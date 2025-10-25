Cricket

AUS vs IND 3rd ODI: भारताचे गोलंदाज चमकले, ऑस्ट्रेलियाला अडीचशेच्या आत रोखले; आता व्हाईटवॉश टाळण्याचं लक्ष्य

India need 237 runs to win 3rd ODI against Australia: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेत भारतीय गोलंदाजांनी प्रभावी प्रदर्शन करत ऑस्ट्रेलियाला ५० षटकांच्या आधीच ऑलआऊट केले. भारतासमोर आता व्हाईटवॉश टाळण्याचे आव्हान आहे.
  • सिडनीमध्ये झालेल्या तिसऱ्या वनडेत भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला २५० धावांच्या आत रोखले.

  • ऑस्ट्रेलियाने २३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले असून, भारतासमोर व्हाईटवॉश टाळण्याचे आव्हान आहे.

  • हर्षित राणाने ४ विकेट्स घेतल्या.

