IND vs SA, 3rd ODI: करो वा मरो सामन्यात भारताने द. आफ्रिका ३०० धावांच्या रोखलं! कुलदीप यादव-प्रसिद्ध कृष्णाच्या ४-४ विकेट्स

भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ३०० धावांच्या आत रोखत वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात विजयाची संधी निर्माण केली. कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णाने प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. क्विंटन डी कॉकने शतक केले, परंतु भारतीय गोलंदाजांनी त्यानंतरच्या फलंदाजांना मोठ्या धावा करू दिल्या नाहीत..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना विशाखापट्टणमला शनिवारी (६ डिसेंबर) होत आहे. या सामन्यात क्विंटन डी कॉक याने शतक केलं. मात्र असलं तरी कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ३०० धावांच्या आतच रोखण्यात यश मिळवले आहे. दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर २७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..IND vs SA: क्विंटन डी कॉकचं भारताविरुद्ध विश्वविक्रमी शतक; रिकी पाँटिंगचा विक्रम मोडला, तर सचिन तेंडुलकर, संगकाराशी बरोबरी.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. दक्षिण आफ्रिकेकडून क्विंटन डी कॉक आणि रायन रिकल्टन यांनी डावाची सुरुवात केली. पण पहिल्याच षटकात रिकल्टनला अर्शदीप सिंगचने यष्टीरक्षक केएल राहुलच्या हातून शून्यावर झेलबाद केले. पण त्यानंतर डी कॉकला कर्णधार तेंबा बावुमाने साथ दिली. एकिकडे मार्करम आक्रमक खेळत असताना दुसरीकडे बावुमा त्याला चांगली साथ देत होता. यांच्यात ११३ धावांची भागादारीही झाली. अखेर बावुमाला रवींद्र जडेजाने विराट कोहलीच्या हातून झेलबाद करत भारताला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला. बावुमा ६७ चेंडूत ४८ धावा करून बाद झाला..बावुमा बाद झाल्यानंतरही फॉर्ममध्ये असलेल्या मॅथ्यू ब्रिट्झके याने क्विंटन डी कॉकला साथ देत अर्धशतकी भागीदारी करत संघाला १५० धावांचा टप्पा पार करून दिला. पण या सामन्यात ब्रिट्झके याला फार काळ प्रसिद्ध कृष्णाने टिकू दिले नाही. २९ व्या षटकात त्याला २३ चेंडूत २४ धावांवर प्रसिद्धने पायचीत केले. याच षटकात मागील सामन्यात शतक करणाऱ्या एडेन मार्करमचा अडथळाही प्रसिद्धने दूर केला. त्याने मार्करमला १ धावेवर विराट कोहलीच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे डेवाल्ड ब्रेव्हिस मैदानात आला. यावेळी क्विटन डी कॉक शतकाच्या जवळ होता. अखेर त्याने ३० व्या षटकात हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर षटकारासह त्याचे शतक पूर्ण केले..मात्र शतकानंतर त्याला प्रसिद्ध कृष्णानेच त्रिफळाचीत केले. डी कॉकने ८९ चेंडूत ८ चौकार आणि ६ षटकारांसह १०६ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर मात्र दक्षिण आफ्रिकेची धावगती मंदावली. डेवाल्ड ब्रेव्हिस आणि मार्को यान्सिन यांनी डाव पुढे नेला. पण तेही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. ३९ व्या षटकात कुलदीपने या दोघांनीही बाद केले. ब्रेव्हिसने २९ चेंडूत २९ धावा केल्या, त्याचा झेल रोहित शर्माने घेतला. मार्को यान्सिनने १५ चेंडूत १७ धावा केल्या. त्याचा झेल रवींद्र जडेजाने घेतला. .IND vs SA 3rd ODI : छोटी हाईट, वातावरण ताईट! Temba Bavuma ने तिसऱ्या वन डेत रचला इतिहास; पहिला फलंदाज ज्याने....कुलदीपने कॉर्बिन बॉशलाही टिकू दिलं नाही. त्याला ९ धावांवर स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. लुंगी एनगिडीलाही १ धावेवर कुलदीप यादवने पायचीत केले. त्यानंतर ओटनील बार्टमनला प्रसिद्धने ४८ व्या षटकात ३ धावेवर त्रिफळाचीत करत दक्षिण आफ्रिकेचा डाव संपवला. केशव महाराज २९ चेंडूच २० धावांवर नाबाद राहिला. दक्षिण आफ्रिकेने ४७.५ षटकात सर्वबाद २७० धावा केल्या.भारताकडून कुलदीप यादवने १० षटकात ४१ धावा खर्च करत ४ विकेट्स घेतल्या. प्रसिद्ध कृष्णाने ९.५ षटकात ६६ धावा खर्च करत ४ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.