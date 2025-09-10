IND vs UAE: कुलदीप यादवच्या फिरकीला शिवम दुबेची साथ अन् युएई संघ ६० धावांच्या आत ऑलआऊट

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताने युएईविरुद्धच्या सामन्यात प्रभावी कामगिरी केली. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता.कुलदीप यादव आणि शिवम दुबे यांच्या फिरकीने युएईचा संघ केवळ ५७ धावांवर ऑलआऊट झाला. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी दुसरा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात होत आहे. या सामन्याने दोन्ही संघानी य स्पर्धेतील मोहिमेला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, या सामन्यात भारतीय गोलंदाज पहिल्याच डावात चमकले आहे. त्यातही शिवम दुबे आणि कुलदीप यादव यांनी शानदार कामगिरी केली. त्यामुळे या सामन्यात युएईने भारतासमोर केवळ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..Asia Cup 2025: 'यार हे कोणाला बाहेर ठेवणार?', भारताचा संघ पाहून शोएब अख्तर चक्रावला; पाहा काय म्हणाला.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या युएईकडून अलिशान शराफू आणि कर्णधार मोहम्मद वासीम यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघांनी सुरुवात चांगली केली होती. त्यांनी पहिल्या तीन षटकात काही आक्रमक शॉट्स खेळले. पण अखेर चौथ्या षटकात शराफूला जसप्रीत बुमराहने २२ धावांवरच त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे युएईची पहिली विकेट गेली. त्यानंतर मात्र युएईचा डाव गडगडला. त्यांनी नंतर ३१ धावाच पुढच्या ९ विकेट्स गमावल्या. ५ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीने मुहम्मद झोहैबला २ धावांवर माघारी धाडले..यानंतर मात्र कुलदीप यादव आणि शिवम दुबे यांच्या गोलंदाजीपुढे युएईचे फलंदाज टिकू शकले नाहीत. कुलदीपने ९ व्या षटकात युएईला तीन धक्के दिले. त्याने पहिल्या चेंडूवर राहुल चोप्राला (३), चौथ्या षटकात कर्णधार मुहम्मद वासीमला (१९) आणि शेवटच्या चेंडूवर हर्षित कौशिकला (२) बाद केले. असिफलीला ११ व्या षटकात शिवम दुबेने २ धावांवर बाद केले. सिमरजीत सिंग १ धावेवर बाद झाला..१३ व्या षटकात शिवमने ध्रुव पराशर (१)आमि जुनैद सिद्धकी (०) यांना बाद केले. दरम्यान, याच षटकात जुनैद यष्टीचीत झालेला असताना सुर्यकुमार यादवने खिलाडूवृत्ती दाखवत त्याला परत बोलावले होते. तो शिवम दुबेचा रुमाल खाली पडल्याचे सांगत असताना यष्टीचीत झाला होता. पण त्याला या जीवदानाचा फायदा घेता आला नाही. तो याच षटकात बाद झाला. हैदर अलीला कुलदीप यादवने बाद करत युएईचा डाव संपवला. युएईचा संघ १३.१ षटकात ५७ धावांवर सर्वबाद झाला. हा युएईचा टी२० क्रिकेटमधील सर्वात निचांकी स्कोअर आहे..Asia Cup, IND vs UAE: सूर्यकुमार यादवने जिंकला टॉस; संजू सॅमसन-बुमराहला मिळाली संधी? पाहा प्लेइंग-११.भारताकडून गोलंदाजी करताना कुलदीप यादवने २.१ षटकात ७ धावा देत ४ विकेट्स घेतल्या. शिवम दुबेने २ षटकात ४ धावा देत ४ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQs१. युएईचा डाव किती धावांवर आटोपला?(What was UAE’s total score?)➤ युएईचा संघ ५७ धावांवर सर्वबाद झाला.२. कुलदीप यादवने किती विकेट्स घेतल्या?(How many wickets did Kuldeep Yadav take?)➤ कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या.३. शिवम दुबेने किती धावा देऊन किती विकेट्स घेतल्या?(How many wickets did Shivam Dube claim?)➤ शिवम दुबेने ४ धावा देऊन ४ विकेट्स घेतल्या.४. भारतीय संघासाठी इतर कोणते गोलंदाज यशस्वी झाले?(Which other Indian bowlers took wickets?)➤ जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.५. सामना कुठे खेळवला गेला?(Where was the match played?)➤ हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.