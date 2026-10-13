India Squad vs NZ ODI : मोहम्मद शमीचे पुनरागमन? रोहित, विराट, शुभमन यांची जागा पक्की... कसा असेल भारताचा वन डे संघ?

Mohammed Shami comeback in India vs New Zealand ODI series: भुवनेश्वर कुमारचे भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन झाल्यानंतर आता मोहम्मद शमीलाही संधी मिळेल अशी चर्चा रंगली आहे. बीसीसीआयने आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यावरील ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी नुकताच संघ जाहीर केला. पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेत भुवनेश्वरचे जवळपास चार वर्षांनी पुनरागमन झाले आहे. येत्या काही दिवसांत वन डे संघ जाहीर केला जाणार आहे आणि २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच या दौऱ्यावर वन डे संघात कोणाला संधी मिळते याची उत्सुकता आहे. अजित आगरकरचा निवड समिती प्रमुख म्हणून कार्यकाळ संपल्यामुळे मोहम्मद शमीची निवड होण्यास काहीच अडचण नाही, असा कयास बांधला जातोय. .श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी रवाना होईल. त्यानंतर ४ नोव्हेंबरपासून वन डे मालिका सुरू होतेय आणि त्यासाठीचा संघ अद्याप जाहीर झालेला नाही. भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातली वन डे मालिका संपण्याची निवड समिती वाट पाहत होती. तीन सामन्यांच्या मालिकेत रजत पाटीदार सोडल्यास अन्य कुणालाही छाप पाडता येणार नाही. पाच वन डे सामन्यांच्या मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी वेगळा संघ निवडला जाणार आहे..ODI World Cup 2027 पूर्वी टीम इंडिया २५ वन डे सामने खेळणार! जाणून घ्या कोणाकोणाला भिडणार... वेळापत्रक एका क्लिकवर.रोहित शर्मा व विराट कोहली या दिग्गजांचा हा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा असल्याने वन डे सामन्यांची संख्या ३ वरून पाच करण्यात आली. वन डे वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी हा दौरा महत्त्वाचा आहे आणि शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली रोहित व विराट यांची निवड निश्चित आहे. ट्वेंटी-२० मालिकेत जसप्रीत बुमराहची निवड न झाल्याने, तो वन डे मालिकेत खेळेल हे निश्चित आहे. पण, त्याच्या साथीला मोहम्मद शमी दिसेल का, हा खरा प्रश्न आहे. शमीने स्वतःचा फॉर्म आणि तंदुरुस्ती सिद्ध केली आहे आणि रणजी करंडक स्पर्धेत दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यात त्याने पहिल्या डावात ४ विकेट्स घेतल्या आहेत..न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी जसप्रीतसह प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार हे पर्याय निवड समितीसमोर आहेत. पण, जसे भुवीचे पुनरागमन झाले, तसे शमीचेही झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मात्र, एक अडचण आहे.. शमीचं वय पाहता, तो २०२७ च्या वर्ल्ड कप योजनेत आहे का? तसे नसेल तर त्याला निवडण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण, त्याची निवड झाल्यास युवा खेळाडूला घडवण्याची संधी सोडावी लागेल आणि ते भारतासाठी धोक्याचे ठरू शकते. निवड समिती या गोष्टीचा नक्कीच विचार करेल..शुभमन गिलने पाचव्यांदा पटकावला ICC चा मोठा पुरस्कार, विश्वविक्रमही झाला; शफाली वर्माचाही सन्मान.भारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा).India Likely Squad vs New Zealand ODI : शुभमन गिल, लोकेश राहुल, ऋतुराज गायकवाड/श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.