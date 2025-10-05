Cricket

INDW vs PAKW: ४,४,४ प्रतिकाने केलेली सुरुवात अन् मग ऋचाच्या आक्रमणाने केला शेवट; भारताचे पाकिस्तानसमोर मोठे लक्ष्य

India vs Pakistan Women’s World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने शेवटी ऋचा घोषने केलेल्या आक्रमणामुळे पाकिस्तानसमोर मोठे लक्ष्य ठेवले.
Richa Ghosh - Pratika Rawal | India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

Richa Ghosh - Pratika Rawal | India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान महिला संघात वर्ल्ड कप २०२५ सामना होत आहे.

  • या सामन्यात भारतीय संघाने ५० षटकांत २४७ धावा करत पाकिस्तानसमोर २४८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले.

  • ऋचा घोषच्या आक्रमणामुळे भारताने पाकिस्तानसमोर विजयासाठी मोठे लक्ष्य दिले.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
India Women Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
ODI cricket
ICC Women's World Cup
Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com