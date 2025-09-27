Asia Cup 2025 Final: भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार, पाकिस्तानविरुद्ध मॅच विनर खेळाडू मैदानात उतरवणार

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान दुबईत भिडणार आहेत. भारताने यापूर्वी पाकिस्तानला दोनदा पराभूत केले आहे. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अंतिम सामन्यासाठी बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आहे. रविवारी (२८ सप्टेंबर) दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पारंपारिक प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान अंतिम सामन्यात भिडणार आहेत. यंदाच्या स्पर्धेत जरी हे दोन संघ तिसऱ्यांदा आमने-सामने येणार असले, तरी आशिया कपच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात मात्र पहिल्यांदाच हे दोन संघ अंतिम सामन्यात एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.या सामन्याला भावनिक आणि वादाची किनारही आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील बिघडलेले संबंधांमुळे या स्पर्धेतील या दोन संघांच्या सामन्याला विरोधही झाला होता. तसेच आत्तापर्यंत आशिया कप २०२५ मध्ये झालेल्या दोन्ही संघांच्या सामन्यांमध्ये काही वादही झाले. त्यामुळे आता अंतिम सामन्याबाबत क्रिकेट वर्तुळात बरीच चर्चा रंगली आहे..टीम इंडियाने पाकिस्तानची पुन्हा जिरवली! Asia Cup Final च्या पूर्वसंध्येला केले अपमानित; वाचा काय घडले.दरम्यान, आता अंतिम सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणे निश्चित आहे. भारतीय संघाने २६ सप्टेंबरला श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या सुपर फोर सामन्यात जसप्रीत बुमराह आणि शिवम दुबे यांना विश्रांती दिली होती. त्यांच्याऐवजी हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंग यांना खेळण्याची संधी दिली होती. पण या दोघांनी मिळून १०० धावा ८ षटकातच खर्च केल्या. मात्र अर्शदीप सिंगने सुपर ओव्हरमध्ये अफलातून गोलंदाजी केली. त्यामुळे भारताला विजय मिळवणे सोपे झाले..यानंतर आता या दोघांनाही अंतिम सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान कायम राखणे कठीण आहे. हर्षित राणाच्या जागेवर जसप्रीत बुमराह पुनरागमन करेल, हे जवळपास निश्चित आहे. मात्र अर्शदीप सिंग आणि शिवम दुबे यांच्यातील एकाची निवड करताना भारतीय संघव्यवस्थापनेला बराच विचार करावा लागणार आहे. अर्शदीप सिंग भारताचा टी२० मधील सर्वात यशस्वी गोलंदाज आहे, तर शिवम दुबे फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागात योगदान देऊ शकतो. त्यामुळे आता या दोघांपैकी कोणाची निवड होणार हे पाहावे लागणार आहे..तसं पाहिलं, तर भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये अर्शदीप आणि हर्षित या दोघांनाही फारशा निकालाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नसलेल्या दोन सामन्यात खेळवलं आहे, तर दुबे भारताकडून ४ महत्त्वाच्या सामन्यात खेळवलं आहे, यापैकी दोन सामने त्याने पाकिस्तानविरुद्ध खेळले आहेत. त्यामुळे कदाचित पुन्हा एकदा भारतीय संघाकडून अंतिम सामन्यासाठीही अर्शदीपच्या जागेवर शिवम दुबेला पसंती दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे फलंदाजीला आणखी सखोलता मिळेल. परंतु, जर खेळपट्टी गोलंदाजीसाठी पोषक असेल, तर मात्र अर्शदीपचा विचार होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फार बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.आशिया कप २०२५ अंतिम सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हनअभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे/अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती..Asia Cup 2025 Final: भारताला फायनलमध्ये हरवायचं असेल, तर...; पाकिस्तानी संघाला वासिम आक्रमने दिला कानमंत्र.भारताने दोनदा केलंय पाकिस्तानला पराभूतभारतीय संघाने यापूर्वीच आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला दोनवेळा पराभूत केलं आहे. साखळी फेरीत ७ विकेट्सने, तर सुपर फोर फेरीत ६ विकेट्सने भारताने पाकिस्तानवर मात केली आहे. आता रविवारी तिसऱ्यांदा हे दोन संघ आमने - सामने आहेत. त्यामुळे भारतीय संघ आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध विजयाची हॅट्रिक साधण्यास उत्सुक असेल. पाकिस्तानही मागच्या दोन पराभवांनंतर अंतिम सामन्यात विजयाच्या हेतूने मैदानात उतरेल. भारतीय संघाचा ९ व्यांदा आणि पाकिस्तानचा तिसऱ्यांदा आशिया कप जिंकण्याचा प्रयत्न असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.