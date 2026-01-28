IND vs NZ, 4th T20I: न्यूझीलंडची दणक्यात सुरुवात, नंतर भारतीय गोलंदाजांनीही दाखवला क्लास; पण तरी विजयासाठी विक्रमी धावांचं लक्ष्य

India need 216 runs against New Zealand: भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना बुधवारी खेळला जात आहे. विशाखापट्टणमला होत असलेल्या सामन्यात न्यूझीलंडचे फलंदाज आणि भारतीय गोलंदाजांमध्ये चांगली जुगलबंदी पहिल्या डावात पाहायला मिळाली. तरी न्यूझीलंड संघाने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला असून भारतासमोर विजयासाठी २१६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. न्यूझीलंडकडून टीम सिफर्टने आक्रमक खेळताना अर्धशतकही साकारले. भारताला (Team India) हा सामना जिंकायचा असेल, तर २१६ धावांचे विक्रमी लक्ष्य पार करावे लागेल. एवढे मोठे लक्ष्य भारतात अद्याप आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये पार झालेलं नाही. त्यामुळे भारताला विजय मिळवायचा असेल, तर इतिहास घडवावा लागेल. .IND vs NZ, 4th T20I: इशान किशन संघातून बाहेर, सूर्यकुमारने सांगितलं कारण; कोणाला मिळाली प्लेइंग-११ मध्ये संधी?.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला (New Zealand) प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. न्यूझीलंडकडून डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) आणि टीम सिफर्ट (Tim Seifert) यांनी दणक्यात सुरुवात केली होती. दोघांनी आक्रमक खेळ केला. त्यांनी जवळपास १२ च्या धावगतीने धावा करताना १०० धावांची भागीदारीही केली. अखेर त्यांची धोकादायक ठरणारी भागीदारी ९ व्या षटकात कुलदीप यादवने तोडली. त्याने कॉनवेला रिंकू सिंगच्या हातून बाद केले. कॉनवेने २३ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४४ धावांची खेळी केली. त्यानंतर पुढच्याच षटकात रचिन रवींद्र देखील २ धावांवर बाद झाला. त्याला जसप्रीत बुमराहने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले..तरी नंतर ग्लेन फिलिप्सने सिफर्टची साथ दिली. सिफर्टने अर्धशतकही पूर्ण केले. पण १३ व्या षटकात सिफर्टचा अडथळा अर्शदीप सिंगने दूर केला. त्याने रिंकू सिंगच्या हातून त्याला बाद केले. सिफर्टने ३६ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६२ धावा केल्या. त्यानंतर मात्र न्यूझीलंडने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. भारतीय गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन करताना न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना फार डोईजड होऊ दिले नाही..आक्रमक खेळणाऱ्या फिलिप्सला १४ व्या षटकात कुलदीप यादवने बाद केले. तो १६ चेंडूत २४ धावा करून रिंकू सिंगच्या हातून झेलबाद झाला. १६ व्या षटकात मार्क चॅपमनही ९ धावांवर रवी बिश्नोईच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. १७ व्या षटकात हार्दिक पांड्याने अफलातून डायरेक्ट थ्रो करताना कर्णधार मिचेल सँटेनरला ११ धावांवर माघारी धाडले. झकारी फोक्सने आक्रमक सुरुवात केली. पण तोही १८ व्या षटकात १३ धावांवर बाद झाला. पण शेवटच्या दोन षटकात डॅरिल मिशेलने आक्रमक खेळ केला आणि संघाला २० षटकात ७ बाद २१५ धावांपर्यंत पोहचवले. मिशेलने १८ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ३९ धावा केल्या. मॅट हेन्रीने नाबाद ६ धावा केल्या..IND vs NZ : न्यूझीलंडने 'वर्ल्ड रेकॉर्ड' होल्डर फलंदाज बोलावला, अभिषेक शर्माला देणार टक्कर; शेवटच्या २ सामन्यांसाठी संघ बदलला.भारताकडून अर्शदीप सिंग आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतली. जसप्रीत बुमराह आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी १ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.