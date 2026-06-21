India Squad: फक्त जैस्वालच नाही, 'या' तीन दिग्गजांचीही इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवड नाही; एकाची तर ODI करियर संपल्याचीच चर्चा

India ODI Squad for England Tour: भारतीय क्रिकेट संघ आता आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. आयर्लंडमध्ये २६ आणि २८ जून रोजी टी२० सामने खेळल्यानंतर इग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघ रवाना होईल. इंग्लंड दौऱ्यात भारताला टी२० आणि वनडे मालिका खेळायची आहे. टी२० मालिकेसाठी यापूर्वीच संघाची घोषणा झाली असून आता रविवारी (२१ जून) इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. ही मालिका महत्त्वाची मानली जात आहे कारण पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वनडे मालिकेची तयारी या सामन्यांमधून दोन्ही संघ करणार आहेत..India ODI Squad: भारताचा वनडे संघ जाहीर! इंग्लंड दौऱ्यातून शतक करणाऱ्या जैस्वालला डच्चू, तर विराट कोहलीबाबत काय झाला निर्णय?.दरम्यान, इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात विराट कोहली आणि हर्षित राणा यांचे दुखापतींतून सावरल्यानंतर पुनरागमन झाले आहे. तसेच बुमराहलाही नुकत्याच झालेल्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली होती. पण त्याचेही इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारताच्या वनडे संघात पुनरागमन झाले आहे.हा वनडे संघ जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधीच शनिवारी (२० जून) यशस्वी जैस्वालने (Yashasvi Jaiswal) अफगाणिस्तानविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत खणखणीत नाबाद शतक केले होते. त्याचे हे ६ डावातील दुसरेच शतक होते. त्यामुळे तो दोन वनडे शतक सर्वात कमी डावात करणारा भारतीय देखील ठरला. पण असे असतानाही जैस्वालला इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे बरीच नाराजी सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहे..खरंतर सध्या वरच्या फळीतील फलंदाजीसाठी भारतीय संघात बरीच शर्यत आहे. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन हे सलामीसाठी पर्याय आहेत. अशात जैस्वालला त्याची जागा गमवावी लागली आहे. जैस्वाल अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठीही भारतीय संघात आधी समावेश करण्यात आलेला नव्हता. पण विराट कोहली दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर झाल्यानंतर जैस्वालला त्याचा बदली खेळाडू म्हणून खेळवण्यात आले. जैस्वालने मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत शतकही केले. मात्र तरी त्याला या शर्यतीत संघातील जागा गमवावी लागली आहे..सिराज-जडेजाचा संघाचा भाग नाहीवेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताच्या संघाचा तिन्ही प्रकारातील महत्त्वाचा गोलंदाज राहिला आहे. मात्र त्यालाही वनडे संघातून वगळण्यात आले आहे. वेगवान गोलंदाज म्हणून जसप्रीत बुमराहसह प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि गुरनूर ब्रार यांना पसंती देण्यात आली आहे. सिराज आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग होता, पण काही दिवसांपूर्वीच त्याने या टी२० मालिकांमधून माघार घेतल्याची माहिती बीसीसीआयने दिली होती. बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने आणि टीम मॅनेजमेंट यांच्यातील चर्चेनंतर त्याला वर्कलोड मॅनेजमेंज प्रोग्रामनुसार विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला असल्याचे बीसीसीआयने सांगितले होते. त्यामुळे तो टी२० मालिकेतून बाहेर झाला होता. आता त्याला वनडे संघातही जागा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्याच्या वनडेतील भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..India Squad Change: भारताच्या T20I संघात अचानक बदल! स्टार खेळाडू अचानक संघातून बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण.इतकेच नाही, तर भारताचा दिग्गज अष्टपैलू रवींद्र जडेजालाही (Ravindra Jadeja) भारताच्या वनडे संघात जागा देण्यात आलेली नाही. त्याला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठीही निवडले नव्हते. त्यावेळी भारतीय संघव्यवस्थापन वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचे निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी स्पष्ट केले होते की वनडेत अन्य गोलंदाजांचे पर्याय आजमावून पाहायचे आहेत, कारण २०२७ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत वनडे वर्ल्ड कप होणार आहे. दरम्यान, आता जडेजाला इंग्लंड दौऱ्यासाठीही निवडले गेले नसल्याने त्याचे वनडे कारकिर्द संपली आहे का, अशीही चर्चा होत आहे. जडेजाने २१० वनडे सामने खेळले असून २९०५ धावा केल्या आहेत आणि २३२ विकेट्स घेतल्या आहेत.याशिवाय वेगवान गोलंदाज हार्दिक पांड्याही (Hardik Pandya) निवडीसाठी उपलब्ध नसल्याचे रिपोर्ट्स समोर आले आहेत. वनडेसाठी त्याला पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्यासाठी आणखी वेळेची गरज आहे. तो वनडेत पूर्ण कोटा गोलंदाजी करू शकतो की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.