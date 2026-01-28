Cricket

IND vs NZ, 4th T20I: न्यूझीलंडची दणक्यात सुरुवात, नंतर भारतीय गोलंदाजांनीही दाखवला क्लास; पण तरी विजयासाठी विक्रमी धावांचं लक्ष्य

India vs New Zealand 4th T20I: विशाखापट्टणम येथे खेळल्या गेलेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात न्यूझीलंडने भारताविरुद्ध २०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. न्यूझीलंडकडून टीम सिफर्टने अर्धशतक साकारले.
India need 216 runs against New Zealand: भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना बुधवारी खेळला जात आहे. विशाखापट्टणमला होत असलेल्या सामन्यात न्यूझीलंडचे फलंदाज आणि भारतीय गोलंदाजांमध्ये चांगली जुगलबंदी पहिल्या डावात पाहायला मिळाली. तरी न्यूझीलंड संघाने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला असून भारतासमोर विजयासाठी २१६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. न्यूझीलंडकडून टीम सिफर्टने आक्रमक खेळताना अर्धशतकही साकारले.

भारताला (Team India) हा सामना जिंकायचा असेल, तर २१६ धावांचे विक्रमी लक्ष्य पार करावे लागेल. एवढे मोठे लक्ष्य भारतात अद्याप आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये पार झालेलं नाही. त्यामुळे भारताला विजय मिळवायचा असेल, तर इतिहास घडवावा लागेल.

