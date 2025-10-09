Cricket

INDW vs SAW: ऋचा घोष लढली, पण शतक हुकलं! १०२/६ वरून भारताच्या २५० धावा पार; दक्षिण आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य

India vs South Africa Women's WC 2025: महिला वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय संघाला ऋचा घोषने संकटातून बाहेर काढले. त्यामुळे भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मोठं लक्ष्य ठेवता आले आहे. मात्र ऋचाचे शतक थोडक्यात हुकले.
Richa Ghosh | India vs South Africa | Women's World Cup 2025

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेसमोर २५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • ऋचा घोषने ९४ धावांची आक्रमक खेळी करत भारताला अडीचशे धावांचा टप्पा पार करून दिला.

  • स्नेह राणासोबत ८८ धावांची भागीदारी करत ऋचाने संघाला मजबूत स्थितीत नेले.

