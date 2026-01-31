IND vs NZ, 5th T20I: संजू सॅमसनने शेवटची संधीही गमावली, घरच्या मैदानातही स्वस्तात आऊट

भारत आणि न्यूझीलंड संघात तिरुअनंतपुरम येथे टी२० मालिकेतील पाचवा सामना शनिवारी (१ जानेवारी) खेळला जात आहे. हा टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेपूर्वीचा अखेरचा सामना आहे. या मालिकेतून दोन्ही संघांनी आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी तयारी केली आहे. भारतीय संघानेही काही प्रश्नांची उत्तरं या मालिकेतून शोधली असली, तरी संजू सॅमसनचा (Sanju Samson) फॉर्म भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. .IND vs NZ, 5th T20I: काळजी करू नका संजू सॅमसन..., टॉस जिंकल्यावर सूर्यकुमारने जाहीर केले प्लेइंग इलेव्हनमधील मोठे बदल.भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव फॉर्ममध्ये आला आहे, याशिवाय टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतीय संघात तिलक वर्माचे पुनरागमन होण्याची दाट शक्यता आहे. तो दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत खेळला नव्हता. पण टी२० वर्ल्ड कपसाठी त्याचा भारताच्या संघात समावेश आहे. त्यामुळे तो खेळणार असेल, तर भारताला मधल्या फळीत बदल करावे लागणार आहे..सध्या अभिषेक शर्मासोबत संजू सॅमसन सलामीला फलंदाजीला उतरत आहे. तसेच इशान किशन (Ishan Kishan) तिसऱ्या क्रमांकावर, तर सूर्यकुमार चौथ्या क्रमांकावर खेळतो. मात्र तिलक परत आला, तर मात्र संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांच्यापैकी एकाला जागा रिकामी करावी लागू शकते..तथापि, संजू गेल्या दोन वर्षांपासून संघातील नियमित खेळाडू आहे, तर इशानने दोन वर्षांनंतर भारतीय संघात पुनरागमन केले आहे. मात्र संजू सॅमसन सध्या खराब फॉर्मचा सामना करत आहे. त्याच्यासाठी त्याचे स्थान भक्कम करण्यासाठी शनिवारी त्याच्याच घरच्या मैदानात होत असलेला सामना एकप्रकारे अखेरची संधी होता. या सामन्यातही एकिकडे अभिषेक शक्मा अत्यंत आक्रमक खेळत असताना संजू सॅमसन धावांसाठी संघर्ष करताना दिसला. त्यातच त्याने तिसऱ्या षटकात मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात विकेट गमावली. लॉकी फर्ग्युसनच्या गोलंदाजीवर त्याचा ६ धावांवर बेवॉन जेकॉब्सने झेल घेतला..IND vs NZ, 4th T20I: '... तर सामन्याचा निकाल वेगळा दिसू शकला असता', सूर्यकुमार भारताच्या पराभवानंतर काय म्हणाला?.संजू सॅमसनने न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेत १०, ६, ०, २४, ६ अशा खेळी केल्या आहेत. त्याची ही कामगिरी पाहाता सध्या त्याच्या जागेवर इशान किशनला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अभिषेक शर्मासोबत सलामीला संधी दिली जावी असे सूर क्रिकेटविश्वातून उमटत आहेत. इशान किशन सध्या दमदार खेळ करत आहे. त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात ७६ धावांची खेळीही केली होती. तसेच तिसऱ्या सामन्यात २८ आणि पाचव्या सामन्यातही अर्धशतक केले आहे. त्यामुळे आता आगामी टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघव्यवस्थान सॅमसनवर विश्वास कायम करणार की इशान किशनला सलामीला संधी देणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.