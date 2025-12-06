Cricket

IND vs SA, 3rd ODI: करो वा मरो सामन्यात भारताने द. आफ्रिका ३०० धावांच्या रोखलं! कुलदीप यादव-प्रसिद्ध कृष्णाच्या ४-४ विकेट्स

India Need 271 to Win 3rd ODI : दक्षिण आफ्रिकेचा संघ क्विंटन डी कॉकच्या शतकानंतरही भारताविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ३०० धावांचा टप्पा पार करू शकले नाही. कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी या सामन्यात चांगली गोलंदाजी केली.
India vs South Africa 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ३०० धावांच्या आत रोखत वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात विजयाची संधी निर्माण केली.

  • कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णाने प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या.

  • क्विंटन डी कॉकने शतक केले, परंतु भारतीय गोलंदाजांनी त्यानंतरच्या फलंदाजांना मोठ्या धावा करू दिल्या नाहीत.

