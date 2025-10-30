Cricket

IND vs AUS Semi Final: शाब्बासsss जेमिमा रॉड्रिग्ज! टीम इंडिया फायनलमध्ये; हरमनप्रीत कौरसह मिळवला विश्वविक्रमी विजय

India women qualify for ICC World Cup final 2025 : ICC महिला विश्वचषक उपांत्य फेरीत भारताने ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या सामन्यात मुंबईची जेमिमा रॉड्रिग्ज हिने केलेलं शतक भारताच्या विजयाचं मुख्य कारण ठरलं.
India women qualify for ICC World Cup final 2025

India women qualify for ICC World Cup final 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : ऑस्ट्रेलियाने ३३८ धावा केल्यानंतर भारताला हलक्यात घेण्याची चूक केली. पण, मुंबईच्या खेळपट्टीवर क्रिकेटचे धडे गिरवणाऱ्या जेमिमा रॉड्रिग्जने ( Jemimah Rodrigues stunning century) मॅच विनिंग शतक झळकावले. दोन्ही सलामीवर कमी धावसंख्येवर माघारी परतल्यानंतर जेमिमाने कर्णधार हरमनप्रीत कौरसह विक्रमी भागीदारी केली. या दोघींच्या खेळीने भारताच्या विजयाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आणि जेमिमाने ऑस्ट्रेलियाचा निकाल लावला. भारताने रोमहर्षक विजयाची नोंद करताना महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. ( India women qualify for ICC World Cup final 2025) आता त्यांना फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करावा लागणार आहे.

Loading content, please wait...
World Cup
sports
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
ind vs aus
ind vs aus matches
Jemimah Rodrigues
cricket news today
ICC World Cup
Australia Women vs India Women
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com