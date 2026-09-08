IND vs WI : श्रेयस अय्यर वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून OUT! नेमकं काय कारण अन् कोण असतील भारताचे १५ शिलेदार?

Shreyas Iyer OUT Of West Indies ODI Series? भारतीय संघ एकामागून एक क्रिकेट मालिका खेळणार आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धची तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका १३ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यानंतर आशियाई स्पर्धा, वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका, न्यूझीलंड दौरा अशी क्रिकेटची मेजवानी आहेच. पण, भारत-वेस्ट इंडिज ( IND vs WI) विरुद्धच्या मालिकेपूर्वी एक महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत आणि या मालिकेत श्रेयस अय्यर खेळण्याची शक्यता नाहीच आहे..India vs West Indies मालिका २७ सप्टेंबरपासून सुरू होतेय आणि पहिला वन डे सामना थिरुअनंतपूरम येथे खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर दुसरा व तिसरा वन डे सामना अनुक्रमे गुवहाटी व न्यू चंडीगढ येथे ३० सप्टेंबर व ३ ऑक्टोबरला होईल. या मालिकेतून विराट कोहली व रोहित शर्मा पून्हा एकदा निळ्या जर्सीत दिसतील. या मालिकेसाठी भारताच्या १५ जणांची फळी नेमकी कशी असेल हे जाणून घ्यायला हवं....Duleep Trophy 2026: हा, मुलगा कमाल आहे! वैभव सूर्यवंशीच्या सांगण्यावरून DRS घेतला अन् सामन्यात ट्विस्ट आला Video Viral.चार ओपनर...सलामीसाठी शुभमन गिल व रोहित शर्मा ही जोडी फिक्स आहे. यशस्वी जैस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाड, हे दोन सलामीचे पर्याय मालिकेत दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको. यशस्वीने मागील वन डे सामन्यात ( वि. अफगाणिस्तान) शतक झळकावले होते, परंतु तरीही त्याला इंग्लंड दौऱ्यावर संधी मिळाली नाही. ऋतुराजनेही वन डेत शतक झळकावले आहे, परंतु त्यालाही संघात पुन्हा संधी मिळाली नाही.मधल्या फळीत विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर आहेच, परंतु ऋतुराज किंवा यशस्वीला चौथ्या क्रमांकावर संधी मिळू शकते. श्रेयस अय्यर या मालिकेला मुकण्याची शक्यता अधिक आहे, कारण तो त्या कालावधीत आशियाई स्पर्धेत भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृ्त्व करणार आहे..हार्दिक पांड्याचा फिटनेसहार्दिक पांड्याचे वन डे संघातील पुनरागमन त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून आहे. मागील तीन मालिकांमध्ये तो तंदुरुस्त असल्याची चर्चा रंगली, परंतु संघ जाहीर होण्याच्या दिवशीच तो अनफिट असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्याच्या फिटनेसचं रहस्य कोणालाच समजलेले नाही. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर तो वन डे क्रिकेट खेळलेला नाही. अक्षर पटेलही आशियाई स्पर्धेसाठी जपानमध्ये असल्याने रवींद्र जडेजाचे पुनरागमन शक्य आहे..७०,००,००,०००! सचिन तेंडुलकरने 'मुंबई-पुणे'जवळ खरेदी केला भूखंड, ३.९ एकरावर उभारणार सेकंड होम; नेमकी ही जागा कुठे?.लोकेश राहुल हा यष्टिरक्षक म्हणून आपले स्थान टिकवून ठेवेल आणि श्रेयसच्या अनुपस्थितीत त्याच्यावर उप कर्णधारपद सोपवले जाऊ शकते. रिषभ पंतही इशान किशनच्या अनुपस्थितीत संघात पुनरागमन करेल. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराह आशियाई स्पर्धेत खेळणार असल्याने मोहम्मद सिराज वन डे मालिकेत दिसेल. त्याच्यासोबतीला गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा व प्रिन्स यादव असतील. कुलदीप यादव या संघात असेल..India's predicted ODI squad for ODI series : शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल, रिषभ पंत, सूर्यांश शेडगे, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.