Cricket

IND vs NZ, 5th T20I: संजू सॅमसनने शेवटची संधीही गमावली, घरच्या मैदानातही स्वस्तात आऊट

संजू सॅमसनच्या खराब फॉर्ममुळे भारतीय संघात त्याच्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याने निराशाजनक कामगिरी केली असून इशान किशनला सलामीला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
Sanju Samson

Sanju Samson

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत आणि न्यूझीलंड संघात तिरुअनंतपुरम येथे टी२० मालिकेतील पाचवा सामना शनिवारी (१ जानेवारी) खेळला जात आहे. हा टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेपूर्वीचा अखेरचा सामना आहे. या मालिकेतून दोन्ही संघांनी आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी तयारी केली आहे.

भारतीय संघानेही काही प्रश्नांची उत्तरं या मालिकेतून शोधली असली, तरी संजू सॅमसनचा (Sanju Samson) फॉर्म भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.

<div class="paragraphs"><p>Sanju Samson</p></div>
IND vs NZ, 5th T20I: काळजी करू नका संजू सॅमसन..., टॉस जिंकल्यावर सूर्यकुमारने जाहीर केले प्लेइंग इलेव्हनमधील मोठे बदल
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
T20 Series
cricket news today
T20 Matches
Sanju Samson

Related Stories

No stories found.