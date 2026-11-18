India vs New Zealand Test Series: कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या शर्यतीत आव्हान टिकवायचे असेल, तर भारतीय संघाला न्यूझीलंडलविरुद्धच्या कसोटी मालिकेची सुरुवात विजयाने करावी लागणार आहे. बचावात्मक विचारांचे दोर कापून टाकले आहेत. आता लढा आणि जिंका...हाच विचार मुख्य प्रशिक्षक आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये रुजवत आहेत. .SAFF Championship, IND vs PAK: भारताचा दस का दम! दहाव्यांदा जेतेपदाचा मान अन् मग पाकिस्तानकडून 'गार्ड ऑफ ऑनर'.पहिला कसोटी सामना गुरुवारपासून भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे ३.३० सुरू होत आहे. न्यूझीलंडच्या संघाने भारतात येऊन भारतीय संघाला कसोटी मालिकेत २-० ने पराभवाचा दणका दिला. प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि विद्यमान कर्णधार शुभमन गिल ते विसरले नाहीत. या न्यूझीलंड दौऱ्यात भारतीय.खेळपट्टीवर गवत बेसिन रिझर्व्ह मैदानाच्या खेळपट्टीवर थोडे गवत राखले जाणार आहे. नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार पहिली गोलंदाजी करायच्या मोहात पडेल असे वाटते. सामन्याचे दिवस वेलिंग्टनचे हवामान चांगले राहण्याची सुवार्ता कानावर पडली असल्याने आणि गेल्या दोन मालिकेतील लढती अटीतटीच्या झाल्या असल्याने क्रिकेट रसिक प्रेक्षक सामना बघायला बेसिन रिझर्व्ह मैदानावर येतील, अशी आशा संयोजक बाळगून आहेत..संघाने टी-२० आणि एकदिवसीय मालिकेत विजयाचा पराक्रम केला. तो एक सुखद धक्का होता. त्याच चांगल्या खेळाची लय कसोटी संघाला पकडून प्रवास करायचा आहे. गेले तीन आठवडे भारतीय संघातील काही खेळाडू न्यूझीलंड येऊन सराव सामने खेळत आले आहेत. उरलेल्या कसोटी संघातील प्रमुख खेळाडूंनी मर्यादित षटकांचे सामने सोडून कसोटीच्या तयारीत मन रमवले. याचा अर्थ या वेळी भारतीय संघ तयारी करूनच मैदानात उतरतो आहे..SAFF Championship, IND vs PAK: भारताचा दस का दम! दहाव्यांदा जेतेपदाचा मान अन् मग पाकिस्तानकडून 'गार्ड ऑफ ऑनर'.बेसिन रिझर्व्हवर कसोटी सामन्यात उतरत असताना न्यूझीलंड संघात मिचेल सँटनर नसणार आहे. शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात त्याच्या उजव्या हाताला झालेली दुखापत चांगलीच गंभीर असल्याचे निदान झाले आहे. म्हणून न्यूझीलंड संघ कमजोर होणार नाही इतके दर्जेदार खेळाडू त्यांच्या संघात आहेत. फलंदाजीची मदार कर्णधार टॉम लॅथम आणि अनुभवी डॅरेल मिचेलवर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.