IND vs AUS 2nd ODI: रोहित शर्माला सूर गवसला, श्रेयस अय्यरही पेटला! हर्षित राणाच्या वादळी खेळीने भारताला पोहोचवले अडीचशे पार

ऍडलेडमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांनी शतकी भागीदारी केली. तसेच नंतर अक्षर पटेल हर्षित राणाच्या आक्रमक खेळीने भारताला अडीचशे धावा पार करून देण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले. भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर २६५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..ऍडलेडमधील ऑस्ट्रेलिया आणि भारत संघात दुसरा वनडे सामना गुरुवारी (२३ ऑक्टोबर) झाला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी भारतीय फलंदाजीवर वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांच्या शतकी भागीदारीने आधी भारतीय संघाला सावरले. त्यानंतर अक्षर पटेल आणि हार्षित राणाच्या आक्रमणामुळे भारताने अडीचशे धावांचा टप्पा पार केला. भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी २६५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा सामना भारताने जिंकला, तर मालिकेतील आव्हान कायम राहून मालिकेत १-१ अशी बरोबरी होईल. मात्र ऑस्ट्रेलियाने हे लक्ष्य पूर्ण केले आणि सामना जिंकला, तर ते मालिका खिशात घालतील..Rohit Sharma is back: अर्धशतकासह हिटमॅनने ऑस्ट्रेलियन भूमीत इतिहास घडवला; 'असा' पराक्रम करणारा पहिला आशियाई फलंदाज ठरला.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून रोहित शर्मा आणि कर्णधार शुभमन गिल यांनी डावाची संयमी सुरुवात केली. सुरुवातीलाच रोहित शर्मा धावबाद होण्यापासून थोडक्यात बचावला होता. पण ७ व्या षटकात झेव्हियर बार्टलेटने भारताला दोन मोठे धक्के दिले. त्याने आधी शुभमन गिलला ९ धावांवर बाद केले. त्यानंतर याच षटकात विराट कोहलीला शून्यावरच पायचीत केले. त्यामुळे भारतीय संघ अडचणीत सापडला होता..मात्र नंतर रोहित आणि श्रेयस यांची जोडी जमली. या दोघांनी सुरुवातीला संयम दाखवला आणि त्यानंतर खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर दोघांनी आक्रमक शॉट्स खेळले. या दरम्यान, रोहितने ७४ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याच्यापाठोपाठ लगेचच श्रेयस अय्यरनेही अर्धशतक पूर्ण केले. त्यांनी शतकी भागीदारीही पूर्ण केली. त्यामुळे भारताने १३० धावांचा टप्पा पार केला. अर्धशतकानंतरही हे दोघे चांगला खेळ करत होते. मात्र त्यांची जोडी ३० व्या षटकात मिचेल स्टार्कने तोडली. स्टार्कने रोहितला जोश हेजलवूडच्या हातून झेलबाद केले. रोहितने ९७ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह ७३ धावांची खेळी केली. .तसेच त्याच्यानंतर ३३ व्या षटकात श्रेयस अय्यरला ऍडम झाम्पाने त्रिफळाचीत केले. श्रेयसने ७७ चेंडूत ६१ धावांची खेळी केली. अक्षर पटेलला ५ व्या क्रमांकावर बढती मिळाली होती. त्याला साथ देण्यासाठी केएल राहुल आला. मात्र केएल राहुलला फार काळ झाम्पाने टिकू दिलं नाही. त्याने ११ धावा केल्या. यानंतर वॉशिंग्टन सुंदर आणि अक्षर पटेल यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण ४२ व्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदरलाही १२ धावांव बार्टलेटने बाद केले. नितीश रुमार रेड्डीही फार काळ टिकू शकला नाही. त्याला ८ झावांवर झाम्पाने माघारी धाडले, तर अक्षर पटेलचे अर्धशतक थोडक्यात हुकले. त्यालाही झाम्पाने ४४ धावांवर बाद केले. हे दोघेही ४५ व्या षटकात बाद झाले. .AUS vs IND 2nd ODI: विराट कोहली पुन्हा शून्यावर बाद, १७ वर्षांत पहिल्यांदाच 'असं' घडलं; शुभमन गिलही स्वस्तात आऊट.पण नंतर शेवटच्या षटकांमध्ये हर्षित राणाने आक्रमण केले. त्याला अर्शदीप सिंग साथ देत होता. त्यामुळे भारताने २५० धावांचा टप्पा केला. पण अर्शदीप शेवटच्या षटकात १३ धावांवर बाद झाला. अखेर भारताने ५० षटकात ९ बाद २६४ धावा केल्या. हर्षित राणाने १८ चेंडूत नाबाद २४ धावा केल्या.ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना ऍडम झाम्पाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. झेव्हियर बार्टलेटने ३ मु्ख्य फलंदाजांना बाद केलं. मिचेल स्टार्कने २ विकेट्स घेतल्या.