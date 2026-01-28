IND vs NZ, 4th T20I: इशान किशन संघातून बाहेर, सूर्यकुमारने सांगितलं कारण; कोणाला मिळाली प्लेइंग-११ मध्ये संधी?

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना विशाखापट्टणम येथे बुधवारी खेळला जात आहे. या मालिकेतील पहिल्या तिन्ही सामन्यात भारताने विजय मिळवला असल्याने मालिकाही खिशात घातली आहे. मात्र आता मालिकेत पूर्ण वर्चस्व ठेवण्याचा भारताचा (Team India) प्रयत्न आहे. तसेच न्यूझीलंड (New Zealand) प्रतिष्ठेसाठी आता खेळेल. याशिवाय टी२० वर्ल्ड कप २०२६ पूर्वीचे हे दोन्ही संघांसाठी अखेरचे सामने असल्याने त्यादृष्टीनेही दोन्ही संघ तयारी करत आहेत..IND vs NZ 4th T20I : संजू सॅमसनला अखेरची संधी, श्रेयस अय्यरची वर्णी? भारत-न्यूझीलंड चौथ्या सामन्यात दिसणार बदल; Live Telecast कुठे?.चौथ्या टी२० सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) याने नाणेफेक जिंकली आहे आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. इशान किशन (Ishan Kishan) या सामन्यातून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर एक ज्यादाचा गोलंदाज म्हणून अर्शदीप सिंगला (Arshdeep Singh) संधी देण्यात आली आहे. इशान किशनला छोटी दुखापत असल्याने तो खेळणार नसल्याचे सूर्यकुमार यादवने सांगितले आहे..तसेच अक्षर पटेलला दुखापतीतून सावरण्यासाठी आणखी काही वेळ लागणार असल्याने तो देखील चौथ्या सामन्यासाठी उपलब्ध नाही. तसेच वरुण चक्रवर्तीलाही चौथ्या सामन्यात विश्रांती देण्यात आली आहे..न्यूझीलंड संघानेही त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केला आहे. न्यूझीलंडने काईल जमिसनच्या जागेवर झकरी फोक्स याला संधी दिली आहे. याशिवाय लॉकी फर्ग्युसन आणि फिन अद्याप दुखापतीतून बाहेर येत असल्याने कर्णधार मिचेल सँटेनरने सांगितले..IND vs NZ : न्यूझीलंडने 'वर्ल्ड रेकॉर्ड' होल्डर फलंदाज बोलावला, अभिषेक शर्माला देणार टक्कर; शेवटच्या २ सामन्यांसाठी संघ बदलला.प्लेइंग इलेव्हनभारत - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराहन्यूझीलंड - टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (कर्णधा), झकरी फौल्क्स, मॅट हेन्री, ईश सोधी, जेकब डफी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.