस्तानच्या फलंदाजांना जमिनीवर आपटले.

  • भारतीय गोलंदाजांनी पाकिस्तानच्या ३३ धावांत ९ विकेट्स घेतल्या.

  • भारतासमोर अंतिम सामना जिंकण्यासाठी फक्त १४७ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

