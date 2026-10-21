Cricket

IND vs NZ 1st T20I : संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा सलामीला... श्रेयसने स्पष्ट केलं; न्यूझीलंडला धडकी भरवणारी भारताची Playing XI

India’s Probable Playing XI Revealed: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेला २२ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. ख्राइस्टचर्च येथे होणाऱ्या पहिल्या सामन्याआधी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनची चर्चा रंगली आहे.
India Playing XI for 1st T20I against New Zealand 2026

India Playing XI for 1st T20I against New Zealand 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
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India Playing XI for 1st T20I against New Zealand 2026: वेस्ट इंडिज मालिकेपाठोपाठ वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) न्यूझीलंड दौऱ्यावरही बाकावर बसून रहावे लागणार आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यर याने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा, हीच ओपनिंग जोडी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसेल, हे स्पष्ट केले. त्यामुळे वैभवचे खेळणे अनिश्चित झाले आहेच, परंतु उर्वरित ९ खेळाडू कोण असतील याची उत्सुकता वाढली आहे. भुवनेश्वर कुमार चार वर्षानंतर भारतीय संघात परतणार आहे आणि जलदगती गोलंदाजांचे नेतृत्व करेल. भारत-न्यूझीलंड पहिला ट्वेंटी-२० सामना गुरुवारी ख्राईस्टचर्च येथे होणार आहे.

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