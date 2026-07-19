ENG vs IND: डकेटच्या शतकानंतर इंग्लंडने उभारला धावांचा डोंगर; विराट-रोहित ४०० व्या सामन्यात मिळवून देणार ऐतिहासिक विजय?

England vs India 3rd ODI: रविवारी (१९ जुलै) इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात वनडे मालिकेतील तिसरा सामना लॉर्ड्सवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात इंग्लंडच्या जवळपास सर्वच फलंदाजांनी दमदार फलंदाजी करत भारतीय गोलंदाजांना संघर्ष करायला लावला. सलामीवीर बेन डकेटने शतकी खेळी केली, तर जेकब बेथल आणि जो रुट यांनीही अर्धशतके केली. त्यामुळे इंग्लंडने भारताविरुद्ध या सामन्यात अक्षरश: धावांचा डोंगर उभारला. आता हा सामना जिंकण्यासाठी भारतीय संघासमोर ३८८ धावांचे लक्ष्य असणार आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की हा सामना मालिकेतील निर्णायक सामना आहे. हा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकणार आहे. .ENG vs IND: लॉर्ड्सवर भारताविरुद्ध डकेटचं शतक, बेथेलसोबत १९२ धावांची विक्रमी सलामी अन् ४६ वर्षांपूर्वीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला.या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतल्यानंतर बेन डकेट आणि जेकॉब बेथल यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी सुरुवात संयमी केली होती. प्रसिद्ध कृष्णाविरुद्ध त्यांनी सुरुवातीला सावधगिरी बाळगली. मात्र खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर मात्र त्यांनी भारतीय गोलंदाजांना चांगलंच सतावलं. या दोघांनी पहिल्या ३० षटकात एकही विकेट जाऊ दिली नाही. त्यांच्या विकेट घेण्याचे अनेक प्रयत्न भारतीय गोलंदाजांनी केले होते. अखेर ३१ व्या षटकात बेथलला बाद करण्यात प्रसिद्ध कृष्णाला यश मिळाले. त्याने त्याला रोहित शर्माच्या हातन झेलबाद केले. बेथलने ९३ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारासह ९१ धावांची खेळी केली. त्याने डकेटसोबत १९२ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे लॉर्ड्सवर केलेली ही सर्वोच्च धावांची सलामी भागीदारी ठरली..दरम्यान बेथल बाद झाल्यानंतरही जो रुटची भक्कम साथ डकेटला मिळाली. डकेटने त्याचे शतकही पूर्ण केले. रुटही आक्रमक खेळत होता. डकेट आणि रुट यांनीही शतकी भागीदारी केली. डकेट दीडशतक पूर्ण करेल, असं वाटत असतानाच ४४ व्या षटकात डकेटचा मोठा अडथळा प्रिन्स यादवने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर त्याला बाद करत दूर केला. डकेटने १३५ चेंडूत १८ चौकार आणि १ षटकारासह १४१ धावांची खेळी केली. ही लॉर्ड्लवर वनडेत केलेली सर्वोच्च धावांची खेळी ठरली..डकेटच्या विकेटनंतर कर्णधार हॅरी ब्रुकही ४७ व्या षटकात १४ धावांवर बाद झाला. पण शेवटी जॉस बटलरने वादळी खेळ केला. त्याला जो रुटच्याही आक्रमक खेळाची साथ मिळाली. शेवटच्या ३ षटकात दोघांनी मिळून ६३ धावा जोडल्या. रुट ४८ चेंडूत ९ चौकैरांसह ७४ धावांवर नाबाद राहिला, तर जॉस बटलर १३ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४१ धावांची नाबाद खेळी केली. त्यामुळे इंग्लंडने ५० षटकात ३ बाद ३८७ धावा केल्या.भारताकडून गोलंदाजी करताना प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स घेतल्या, तर प्रिन्स यादवने १ विकेट घेतली..ENG vs IND: भारत-इंग्लंडचे खेळाडू दंडाला काळी पट्टी बांधून लॉर्ड्सवर का उतरले? कारण वाचून जड होईल अंतःकरण.इंग्लंडची विक्रमी धावसंख्यादरम्यान, इंग्लंडने उभारलेली ३८७ धावसंख्या ही भारताविरूद्धची वनडेतील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये कटकला झालेल्या वनडे सामन्यात इंग्लंडने भारताविरुद्ध वनडेत ३६६ धावा उभारल्या होत्या. इतकेच नाही, तर लॉर्ड्सवरही ३८७ ही एका संघाने उभारलेली वनडेतील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे. त्यामुळे आता भारताला विजय मिळवायचा असेल, तर इतिहास घडवावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.