Cricket

IND vs NZ, 2nd ODI: न्यूझीलंडने टॉस जिंकला! भारतीय संघात मोठा बदल, वॉशिंग्टनच्या जागेवर 'या' खेळाडूला संधी; पाहा प्लेइंग-११

India vs New Zealand, 2nd ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात दुसरा वनडे सामना आज राजकोटमध्ये होत आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकली आहे. दोन्ही संघांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
India vs New Zealand

India vs New Zealand

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs New Zealand, 2nd ODI Playing XI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील दुसरा सामना बुधवारी (१४ जानेवारी) खेळवला जात आहे. हा सामना राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळवला जात आहे.

या सामन्यासाठी भारतीय संघात बदल झाला आहे. या मैदानात फिरकी गोलंदाजीला मदत मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे फिरकी गोलंदाजांकडेही लक्ष असणार आहे.

<div class="paragraphs"><p>India vs New Zealand</p></div>
IND vs NZ: 'तो' फिट असला, तर टीम इंडियात वॉशिंग्टन सुंदरची जागा घेतली असती... इरफान पठाणने नाव स्पष्टच सांगितलं
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
cricket news today
New Zealand Cricket Team
ODi Match
ODI cricket

Related Stories

No stories found.