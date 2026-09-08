Cricket

IND vs WI : श्रेयस अय्यर वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून OUT! नेमकं काय कारण अन् कोण असतील भारताचे १५ शिलेदार?

India vs West Indies ODI squad 2026 latest news: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका २७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारतीय संघाच्या निवडीबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे.
India vs West India

Shreyas Iyer out of West Indies ODI series latest update

esakal

Swadesh Ghanekar
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Shreyas Iyer OUT Of West Indies ODI Series? भारतीय संघ एकामागून एक क्रिकेट मालिका खेळणार आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धची तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका १३ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यानंतर आशियाई स्पर्धा, वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका, न्यूझीलंड दौरा अशी क्रिकेटची मेजवानी आहेच. पण, भारत-वेस्ट इंडिज ( IND vs WI) विरुद्धच्या मालिकेपूर्वी एक महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत आणि या मालिकेत श्रेयस अय्यर खेळण्याची शक्यता नाहीच आहे.

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