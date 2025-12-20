Cricket

India Sqaud Against NZ: शुभमन गिलला वगळले, मग उप कर्णधार कोणाला केले? न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I मालिकेसाठी असा आहे भारतीय संघ

Who is India vice captain after Shubman Gill dropped: न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. शुभमन गिल हा चर्चेचा विषय़ ठरला आहे.
India Sqaud for ODI & T20I series Against New Zealand : भारतीय संघाने नुकतीच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वन डे व ट्वेंटी-२० मालिका जिंकली. आता पुढच्या वर्षी भारतीय संघ घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी संघ जाहीर केला आहेत. या पत्रकार परिषदेत वन डे मालिकेसाठी संघ जाहीर केलेला नाही, पण ट्वेंटी-२० संघ ठरला आहे.

