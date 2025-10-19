Cricket

INDW vs ENGW: हिदर नाईटचं शतक अन् इंग्लंडचं भारतासमोर विक्रमी लक्ष्य! गोलंदाजीत दीप्ती शर्मा चमकली

India Women vs England Women, WC 2025: हिदर नाईटने शतक ठोकल्याने इंग्लंडने भारतासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. पण गोलंदाजी दीप्ती शर्माने दिलेल्या योगदानामुळे भारताने शेवटी चांगले पुनरागमन केले होते.
Heather Knight | Deepti Sharma | INDW vs ENGW | Women's World Cup 2025

Heather Knight | Deepti Sharma | INDW vs ENGW | Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इंग्लंडने भारतासमोर २८९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

  • हिदर नाईटने शतकी खेळी करत इंग्लंडला मजबूत स्थितीत नेले.

  • भारतीय गोलंदाजांमध्ये दीप्ती शर्मा चमकली, तिने ४ विकेट्स घेतल्या.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
England Women vs India Women
England Women Cricket
India Women Cricket Team
India vs England
England vs India
cricket news today
ODI cricket
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com