India ODI Matches in 2026: विराट कोहली - रोहित शर्मा २०२६ मध्ये १८ वनडे सामने खेळणार? भारतीय संघाचे वर्षभराचे वेळापत्रक जाणून घ्या

India ODI Schedule 2026: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा २०२६ मध्ये भारताच्या १८ वनडे सामन्यांमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघ २०२६ मध्ये इंग्लंड, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, श्रीलंका यांसारख्या संघांसोबत वनडे मालिका खेळणार आहे.
भारताचे स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आता केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. त्यांनी कसोटी आणि टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.

दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी दोघांच्याही भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते, मात्र दोघांनीही ऑस्ट्रेलिया आणि त्यापाठोपाठ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दमदार कामगिरी करत संघातील जागा पक्की केली आहे. त्यामुळे आता हे दोघेही २०२६ वर्षातील सर्व वनडे सामने खेळण्याची शक्यता आहे.

India Cricket Matches in 2026: टी२० वर्ल्ड कप ते इंग्लंड, न्यूझीलंडचे दौरे... भारतीय संघाचे २०२६ वर्षात कसे आहे संपूर्ण वेळापत्रक?
