INDW vs ENGW: हिदर नाईटचं शतक अन् इंग्लंडचं भारतासमोर विक्रमी लक्ष्य! गोलंदाजीत दीप्ती शर्मा चमकली

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इंग्लंडने भारतासमोर २८९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. हिदर नाईटने शतकी खेळी करत इंग्लंडला मजबूत स्थितीत नेले. भारतीय गोलंदाजांमध्ये दीप्ती शर्मा चमकली, तिने ४ विकेट्स घेतल्या. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी (१९ ऑक्टोबर) भारत आणि इंग्लंड महिला संघात इंदोरच्या होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर सामना होत आहे. या सामन्यात इंग्लंडकडून माजी कर्णधार हिदर नाईटने शतकी खेळी केली. त्यामुळे इंग्लंडने भारतासमोर २८९ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे आता भारताला जर विजय मिळवायचा असेल, तर त्यांना सर्वात त्यांचे सर्वात मोठे लक्ष्य पार करावे लागणार आहे. भारतीय महिला संघाने यापूर्वी २६५ धावांचे सर्वोच्च लक्ष्य यशस्वीपणे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०२१ मध्ये पार केले होते. पण आता रविवारचा सामना जिंकायचा असेल, तर हा विक्रम भारताला मोडावा लागणार आहे. दरम्यान, गोलंदाजीत दीप्ती शर्मा चमकली आहे. .INDW vs AUSW: चुकीला माफी नाही! भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियाने पराभूत केलंच, पण ICC नेही सुनावली शिक्षा.या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे इंग्लंडकडून टॅमी ब्युमाँट आणि एमी जोन्स यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघींनी चांगली सुरुवात केली. ब्युमाँट संयमी खेळत होती, तर एमीने धावफलक हलता ठेवला होता. त्यांनी सलामीला ७३ धावांची भागीदारी केली. पण ही भागादीरी दीप्ती शर्माने ब्युमाँटला २२ धावांवर त्रिफळाचीत करत तोडली. पण नंतर एमीला काही काळ हिदर नाईटची साथ मिळाली. एमीने तिचे अर्धशतकही पूर्ण केले. मात्र अखेर एमीला अर्धशतकानंतर दीप्तीनेच २२ व्या षटकात स्मृती मानधनाच्या हातून झेलबाद करत भारताला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला. एमीने ६८ चेंडूत ५६ धावांची खेळी केली..पण नंतर नतालिया सायव्हर-ब्रंट आणि हिदर नाईट या आजी-माजी कर्णधारांची जोडी जमली. या दोघींनी ११३ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान नाईटने अर्धशतकही पूर्ण केले आणि तिने शतकाच्या दिशेने वाटचाल केली होती. तसेच इंग्लंडने २०० धावांचा टप्पाही ओलांडला होता. पण नंतर भारतीय गोलंदाजांनी जरा चांगली गोलंदाजी करताना मोठे शॉट्स रोखले. तसेच ३९ व्या षटकात सायव्हर-ब्रंटला श्री चरणीने ३८ धावांवर माघारी धाडले. तरी हिदर नाईट चांगली फलंदाजी करत होती. तिला सोफी डंकली साथ देत होती. .यादरम्यान हिदर नाईटने ८६ चेंडूत तिचे शतक पूर्ण केले. विशेष म्हणजे हा तिचा ३०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. हे तिचे वनडेतील तिसरे शतक ठरले. पण शतकानंतर ती ४५ व्या षटकात धावबाद झाली. तिने ९१ चेंडूत १५ चौकार आणि १ षटकारासह १०९ धावांची खेळी केली. त्याच्यापाठोपाठ पुढच्याच षटकात सोफी डंकलीला १५ धावांवर श्री चरणीनेच बाद केले. ४७ व्या षटकात दीप्तीने ऍलिस कॅप्सीलाही २ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे शेवटच्या षटकांमध्ये भारतीय गोलंदाजांनी पुनरागमन करत इंग्लंडला ३०० धावांपर्यंत पोहचण्यापासून रोखले. .INDW vs AUSW, World Cup: भारताचा सलग दुसरा पराभव! एलिसा हेलीच्या ऑस्ट्रेलियाने सर्वात मोठे लक्ष्य पार करत घडवला इतिहास.४९ व्या षटकात एमा लँबला दीप्तीनेच ११ धावांवर बाद केले, तर शेवटच्या षटकात सोफी इक्लेस्टोन ३ धावांवर धावबाद झाली. त्यामुळे ५० षटकात इंग्लंडने ८ बाद २८८ धावा केल्या. शारलोट डीन १९ धावांवर नाबाद राहिली.भारताकडून गोलंदाजी करताना दीप्ती शर्माने १० षटकात ५१ धावा खर्च करत ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच श्री चरणीने १० षटकात ६८ धावा खर्च करत २ विकेट्स घेतल्या.