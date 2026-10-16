IND vs WI 5th T20I: वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव IN? 'आर-पार'च्या लढाईत भारताच्या Playing XI मध्ये बदल; जाणून घ्या कोण OUT...

India probable playing XI for 5th T20I against West Indies: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातली ट्वेंटी-२० मालिका रंजक वळणावर आहे.. पाहुण्या वेस्ट इंडिजने चौथ्या सामन्यात विजय मिळवून मालिका २-२ अशी बरोबरीत आणली आणि आता चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या पाचव्या सामन्यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. इंग्लंड, आयर्लंडकडून ट्वेंटी-२० मालिकेत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर श्रेयस अय्यरचा संघ आता कुठे सावरला होता. पण, वेस्ट इंडिजच्या आक्रमक खेळीने त्यांना पुन्हा जागे केले आणि उणीवा समोर आणल्या. त्यामुळेच पाचव्या सामन्यात विजय मिळवण्याच्या निर्धाराने उतरणारा भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही बदल करण्याची शक्यता आहे..IND vs WI मालिकेत धावांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाला आणि गोलंदाजांना फार काही करण्याची संधीच मिळाली नाही. तरीही चौथ्या सामन्यात किमो पॉलने पाच विकेट्स घेऊन भारताला २४ धावांनी हार पत्करण्यास भाग पाडले. वर्ल्ड चॅम्पियन्स भारताला धक्का देऊन विंडीजने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्यामुळे पाचव्या सामन्यात नितीश कुमार रेड्डी आणि नमन धीर यांना बसवण्याची चर्चा सुरू आहे, परंतु कर्णधार श्रेयस अय्यर या दोघांना आणखी संधी देण्याच्या बाजूने आहे..PM नरेंद्र मोदींना भेटले Asiad पदकविजेते भारतीय खेळाडू, वैभव सूर्यवंशीच्या रिअॅक्शनचा Video होतोय Viral.रेड्डीमुळे भारतीय संघाला जलदगती गोलंदाजीचा उत्तम पर्याय आणि आक्रमक फलंदाज मिळालाय, जो शिवम दुबेपेक्षा चांगली कामगिरी करतोय. नमन धीरही संघासाठी चांगली कामगिरी करतोय. पण, पुन्हा एकच प्रश्न समोर उभा राहतो आणि तो म्हणजे वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का? संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांनी या मालिकेत धावांचा पाऊस पाडला आहे आणि अशा परिस्थितीत १५ वर्षीय वैभवला संधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे..गोलंदाजी विभागात अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव आणि मयांक यादव यांना साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. सपाट खेळपट्टीवर त्यांना त्यांचे कौशल्य दाखवता आलेले नाही. तेच विंडीजच्या फिरकीपटूंनी भारताच्या नाकीनऊ आणले आहेत आणि अशा परिस्थितीत कुलदीप यादवचा समावेश करायला हवा, असा मतप्रवाह आहे. बंगळुरूच्या खेळपट्टीवर कुलदीपचा रेकॉर्ड चांगला आङे आणि त्याने येथे ९ सामन्यांत ७.२९ च्या इकॉनॉमीने धावा देताना ९ विकेट्स घेतल्या आहेत..India’s probable 11 for 5th T20I: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, नमन धीर, कुलदीप यादव, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.