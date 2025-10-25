AUS vs IND 3rd ODI: भारताचे गोलंदाज चमकले, ऑस्ट्रेलियाला अडीचशेच्या आत रोखले; आता व्हाईटवॉश टाळण्याचं लक्ष्य

सिडनीमध्ये झालेल्या तिसऱ्या वनडेत भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला २५० धावांच्या आत रोखले. ऑस्ट्रेलियाने २३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले असून, भारतासमोर व्हाईटवॉश टाळण्याचे आव्हान आहे. हर्षित राणाने ४ विकेट्स घेतल्या..सिडनीमध्ये शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेत भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. ऑस्ट्रेलियाच्या चांगल्या सुरुवातीनंतरही भारताने ऑस्ट्रेलियाला अडीचशेच्या आत रोखले आहे. त्यामुळे आता भारतासमोर विजयासाठी २३७ धावांचे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने ठेवले आहे. भारताकडून सर्व ६ गोलंदाजांनी विकेट्स घेण्यात यश मिळवले आहे. या सामन्यात भारतीय संघासमोर व्हाईटवॉश टाळण्याचेही आव्हान आहे. कारण ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वीच पहिले दोन सामने जिंकून मालिका जिंकली आहे..AUS vs IND, 3rd ODI: भारताच्या Playing-XI मध्ये कुलदीप यादवला संधी, पण नितीश रेड्डीच्या न खेळण्याचं खरं काय कारण? BCCI कडून खुलासा.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मार्श आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी डावाची सुरुवात केली. सुरुवातीला अत्यंत संयमी खेळ मार्श आणि हेड यांनी केला, मात्र नंतर खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर त्यांनी आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली होती. परंतु, त्यांची भागीदारी फार धोकादायक ठरणार नाही, याची काळजी मोहम्मद सिराजने घेतली. त्याने १० व्या षटकात ट्रॅव्हिस हेडला २९ धावांवर बाद करत सलामीची ६१ धावांची भागीदारी तोडली. हेडने या छोट्या खेळीदरम्यान वनडेत ३००० धावा पूर्ण केल्या. तो ऑस्ट्रेलियाकडून सर्वात जलद ३००० वनडे धावा करणाराही फलंदाज ठरला..दरम्यान, तो बाद झाल्यानंतर लगेचच काही वेळात मिचेल मार्शला १६ व्या षटकात मिचेल मार्शला अक्षर पटेलने त्रिफळाचीत केले. मार्शने ५० चेंडूत ४१ धावा केल्या. त्यानंतर धावगती जरा कमी झाली होती, पण मॅथ्यू शॉर्ट आणि मॅथ्यू रेनशॉ यांची भागीदारी रंगत होती, पण ही भागीदारी फार मोठी झाली नाही, कारण २३ व्या षटकात शॉर्टला ३० धावांवर वॉशिंग्टन सुंदरने बाद केले. विराट कोहलीने त्याचा चांगला झेल घेतला. मात्र त्यानंतर ऍलेक्स कॅरीने रेनशॉसोबत अर्धशतकी भागीदारी केली. पण ही भागीदारी तोडताना श्रेयस अय्यरने अफलातून झेल घेतला. ३४ व्या षटकात कॅरीने हर्षित राणाविरुद्ध जोरात शॉट खेळला होता, पण श्रेयस अय्यरने मागे पळत जात झेल घेतला. मात्र तो त्याच्या डाव्या बाजूने जोरात पडल्याने दुखापतग्रस्त झाला आहे. त्याला लगेचच मैदान सोडावं लागलं. पण त्याच्या झेलामुळे कॅरी २४ धावांवर माघारी परतला..यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या धावांचा ओघ तर कमी झालाच पण ऑस्ट्रेलियाने नियमित अंतराने विकेट्सही गमावल्या. अर्धशतक केलेल्या रेनशॉ याला ३७ व्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदरने पायचीत केले. रेनशॉ याने ५८ चेंडूत ५६ घावांची खेळी केली. त्यानंतर मिचेल ओवेनला हर्षित राणाने १ धावेवर, तर मिचेल स्टार्कला कुलदीप यादवने २ धावांवर बाद केले. नॅथन एलिसने कुपर कोनोलीला साथ देण्याचा नंतर प्रयत्न केला. परंतु, ४४ व्या षटकात एलिसला प्रसिद्ध कृष्णाने आपल्या जाळ्यात अडकवलं. त्याचा १६ धावांवर रोहित शर्माने झेल घेतला. हर्षित राणाने ४७ व्या षटकात ऑस्ट्रेलियाच्या शेवटच्या दोन्ही विकेट्सह घेतल्या. त्याने कुपर कोनोलीला २३ धावांवर आणि जोश हेजलवूडला शून्यावर बाद केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया ४६.४ षटकात २३६ धावांवर सर्वबाद झाला..AUS vs IND: श्रेयस अय्यरने मागे पळत जात भारी कॅच घेतला, पण लगेचच मैदानातून जावं लागलं बाहेर; नेमकं काय घडंल? पाहा Video.भारताकडून हर्षित राणाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच वॉशिंग्टन सुंदरने २ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.