Cricket

ENG vs IND: डकेटच्या शतकानंतर इंग्लंडने उभारला धावांचा डोंगर; विराट-रोहित ४०० व्या सामन्यात मिळवून देणार ऐतिहासिक विजय?

England Highest ODI Score against India : भारताविरुद्ध इंग्लंडकडून लॉर्ड्सवर झालेल्या वनडेत बेन डकेटने शतकी खेळी केली आहे. तसेच जो रुट आणि जेकब बेथल यांनी अर्धशतके केली आहेत. त्यामुळे इंग्लंडने विक्रमी धावसंख्या उभारली.
Ben Duckett and Joe Root | England vs India

Ben Duckett and Joe Root | England vs India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India 3rd ODI: रविवारी (१९ जुलै) इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात वनडे मालिकेतील तिसरा सामना लॉर्ड्सवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात इंग्लंडच्या जवळपास सर्वच फलंदाजांनी दमदार फलंदाजी करत भारतीय गोलंदाजांना संघर्ष करायला लावला.

सलामीवीर बेन डकेटने शतकी खेळी केली, तर जेकब बेथल आणि जो रुट यांनीही अर्धशतके केली. त्यामुळे इंग्लंडने भारताविरुद्ध या सामन्यात अक्षरश: धावांचा डोंगर उभारला. आता हा सामना जिंकण्यासाठी भारतीय संघासमोर ३८८ धावांचे लक्ष्य असणार आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की हा सामना मालिकेतील निर्णायक सामना आहे. हा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकणार आहे.

Ben Duckett and Joe Root | England vs India
ENG vs IND: लॉर्ड्सवर भारताविरुद्ध डकेटचं शतक, बेथेलसोबत १९२ धावांची विक्रमी सलामी अन् ४६ वर्षांपूर्वीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Jos Buttler
Lords Stadium
Joe Root
India vs England
England vs India
cricket news today
ODi Match
ODI cricket