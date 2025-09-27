Cricket

Asia Cup 2025 Final: भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार, पाकिस्तानविरुद्ध मॅच विनर खेळाडू मैदानात उतरवणार

India Predicted Playing XI against PAK in Asia Cup Final: आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत-पाकिस्तान आमने-सामने असणार आहेत. या अंतिम सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणे जवळपास निश्चित आहे.
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान दुबईत भिडणार आहेत.

  • भारताने यापूर्वी पाकिस्तानला दोनदा पराभूत केले आहे.

  • भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अंतिम सामन्यासाठी बदल होण्याची दाट शक्यता आहे.

