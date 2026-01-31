IND vs NZ, 5th T20I: इशान किशनची बॅट तळपली, ठोकलं पहिलं शतक; कर्णधार सूर्याचीही फिफ्टी; भारताच्या २७० धावा पार...

New Zealand need 272 runs against India in 5th T20I: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात तिरुअनंतपूरम येथे शनिवारी (३१ जानेवारी) होत असलेला पाचवा टी२० इशान किशनने गाजवला आहे. इशान किशनने या सामन्यात शतक केले आहे. तसेच सूर्यकुमार यादवने अर्धशतक त्यामुळे भारताने (Team India) या सामन्यात न्यूझीलंडसमोर विक्रमी २७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात भारतीय संघाकडून एकूण २३ षटकार मारण्यात आले. त्यामुळे आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांच्या टी२०सामन्यात एका डावात सर्वाधिक षटकार (Most Sixes in the T20I innings) मारण्याच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी झाली आहे. यापूर्वी भारतानेच २०२४ मध्ये जोहान्सबर्गमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २३ षटकार मारले होते..IND vs NZ, 5th T20I: संजू सॅमसनने शेवटची संधीही गमावली, घरच्या मैदानातही स्वस्तात आऊट.भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी डावाची सुरुवात केली होती. अभिषेकने सुरूवातीपासूनच आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली होती. मात्र सॅमसन तिसऱ्याच षटकात ६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर अभिषेकही चांगल्या सुरुवातीनंतर ५ व्या षटकात बाद झाला. त्याने १६ चेंडूतच ३० धावांची खेळी केली. दोघांनाही लॉकी फर्ग्युसनने बाद केले..या दोन विकेट्सनंतर मात्र इशान किशनचे (Ishan Kishan) वादळ न्यूझीलंडवर घोंगावले. त्याला कर्णधार सूर्यकुमार यादवची साथ मिळाली. इशान किशन अत्यंत आक्रमक खेळत होता. त्याने २८ चेंडूतच अर्धशतक केले. तसेच १२ व्या षटकात इश सोधीविरुद्ध २९ धावाही चोपल्या. त्याच्यासोबत सूर्यकुमारही (Suryakumar Yadav) चांगला खेळत होता. त्यानेही २६ चेंडूत अर्धशतक केले. .पण अर्धशतकानंतर तो १५ व्या षटकात बाद झाला. त्याला मिचेल सँटेनरच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक टीम सिफर्टने यष्टीचीत केले. सूर्यकुमारने ३० चेंडूत ४ चौकार आणि ६ षटकारांसह ६३ धावा केल्या. पण असे असले तरी इशान मात्र त्याच्या लयीत खेळत होता. त्याने ४२ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. हो त्याचे भारतासाठी पहिले शतक ठरले. न्यूझीलंडविरुद्धचे हे सर्वात जलद शतकही ठरले..IND vs NZ, 5th T20I: काळजी करू नका संजू सॅमसन..., टॉस जिंकल्यावर सूर्यकुमारने जाहीर केले प्लेइंग इलेव्हनमधील मोठे बदल.शतकानंतर मात्र तो १८ व्या षटकात बाद झाला. त्याला जेकॉब डफीने ग्लेन फिलिप्सच्या हातून झेलबाद केले. इशानने ४३ चेंडूत ६ चौकार आणि १० षटकारांसह १०३ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतरही हार्दिक पांड्याने फटकेबाजी केली होती. त्याला अखेरच्या षटकात काईल जेमिसनने बाद केले. जेमिसनने १७ चेंडूत ४२ धावा केल्या. त्याने १ चौकार आणि ४ षटकार मारले. भारताने २० षटकात ५ बाद २७१ धावा केल्या. रिंकु सिंग ८ धावांवर आणि शिवम दुब ७ धावांवर नाबाद राहिला.न्यूझीलंडकडून गोलंदाजी करताना लॉकी फर्ग्युसनने २ विकेट्स घेतल्या, तर जेकॉब डफी, काईल जेमिसन आणि कर्णधार मिचेल सँटेनर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.