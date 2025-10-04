Cricket

India Squad for Australia : रोहित शर्मा, विराट कोहलीच्या ODI भविष्याबाबत संकेत मिळाले, पण दोन खेळाडूंचं करियर संपल्यातच जमा झाले! संघात त्यांचे नावच नाही

Indian Team Announced for Australia Tour : भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीचा वन डे संघ जाहीर झाला असून यात मोठे संकेत मिळाले आहेत. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना संघात ठेवण्यात आले असून त्यांच्या ODI करिअरबाबतची अनिश्चितता दूर झाली आहे. मात्र दोन अनुभवी खेळाडूंच्या वन डे कारकिर्दीवर पूर्णविराम लागणार काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
India Squad for Australia Hints at ODI Future of Rohit-Virat, Jadeja & Shami Left Out

Swadesh Ghanekar
Updated on

India squad for Australia tour : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताचा वन डे व ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केला आहे आणि त्यातून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या भविष्याच्या योजनेची झलक दिसतेय. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी वन डे संघातील त्यांचे स्थान कायम ठेवले असले तरी दोन खेळाडू असे आहेत की ज्यांची वन डे कारकीर्द संपल्यात जमा आली आहे.

Rohit Sharma
