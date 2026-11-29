India vs Sri Lanka ODI squad announcement latest news: न्यूझीलंड दौऱ्यावर ट्वेंटी-२० व वन डे मालिकेत विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ कसोटीत संघर्ष करताना दिसतोय. दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघावर पराभवाचे सावट असताना आगामी मालिकेची चर्चा सुरू झाली आहे. भारताला पुढील मालिकेत घरच्या मैदानावर श्रीलंकेचा तीन वन डे व तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांत सामना करायचा आहे. या मालिकेसाठीच्या संघ निवडीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून BCCI येत्या एक-दोन दिवसात घोषणा करण्याचा अंदाज आहे..शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने न्यूझीलंड दौऱ्यावर वन डे मालिका जिंकली. शेवटच्या दोन सामन्यांत श्रेयस अय्यरने संघाचे नेतृत्व केले होते. २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने प्रत्येक वन डे मालिका भारतासाठी महत्त्वाची आहे. भारतीय चाहत्यांना विराट कोहली व रोहित शर्मा यांचा खेळ पाहण्याची Ind vs SL हीच ती संधी असते. हे दोन्ही दिग्गज आता केवळ एकाच फॉरमॅटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यामुळे वन डे मालिकेची उत्सुकता अधिक आहे. पण, या दोन खेळाडूं व्यतिरिक्त अन्य स्थानांसाठी संघात रस्सीखेच आहेच.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Vaibhav Sooryavanshi Next Match : आशिया चषक स्पर्धेतील आव्हान संपलं, आता वैभव सूर्यवंशी कधी व कुठे खेळताना दिसणार? जाणून घ्या टीम इंडियाचं पुढील वेळापत्रक.शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ १३ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या मालिकेत खेळेल. न्यूझीलंड दौऱ्यावर मोहम्मद सिराजला बाकावर बसवण्यावरून बरीच चर्चा, टीका होतेय. त्याला India vs Sri Lanka वन डे मालिकेतही खतपाणी मिळण्याची शक्यता आहे. सिराजला याही मालिकेत वन डे संघात स्थान मिळण्याची शक्यता नाहीच आहे. दुखापतीतून सावरणारा हर्षित राणा वन डे संघात परतण्यास सज्ज झाला आहे आणि तिलक वर्माही या सेट अपमध्ये दिसेल. जसप्रीत बुमराहला वर्क लोड मॅनेजमेंटमुळे विश्रांती दिली जाऊ शकते, कारण भारताला त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे..तिलकच्या नेतृत्वाखाली आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेत भारताला उपांत्य फेरीत गाशा गुंडाळावा लागला असला तरी, कर्णधाराने फलंदाजीत चमक दाखवली. त्यामुळे श्रीलंकेविरुद्ध त्याला बॅक अप म्हणून संघात ठेवले जाईल. यशस्वी जैस्वालचेही राखीव सलामीवीर म्हणून संघात नाव असेल, परंतु रोहित असताना त्याला संधी मिळणे अवघड आहे. ऋतुराज गायकवाडचे स्थान निश्चित नाही. अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी व नमन धीर हे ऑल राऊंडर असतील. हार्दिक पांड्या पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे का, हे अद्याप समोर आलेले नाही. त्यामुळे त्याला आणखी एका मालिकेला मुकावे लागेल. कुलदीप यादव हा एकमेव फिरकीपटू असू शकतो..25 sixes, 13 fours अन् नाबाद २३६ धावा; एकाच वन डेत दोन द्विशतकं! वैभव सूर्यवंशीनंतर भारताच्या दोन युवा फलंदाजांचे वादळ.India's predicted 15-member squad for Sri Lanka ODIs - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा, इशान किशन, तिलक वर्मा/ ऋतुराज गायकवाड, हर्षित राणा, यशस्वी जैस्वाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.