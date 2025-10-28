AUS vs IND: तीन स्पिनर्स, एक वेगवान गोलंदाज... पहिल्या T20I साठी अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी२० मालिका कॅनबरामध्ये सुरू होत आहे. भारतीय संघ आशिया कप जिंकून आत्मविश्वासाने मैदानात उतरणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली तीन फिरकी गोलंदाजांसह भारतीय संघ खेळणार आहे. .ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत संघात टी२० मालिकेला बुधवारी (२९ ऑक्टोबर) सुरुवात होत असून पहिला सामना कॅनबरामध्ये खेळवला जाणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १.४५ वाजता सामन्याला सुरुवात होणार आहे. भारताचा टी२० संघ आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकून ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर उतरला आहे, त्यामुळे भारतीय संघ आत्मविश्वासाने या मालिकेत उतरेल. सूर्यकुमार यादव भारताच्या टी२० संघाचे नेतृत्व करणार आहे. टी२० क्रमवारीतीलही अव्वल दोन संघात ही मालिका होत असल्याने रोमांचक सामने होतील अशी अपेक्षा चाहत्यांची असेल..AUS vs IND, 1st T20I: टीम इंडियाचं ठरलंय... खेळपट्टी कशीही असू दे 'हे' तीन गोलंदाज खेळवणारचं! कर्णधार सूर्यकुमारने सांगितला प्लॅन.दरम्यान, या सामन्यापूर्वीच भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट केले आहे की भारतीय संघ तीन फिरकी गोलंदाज खेळवण्याच्या योजनेवर ठाम आहे, मग परिस्थिती कशीही असली तरी. कारण पुढीलवर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणार्या टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची बांधणी करत असल्याचे त्याने सांगितले आहे. त्यामुळे एक वेगवान गोलंदाज, तीन फिरकी गोलंदाज आणि एक अष्टपैलू खेळाडू अशा संयोजनासह भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात उतरणार आहे..भारतीय संघाने फिरकी गोलंदाजीसाठी गेल्या काही महिन्यांत वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांना पसंती दिली आहेत. त्यामुळे हे तिघेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्धही पहिल्या टी२० सामन्यात खेळण्याची दाट शक्यता आहे. याशिवाय जसप्रीत बुमराह संघात असल्याने त्यालाच वेगवान गोलंदाजीसाठी अधिक प्राधान्य मिळू शकते. त्यामुळे पहिल्या टी२० सामन्यासाठी तरी अर्शदीप सिंगला बाहेर बसावे लागू शकते. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून शिवम दुबे आणि नितीश कुमार रेड्डी हे दोन पर्याय आहेत. पण नितीश दुखापतीतून पूर्ण बरा झाला आहे का, हे पाहावे लागणार आहे. तसेच दुबेचा अनुभव पाहाता त्यालाच आधी प्राधान्य दिले जाईल. हार्दिक पांड्याची दुखापतीमुळे या मालिकेसाठी निवड झालेली नाही..दरम्यान, फलंदाजीत सलामीला शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा कायम राहू शकतात. मधल्या फळीत तिलक वर्मा, कर्णधार सूर्यकुमार यादव असतील. याशिवाय हार्दिकच्या जागेवर रिंकु सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते.भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया संघाला मोठा धक्का! अनुभवी खेळाडू बाहेर, २३ वर्षीय क्रिकेटरला संधी.कुठे पाहाता येणार मोफत सामना?भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात होणारा पहिला टी२० सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येऊ शकतो. तसेच जिओ हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही हा सामना पाहाता येऊ शकतो. याशिवाय डीडी स्पोर्ट्सवरही हा सामना मोफत पाहता येणार आहे. पण यासाठी अट अशी असेल की तुमच्याकडे डीडी फ्री डिश असायला हवी, तरच तुम्ही मोफत हा सामना डीडी स्पोर्ट्वर पाहाता येईल.भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन संघ टी२० क्रिकेटमध्ये आत्तापर्यंत ३२ वेळा आमने आले आहेत. यातील २० सामने भारताने जिंकले आहेत, तर ११ सामने ऑस्ट्रेलियाने जिंकले आहेत. एका सामन्याचा निकाल लागलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.