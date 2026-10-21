IND vs NZ 1st T20I : संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा सलामीला... श्रेयसने स्पष्ट केलं; न्यूझीलंडला धडकी भरवणारी भारताची Playing XI

India Playing XI for 1st T20I against New Zealand 2026: वेस्ट इंडिज मालिकेपाठोपाठ वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) न्यूझीलंड दौऱ्यावरही बाकावर बसून रहावे लागणार आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यर याने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा, हीच ओपनिंग जोडी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसेल, हे स्पष्ट केले. त्यामुळे वैभवचे खेळणे अनिश्चित झाले आहेच, परंतु उर्वरित ९ खेळाडू कोण असतील याची उत्सुकता वाढली आहे. भुवनेश्वर कुमार चार वर्षानंतर भारतीय संघात परतणार आहे आणि जलदगती गोलंदाजांचे नेतृत्व करेल. भारत-न्यूझीलंड पहिला ट्वेंटी-२० सामना गुरुवारी ख्राईस्टचर्च येथे होणार आहे..भुवनेश्वरसोबत अर्शदीप सिंग व प्रिंस यादव हे जलदगती गोलंदाजीची धुरा सांभाळतील. मयांक यादवही या शर्यतीत आहे, पंरतु प्रिंसला संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय संघाकडे शिवम दुबे व नितीश कुमार रेड्डी हे मध्यमगती अष्टपैलू खेळाडूंचे पर्याय आहेत. पण, यापैकी एकालाही संधी मिळण्याची शक्यत फार कमी आहे. नमनी धीर व अक्षर पटेल हे फिरकी अष्टपैलू संघात दिसतील. वरुण चक्रवर्थी हा स्पेशालिस्ट फिरकीपटू म्हणून संघात असेल. दुखापतीमुळे त्याला आशियाई स्पर्धा व वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेला मुकावे लागले होते. त्यामुळे कुलदीप यादवला पुन्हा त्याच्या संधीची वाट पाहावी लागेल..IND vs NZ 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी न्यूझीलंड मालिकेतही 'वॉटर बॉय'ची भूमिका बजावणार! श्रेयस अय्यरचं विधान ऐकून तरी असंच वाटतंय\n.फलंदाजी विभागात संजू-अभिषेक यांच्यानंतर इशान किशन तिसऱ्या, श्रेयस अय्यर चौथ्या आणि तिलक वर्मा पाचव्या क्रमांकावर खेळताना दिसेल. संजू व अभिषेक यांनी नुकत्याच झालेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत दमदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्यांना विश्रांती देण्याचा प्रश्नच येत नाही. इशान, श्रेयस व तिलक यांना अपेक्षित छाप पाडता आली नसली तरी संघाला गरज असताना प्रत्येकाने योगदान दिले आहे. नमन धीर यानेही फलंदाजीत मैदान गाजवले आहे..India’s likely playing XI for 1st T20I against New Zealand: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्थी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.