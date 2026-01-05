India ODI Matches in 2026: विराट कोहली - रोहित शर्मा २०२६ मध्ये १८ वनडे सामने खेळणार? भारतीय संघाचे वर्षभराचे वेळापत्रक जाणून घ्या

भारताचे स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आता केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. त्यांनी कसोटी आणि टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी दोघांच्याही भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते, मात्र दोघांनीही ऑस्ट्रेलिया आणि त्यापाठोपाठ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दमदार कामगिरी करत संघातील जागा पक्की केली आहे. त्यामुळे आता हे दोघेही २०२६ वर्षातील सर्व वनडे सामने खेळण्याची शक्यता आहे..India Cricket Matches in 2026: टी२० वर्ल्ड कप ते इंग्लंड, न्यूझीलंडचे दौरे... भारतीय संघाचे २०२६ वर्षात कसे आहे संपूर्ण वेळापत्रक?.भारतीय संघ २०२६ मध्ये व्यस्त असणार आहे. तसेच या वर्षात टी२० वर्ल्ड कपनंतर सर्व संघ २०२७ मध्ये होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी तयारी करताना दिसतील. त्यामुळे अनेक वनडे सामने खेळले जाणार आहेत. २०२६ वर्षात भारतीय संघ एकूण १८ वनडे सामने खेळायचे आहेत. त्यामुळे विराट आणि रोहित हे दोघेही हे सर्व १८ सामने खेळण्याची शक्यत आहे. जर विश्रांती दिली किंवा दुखापत झाली, तरच फक्त ते खेळताना दिसणार नाहीत..भारतीय संघाला २०२६ मध्ये इंग्लंड दौऱ्यात आणि न्यूझीलंड दौराही करायचा आहे. तसेच मायदेशात न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, श्रीलंका अशा संघांसोबत वनडे मालिका खेळायचे आहेत. या वर्षाची सुरुवातही वनडे मालिकेने होणार आहे. ११ जानेवारीपासून भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध तीन वनडे मालिका खेळायची आहे..२०२६ मधील भारताचे वनडे क्रिकेटचे वेळापत्रकन्यूझीलंडचा भारत दौरा वनडे मालिका११ जानेवारी - पहिला वनडे सामना, वडोदरा (वेळ - दु. १.३० वाजता)१४ जानेवारी - दुसरा वनडे सामना, राजकोट (वेळ - दु. १.३० वाजता)१८ जानेवारी - तिसरा वनडे सामना, इंदूर (वेळ - दु. १.३० वाजता)अफगाणिस्तानचा भारत दौराजून २०२६ - ३ वनडे (तारीख अद्याप जाहीर नाही).T20 World Cup 2026 तोंडावर असताना बांगलादेशचा भारतात खेळायला येण्यास नकार! ICC कडे नेमकी काय केली विनंती? वाचा.भारताचा इंग्लंड दौरावन डे मालिका१४ जुलै - पहिला सामना, एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम१६ जुलै - दुसरा सामना, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ१९ जुलै - तिसरा सामना, लॉर्ड्स, लंडनवेस्ट इंडिजचा भारत दौरासप्टेंबर २०२६ - तीन वनडे (तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही)भारताचा न्यूझीलंड दौराऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ - तीन वनडे (तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही)श्रीलंकेचा भारत दौराडिसेंबर २०२६ - तीन वनडे (तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.