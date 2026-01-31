Cricket

IND vs NZ, 5th T20I: इशान किशनची बॅट तळपली, ठोकलं पहिलं शतक; कर्णधार सूर्याचीही फिफ्टी; भारताच्या २७० धावा पार...

India Set 272 runs Target for NZ: भारत विरुद्ध न्यूझीलंडच्या पाचव्या टी२० सामन्यात इशान किशनने शतक ठोकून भारताला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. सूर्यकुमार यादवनेही अर्धशतक केले.
Pranali Kodre
New Zealand need 272 runs against India in 5th T20I: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात तिरुअनंतपूरम येथे शनिवारी (३१ जानेवारी) होत असलेला पाचवा टी२० इशान किशनने गाजवला आहे. इशान किशनने या सामन्यात शतक केले आहे. तसेच सूर्यकुमार यादवने अर्धशतक त्यामुळे भारताने (Team India) या सामन्यात न्यूझीलंडसमोर विक्रमी २७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

या सामन्यात भारतीय संघाकडून एकूण २३ षटकार मारण्यात आले. त्यामुळे आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांच्या टी२०सामन्यात एका डावात सर्वाधिक षटकार (Most Sixes in the T20I innings) मारण्याच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी झाली आहे. यापूर्वी भारतानेच २०२४ मध्ये जोहान्सबर्गमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २३ षटकार मारले होते.

