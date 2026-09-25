IND vs WI 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड IN, यशस्वी जैस्वाल बाकावरच! नबीचे पदार्पण; पहिल्या वन डेसाठी तगडी Playing XI

Team India probable XI for West Indies 1st ODI: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन सामन्यांची वन डे मालिका २७ सप्टेंबरपासून सुरू होतेय आणि भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बरेच बदल पाहायला मिळणार आहेत. श्रेयस अय्यर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व करतोय आणि त्यामुळे त्याच्याजागी वन डे संघात ऋतुराज गायकवाडला संधी मिळाली आहे. जसप्रीत बुमराह पण जपानमध्ये असल्याने आकिब नबीची निवड झाली आहे. अशात विंडीजविरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोण उतरतात, याची उत्सुकता आहे. .भारतीय संघाने गुरुवारी तिरुअनंतपूरम येथे कसून सराव केला. शुभमन गिल व लोकेश राहुल यांनी जलदगती गोलंदाजांचा सामना केला, तर विराट कोहली व ऋतुराज गायकवाड एकाच नेटमध्ये स्ट्राईक रोटेट करून फिरकीचा सामना करताना दिसले. श्रेयस, जसप्रीत व इशान किशन हे आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानमध्ये असल्याने भारतीय संघात तीन जागा रिक्त आहेत. ऋतुराज व यशस्वी जैस्वाल हे सध्या विंडीज संघाचे सदस्य आहेत. या दोघांनीही त्यांच्या मागील वन डे सामन्यांत शतक झळकावली होती आणि ही दोघंही श्रेयसच्या तिसऱ्या क्रमांकासाठीच्या शर्यतीत आहेत..IND vs WI, Live Streaming: भारत-वेस्ट इंडिज संघात ३ वनडे अन् ५ टी२० सामन्यांचा रोमांच! कधी, कुठे अन् किती वाजता पाहाणार मॅच? .अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात यशस्वीला खेळवण्यासाठी शुभमन गिल खालच्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता, परंतु विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्यास परतला आहे. त्यामुळे यशस्वीला कुठे संधी दिली जाते, याची उत्सुकता आहे. लोकेश राहुलचे संघातील यष्टिरक्षक-फलंदाज हे स्थान निश्चित असल्याने ध्रुव जुरेलला संधी मिळण्याची शक्यता नाहीच आहे. इंग्लंड मालिकेत दुखापतीमुळे खेळू न शकलेला नितीश कुमार रेड्डी प्लेइंग इलेव्हनमधील त्याचे स्थान पटकावेल. हार्दिक पांड्याच्या अनुपस्थितीत नितीशच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असेल. तेच रवींद्र जडेजाही जवळपास नऊ महिन्यानंतर वन डे संघात परतणार आहे..हर्षित राणा दुखापतीतून सावरला नसल्याने जम्मू-काश्मीरचा गोलंदाज आकिब नबीला पदार्पणाची संधी मिळू शकते. कुलदीप यादव फिरकीची जबाबदारी सांभाळेल, तर मोहम्मद सिराद व प्रसिद्ध कृष्ण हे दोन जलदगती गोलंदाज संघात दिसतील.India Likely XI in first ODI vs West Indies : शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.Asian Games 2026 : अफगाणिस्तान, मलेशिया यांचा विजय; टीम इंडियाला उपांत्यपूर्व फेरीत कोण भिडणार? जाणून घ्या समीकरण.वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम (वेळ - दु. २.०० वा)३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी (वेळ - दु. २.०० वा)३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, न्यू चंदिगढ (वेळ - दु. २.०० वा.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.