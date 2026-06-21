India ODI Squad: भारताचा वनडे संघ जाहीर! इंग्लंड दौऱ्यातून शतक करणाऱ्या जैस्वालला डच्चू, तर विराट कोहलीबाबत काय झाला निर्णय?

India ODI Squad for England Tour: भारतीय क्रिकेट संघ जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यावर असणार आहे. या दौऱ्यात भारताला ५ सामन्यांची टी२० मालिका आणि ३ सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. टी२० मालिकेसाठी यापूर्वीच संघाची घोषणा झाली आहे, तर वनडे मालिकेसाठी आज (२१ जून) बीसीसीआयच्या निवड समितीने भारतीय संघ घोषित केला आहे. या मालिकेसाठी शुभमन गिल कर्णधार असेल, तर श्रेयस अय्यर उपकर्णधार असणार आहे. ईशान किशन आणि केएल राहुल हे यष्टीरक्षणासाठी पर्याय असतील. .IND vs ENG: भारतीय फॅन्ससाठी भारत-इंग्लंड T20I सामन्यांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल, ECB चा निर्णय; किती वाजता सुरू होणार मॅच?.याशिवाय नुकतेच शनिवारी अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात शतक करणाऱ्या यशस्वी जैस्वालला मात्र संघातून वगळण्यात आले आहे. त्याला अफगाणिस्तानविरुद्धही सुरुवातीला संधी मिळाली नव्हती, पण विराट कोहली दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर झाल्याने त्याला बदली खेळाडू म्हणून संधी मिळाली होती. मात्र आता विराट कोहलीची इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवड झाली असल्याने जैस्वालला वगळण्यात आले आहे..भारताच्या वनडे संघात विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा यांचेही पुनरागमन झाले आहे. विराट कोहलीचा सहभाग त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असेल, असंही बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आधी त्याला त्याची फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण करावी लागणार आहे.बुमराह विश्रांतीनंतर वनडे संघात पुनरागमन करेल, तर हर्षित राणाही दुखापीतून सावरल्यानंतर पुनरागमन करताना दिसेल.दरम्यान, या वनडे संघात जैस्वालसह मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा या दोघांनाही संधी मिळालेली नाही..India T20I Squad: सूर्या ते हार्दिक... T20 वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघातील ४ मॅच विनर्सलाच मिळाला डच्चू! एका फिनिशरचाही समावेश.इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय वनडे संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार.भारताचा इंग्लंड दौराटी२० मालिका१ जुलै - पहिला टी२० सामना, चेस्टर-ल-स्ट्रीट (रा. १० वा.)४ जुलै - दुसरा टी२० सामना, मँटेस्टर (संध्या. ७.०० वा.)७ जुलै - तिसरा टी२० सामना, नॉटिंगघम (रा. १० वा.)९ जुलै - चौथा टी२० सामना, ब्रिस्टोल (रा. १० वा.)११ जुलै - पाचवा टी२० सामना, साऊथॅम्पटन (रा. ११ वा.)वनडे मालिका१४ जुलै - पहिला वनडे सामना, बर्मिंगघम (दु. ३.३० वा.)१६ जुलै - दुसरा वनडे सामना, कार्डिफ (संध्या. ५.३० वा.)१९ जुलै - तिसरा वनडे सामना, लॉर्ड्स (दु. ३.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.