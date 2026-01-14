Cricket

IND vs NZ, 2nd ODI: 'संकटमोचक' केएल राहुलचं खणखणीत शतक, कर्णधार गिलचीही फिफ्टी; भारताने न्यूझीलंडसमोर उभे केले मोठं लक्ष्य

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील दुसऱ्या वनडेत केएल राहुलने खणखणीत शतक ठोकले. त्यासोबतच कर्णधार शुभमन गिलने अर्धशतक केले. त्यामुळे भारताला न्यूझीलंडसमोर मोठे लक्ष्य ठेवता आले आहे.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात बुधवारी होत असलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यातील पहिल्या डावात केएल राहुलने मैदान गाजवले आहे. राजकोटला होत असलेल्या या सामन्यात कठीण परिस्थितीत फलंदाजीला येऊन केएल राहुलने शानदार शतकी खेळी केली. त्यामुळे भारताने न्यूझीलंडसमोर २८५ धावांचे लक्ष ठेवले आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलनेही अर्धशतक केले.

न्यूझीलंडने या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. भारताकडून शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी सलामीला चांगली सुरुवात केली होती. सुरुवातीला दोघेही संयम ठेवून खेळत होते. विशेषत: काईल जेमिसनच्या गोलंदाजीवर. पण खेळपट्टीवर स्थिर झाल्यानंतर दोघांनीही आक्रमक शॉट्सही मारायला सुरुवात केली होती. मात्र त्यांच्यात ७० धावांची भागीदारी झाल्यानंतर मात्र रोहित शर्माला बाद झाला. त्याला क्रिस्टन क्लार्कने २४ धावांवर बाद केले. पण त्यानंतरही शुभमन गिलने विराट कोहलीला साथीला घेतले. गिलने अर्धशतकही पूर्ण केले. पण अर्धशतकानंतर त्याला १७ व्या षटकात काईल जेमिसनने मिचेल ब्रेसवेलच्या हातून झेलबाद केले. गिलने ५३ चेंडूत ५६ धावा केल्या, ज्यात ९ चौकार आणि १ षटकाराचा समावेश होता. त्याच्यापाठोपाठ क्लार्कने श्रेयस अय्यरला ८ धावांवरच माघारी धाडले. त्यामुळे विराट कोहली आणि केएल राहुल या फॉर्ममध्ये असलेल्या खेळाडूंवर जबाबदारी होती. पण विराट या सामन्यात मात्र मोठी खेळी करू शकला नाही. त्याला क्लार्कनेच २४ व्या षटकात २३ धावांवरच त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे ११८ धावांवरच भारताने ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण तरी केएल राहुलला रवींद्र जडेजा साथ देत होता. या दोघांनी पाचव्या विकेटसाठी ७३ धावांची भागीदारी केली. मात्र जडेजाही खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर ३९ व्या षटकात २७ धावा करून बाद झाला. पण त्यानंतर केएल राहुलला काही काळ नितीश कुमार रेड्डीने साथ दिली. केएल राहुलने त्याचे अर्धशतक यावेळी पूर्ण केले. त्याने नितीशसोबत ५७ धावांची भागीदारी करत संघाला २४० धावांचा टप्पा पार करून दिला. नितीश कुमार रेड्डी २० धावांवर बाद झाला. हर्षित राणाही २ धावांवर माघारी परतला. पण नंतर शेवटच्या काही षटकांमध्ये मोहम्मद सिराजच्या साथीने त्याने डाव पुढे नेला आणि ४९ व्या षटकात षटकारासह त्याचे ८ वे वनडे शतक पूर्ण केले. त्याचे हे न्यूझीलंडविरुद्धचे दुसरे शतक आहे. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद २८४ धावांपर्यंत मजल मारली. केएल राहुल शेवटपर्यंत नाबाद राहिला. त्याने ९२ चेंडूत ११ चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद ११२ धावा केल्या. मोहम्मद सिराज २ धावांवर नाबाद राहिला.

न्यूझीलंडकडून क्रिस्टन क्लार्कने ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच काईल जेमिसन, झाकरी फोक्स, जेडन लेनॉक्स आणि मायकल ब्रेसवेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.

