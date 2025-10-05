INDW vs PAKW: ४,४,४ प्रतिकाने केलेली सुरुवात अन् मग ऋचाच्या आक्रमणाने केला शेवट; भारताचे पाकिस्तानसमोर मोठे लक्ष्य

कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान महिला संघात वर्ल्ड कप २०२५ सामना होत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने ५० षटकांत २४७ धावा करत पाकिस्तानसमोर २४८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले. ऋचा घोषच्या आक्रमणामुळे भारताने पाकिस्तानसमोर विजयासाठी मोठे लक्ष्य दिले..कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान महिला संघात आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत सामना खेळवला जात आहे. रविवारी होत असलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानी गोलंदाजांनी भारतीय फलंदाजांच्या भागीदाऱ्या नियमित अंतराने तोडून वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण शेवटी ऋचा घोषने केलेल्या आक्रमणामुळे भारताने पाकिस्तानसमोर आता विजयासाठी २४८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानी महिला संघाने आत्तापर्यंत इतके मोठे लक्ष्य यशस्वीपणे पार केलेलं नाही..World Cup 2025: भारताने जिंकलेला टॉस? पण पाकिस्तानी कर्णधार राहिली चूप; IND vs PAK सामन्यापूर्वीच वादग्रस्त घटना; Video.या सामन्यात नाणेफेकीवेळी झालेल्या गोंधळात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधना यांनी डावाची सुरुवात चांगली केली होती. दुसऱ्याच षटकात सलग तीन चौकार मारत प्रतिकाने आपला हेतू स्पष्ट केला होता. मात्र त्यांची भागीदारी रंगत असतानाच ९ व्या षटकात स्मृतीला फातिमा सनाने २३ धावांवर पायचीत पकडले. नंतर प्रतिकाने हर्लिन देओलसोबत डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, पण तिला ३१ धावांवर १५ व्या षटकात सादिया इक्बालने त्रिफळाचीत केले. .हर्लिनला कर्णधार हरमनप्रीत कौरची साथ मिळाली. दोघीही खेळपट्टीवर स्थिरावल्या होत्या. त्यांनी भारताला १०० धावांचा टप्पाही पार करून दिला होता. पण हरमनप्रीत कौर चांगल्या सुरुवातीनंतरही १९ धावांवर डायना बेगविरुद्ध खेळताना खेळताना झेलबाद झाली. पण नंतर हर्लिन देओल आणि जेमिमाह रोड्रिग्स यांनी ४५ धावांची भागीदारी करत संघाला १५० धावांचा टप्पा पार करून दिली होती. हर्लिन अर्धशतकाच्या जवळही होती. पण ३४ व्या षटकात तिला ४६ धावांवर रमिन शमिमने बाद केले. त्यापूर्वी २७ व्या षटकात डायनाने जेमिमाहला बाद केलंच होतं, पण तो चेंडू नो-बॉल असल्याने तिला जीवदान मिळाले..दरम्यान ३४ व्या षटकानंतर मैदानात असलेल्या किड्यांमुळे १५ मिनिटे सामना थांबला. पण पुन्हा सामना सुरू झाल्यानंतर मात्र जेमिमाह फार काळ टिकू शकली नाही. तिला ३५ व्या षटकातच ३२ धावावर नशरा संधूने पायचीत केले. त्यानंतरही स्नेह राणा आणि दीप्ती शर्माने ४२ धावांची भागीदारी केली. पण ४५ व्या षटताच स्नेह राणाला २० धावांवर आणि पुढच्याच षटकात दीप्ती शर्माला २५ धावांवर विकेट गमवावी लागली..World Cup 2025: पाकिस्तानची पहिल्याच सामन्यात दयनीय अवस्था! आधी १२९ वर ऑलआऊट केलं अन् मग बांगालादेशनं गोलंदाजांनाही झोडलं.यादरम्यान ऋचा घोषने मात्र शेवटची काही षटके राहिली असल्याने आक्रमक पवित्रा घेतला. तिने काही चांगले शॉट्स खेळले. यावेळी तिला दुसऱ्या बाजूने आधी श्री चरणी आणि नंतर क्रांती गौडने साथ दिली. पण चरणी ४९ व्या षटकात १ धावेवर बाद झाली, तर शेवटच्या षटकात क्रांती ८ धावांवर बाद झाली. तिच्यापाठोपाठ शेवटच्या चेंडूवर रेणुका सिंग ठाकुरलाही शून्यावर डायना बेगने बाद केले. त्यामुळे ५० षटके संपण्यासोबतच भारतीय संघही सर्वबाद झाला. पाकिस्तानविरुद्ध वनडेत पहिल्यांदाच भारतीय महिला संघ सर्वबाद झाला. भारताने ५० षटकात सर्वबाद २४७ धावा केल्या. ऋचा २० चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ३५ धावा केल्या..पाकिस्तानकडून डायना बेगने ४ विकेट्स घेतल्या, तर सादिया इक्बाल आणि कर्णधार फातिमा सना यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रमिन शमिम आणि नशरा संधू यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.