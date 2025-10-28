Cricket

AUS vs IND: तीन स्पिनर्स, एक वेगवान गोलंदाज... पहिल्या T20I साठी अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन

India Predicted Playing XI for 1st T20I against Australia: भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टी२० मालिकेत ऑस्ट्रेलियाचा सामना करण्यास सज्ज आहे. पहिला सामना बुधवारी होणार आहे. या सामन्यासाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन कशी असू शकते जाणून घ्या.
Gautam Gambhir - Suryakumar Yadav

Gautam Gambhir - Suryakumar Yadav

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी२० मालिका कॅनबरामध्ये सुरू होत आहे.

  • भारतीय संघ आशिया कप जिंकून आत्मविश्वासाने मैदानात उतरणार आहे.

  • सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली तीन फिरकी गोलंदाजांसह भारतीय संघ खेळणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
australia cricket team
ind vs aus matches
Surya kumar Yadav
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com