INDW vs SAW: ऋचा घोष लढली, पण शतक हुकलं! १०२/६ वरून भारताच्या २५० धावा पार; दक्षिण आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेसमोर २५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. ऋचा घोषने ९४ धावांची आक्रमक खेळी करत भारताला अडीचशे धावांचा टप्पा पार करून दिला. स्नेह राणासोबत ८८ धावांची भागीदारी करत ऋचाने संघाला मजबूत स्थितीत नेले. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी (९ ऑक्टोबर) भारतीय संघाकडून युवा यष्टीरक्षक ऋचा घोषने आक्रमक खेळ करत सर्वांना प्रभावित केले. तिच्यामुळे भारताने अडीचशे धावांचा टप्पा पार केला. विशाखापट्टणमला होत असलेल्या या सामन्यात भारताने ऋचा घोष आणि स्नेह राणाच्या भागीदारीमुळे दक्षिण आफ्रिकेसमोर २५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..INDW vs SAW: स्मृती मानधनाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! २३ धावांवर आऊट झाली, पण २८ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडत घडवलाय नवा इतिहास.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. त्यामुळे भारताकडून प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधनाने डावाची सुरुवात केली. प्रतिकाने सुरुवात आक्रमक केली होती, तिला स्मृती साथ देत होती. त्यांनी ५५ धावांची भागीदारीही केली. पण स्मृती ११ व्या षटकात नोनकुलुलेको एमलाबाने बाद केले. स्मृतीने ३२ चेंडूत २३ धावा केल्या. त्यानंतर काहीवेळ हर्लिन देओल आणि प्रतिकाने डाव पुढे नेला, पण त्यांना मोठे फटका मारता आले नाही. हर्लिन १७ व्या षटकात एमलाबाविरुद्धच खेळताना १३ धावांवर त्रिफळाचीत झाली. त्यानंतर २० व्या षटकात प्रतिकालाही ३७ धावांवर तुमी सेखुखुनेने बाद करत भारताला तिसरा धक्का दिला. .त्यानंतर जेमिमाह रोड्रिग्स शून्यावर आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर ९ धावांवर झटपट बाद झाल्या. दोघींनाही क्लो ट्रॉऑनने बाद केले. दीप्ती शर्मालाही मारिझान कापने फार काळ टिकू न देता ४ धावांवरच बाद केले. त्यामुळे भारताची अवस्था ६ बाद १०२ धावा अशी झाली होती. मात्र नंतर ऋचा घोष आणि अमनजोत कौर यांची जोडी जमली. या दोघींनी ७ व्या विकेटसाठी ५१ धावांची भागीदारी केली. ऋचाने आक्रमक शॉट्स खेळले होते. पण त्यामुळे भारताने १५० धावांचा टप्पा पार केला. .अखेर अमनजोतला १३ धावांवर ४० व्या षटकात क्लो ट्राऑननेच बाद केले. पण तरी स्नेह राणाने ऋचाला साथ दिली. या दोघींनी आक्रमक खेळताना ८८ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, ऋचाने अर्धशतकही पूर्ण केले होते. पण ४९ व्या षटकात स्नेह राणाला मारिझान कापने बाद केले. तिने २४ चेंडूत ३३ धावांची खेळी केली. त्यानंतरही शेवटच्या षटकात ऋचाने आक्रमक खेळ करण्याचा प्रयत्न करत भारताला अडीचशे धावांचा टप्पा पार करून दिला. .INDW vs PAKW: भारताने केलेलं रनआऊट योग्यच! पाकिस्तानला क्रिकेटचा नियम सांगत MCC ने दाखवला आरसा.ती शतक करेल, असंही वाटत होतं. पण शेवटच्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर ती झेलबाद झाली. तिने ७७ चेंडूत ११ चौकार आणि ४ षटकारांसह ९४ धावांची खेळी केली. तिच्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर श्री चरणीही शून्यावर बाद झाल्याने भारताचा डाव संपला. भारताने ४९.५ षटकात सर्वबाद २५१ धावा केल्या.दक्षिण आफ्रिकेकडून क्लो ट्राऑनने ३ विकेट्स घेतल्या. मारिझान काप, नादिन डी क्लर्क आणि नॉनकुलुलेको एमलाबा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तुमी सेखुखुनेने १ विकेट घेतली.