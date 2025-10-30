IND vs AUS Semi Final: शाब्बासsss जेमिमा रॉड्रिग्ज! टीम इंडिया फायनलमध्ये; हरमनप्रीत कौरसह मिळवला विश्वविक्रमी विजय

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : ऑस्ट्रेलियाने ३३८ धावा केल्यानंतर भारताला हलक्यात घेण्याची चूक केली. पण, मुंबईच्या खेळपट्टीवर क्रिकेटचे धडे गिरवणाऱ्या जेमिमा रॉड्रिग्जने ( Jemimah Rodrigues stunning century) मॅच विनिंग शतक झळकावले. दोन्ही सलामीवर कमी धावसंख्येवर माघारी परतल्यानंतर जेमिमाने कर्णधार हरमनप्रीत कौरसह विक्रमी भागीदारी केली. या दोघींच्या खेळीने भारताच्या विजयाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आणि जेमिमाने ऑस्ट्रेलियाचा निकाल लावला. भारताने रोमहर्षक विजयाची नोंद करताना महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. ( India women qualify for ICC World Cup final 2025) आता त्यांना फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करावा लागणार आहे. .शफाली वर्मा ( १०) व स्मृती मानधना ( २४) या दोन्ही ओपनर माघारी परतल्यानंतर भारतीयांना टेंशन आलं होतं. पण, जेमिमा रॉड्रिग्ज व हरमनप्रीत कौर यांनी अविश्वसनीय खेळ केला. ऑस्ट्रेलियाच्या तगड्या लक्ष्याचा पाठलाग करता येऊ शकतो, या सकारत्मकतेने त्यांनी खेळ केला. ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हिली हिने जेमिमाचे दोन झेल टाकले आणि यष्टिंमागे चुकाही केल्या. त्याचा या दोघींनी पुरेपूर फायदा उचलला. भारतीय कर्णधार ८८ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह ८९ धावांवर बाद झाली आणि जेमिमासह तिची १५६ चेंडूंत १६७ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ही भारतीय फलंदाजांनी केलेली सर्वोत्तम भागीदारी ठरली..जेमिमा व दीप्ती शर्मा ( २४) यांनीही ३८ धावा जोडून आवश्यक रन रेट कमी केला. जेमिमाने ११४ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि तिला १०७ धावांवर असताना मॅग्राने सोपा झेल सोडून पुन्हा जीवदान दिले. हा झेल सूटला तेव्हा भारताला विजयासाठी ४० चेंडूंत ६० धावा करायच्या होत्या. हरमनप्रीतनंतर ( नाबाद १७१ धावा वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१७) वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत किंवा फायनलमध्ये शतक झळकावणारी जेमिमा दुसरी भारतीय महिला फलंदाज ठरली..रिचा घोषने १६ चेंडूंत २६ धावा करताना जेमिमासह ४१ धावा जोडल्या. तिने सामना २४ चेंडूंत २९ धावा असा जवळ आणून दिला. तीन षटकांत भारताला २३ धावा करायच्या होत्या आणि जेमिमा अजूनही खिंड लढवत होती. जेमिमाने रिव्हर्स शॉटने सुरेख चौकार मिळवला. पुन्हा लेट कटने चौकार मारून १४ चेंडूंत १० धावा असा सामना आणला. भारताने ५ विकेट्स राखून सामना जिंकला. महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेतील हा सर्वात मोठा यशस्वी लक्ष्याचा पाठलाग ठरला. यापूर्वी २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने विशाखापट्टणम येथे भारताच्या ३३१ धावांचा पाठलाग केला होता. जेमिमा १३४ चेंडूंत १४ चौकारांसह १२७ धावांवर नाबाद राहिली .दरम्यान, फोएबे लिचफिल्ड( ११९), एलिसा पेरी ( ७७) व अॅश्लेघ गार्डनर ( ६३) यांच्या खेळीच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने ३३८ धावांचा डोंगर उभा केला. लिचफिल्ड व पेरी यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १३३ चेंडूंत १५५ धावांची भागीदारी केली. गार्डनरसह किम गार्थ ( १७) उभी राहिली आणि दोघींनी ४१ चेंडूंत ६६ धावा जोडल्या. दीप्ती शर्मा व क्रांती गौड यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.