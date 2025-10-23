Cricket

IND vs AUS 2nd ODI: रोहित शर्माला सूर गवसला, श्रेयस अय्यरही पेटला! हर्षित राणाच्या वादळी खेळीने भारताला पोहोचवले अडीचशे पार

India Set 265-Run Target for Australia: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांनी शतकी खेळी केली. त्यामुळे प्रथम फलंदाजी करताना भारताने अडीचशे धावांचा टप्पा पार करण्यात यश मिळवले आहे.
Rohit Sharma - Shreyas Iyer | India vs Australia 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऍडलेडमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांनी शतकी भागीदारी केली.

  • तसेच नंतर अक्षर पटेल हर्षित राणाच्या आक्रमक खेळीने भारताला अडीचशे धावा पार करून देण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले.

  • भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर २६५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

