IND vs UAE: कुलदीप यादवच्या फिरकीला शिवम दुबेची साथ अन् युएई संघ ६० धावांच्या आत ऑलआऊट

Kuldeep Yadav, Shivam Dube Destroy UAE Batting: दुबईत झालेल्या आशिया कप सामन्यात भारताने युएईला ६० धावांच्या आतच रोखले. शिवम दुबे आणि कुलदीप यादव यांच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळे युएईचा डाव कोसळला.
Pranali Kodre
Summary

  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताने युएईविरुद्धच्या सामन्यात प्रभावी कामगिरी केली.

  • भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता.

  • कुलदीप यादव आणि शिवम दुबे यांच्या फिरकीने युएईचा संघ केवळ ५७ धावांवर ऑलआऊट झाला.

