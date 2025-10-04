India Squad for Australia : रोहित शर्मा, विराट कोहलीच्या ODI भविष्याबाबत संकेत मिळाले, पण दोन खेळाडूंचं करियर संपल्यातच जमा झाले! संघात त्यांचे नावच नाही

India squad for Australia tour : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताचा वन डे व ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केला आहे आणि त्यातून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या भविष्याच्या योजनेची झलक दिसतेय. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी वन डे संघातील त्यांचे स्थान कायम ठेवले असले तरी दोन खेळाडू असे आहेत की ज्यांची वन डे कारकीर्द संपल्यात जमा आली आहे. .ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीच्या संघाच्या हायलाईट्सशुभमन गिल याची भारताच्या वन डे संघाच्या कर्णधारपदी अधिकृतपणे निवडश्रेयस अय्यर याचे प्रमोशन झाले आहे आणि तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर उप कर्णधार असणार आहे.रवींद्र जडेजा व मोहम्मद शमी वन डे संघाचे सदस्य नाहीत.विराट कोहली व रोहित शर्मा हे १५ सदस्यीय संघाचे भाग आहेतदुखापतग्रस्त हार्दिक पांड्याच्या जागी नितीश कुमार रेड्डीची निवडजसप्रीत बुमराह याला वन डे मालिकेसाठी विश्रांती, पण तो ट्वेंटी-२० मालिका खेळणार आहे.रिषभ पंत संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी उपलब्ध नसणार आहे..Big Breaking : रोहित शर्माला वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवले! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी नवा कॅप्टन; BCCI ने जाहीर केले संघ.शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडविरुद्धच्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या मालिकेत २-२ अशी बरोबरी साधली. त्या दौऱ्यावर त्याने ७५.४० च्या सरासरीने ७५४ धावा करून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून मालिका संपवली. आता तो वन डे क्रिकेट मालिकेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेनंतर रोहित आणि कोहली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेले नाहीत , परंतु पर्थमध्ये सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेतून ही जोडी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करेल. .गेल्या १२ महिन्यांतच या दोन महान क्रिकेटपटूंनी ट्वेंटी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे आणि २०२७ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.भारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ( उप कर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणआ, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल .भारताच्या वन डे संघात रवींद्र जडेजा व मोहम्मद शमी या दोन खेळाडूंना पुन्हा एकदा दुर्लक्षित ठेवले गेले आहे. त्यामुळे या दोन खेळाडूंच्या वन डे कारकिर्दीला पूर्णविराम लागलाय का, अशी चर्चा सुरू आहे. मोहम्मद शमीने २०२३ चा वन डे वर्ल्ड कप गाजवताना सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर दुखापतीमुळे वन डे क्रिकेटपासून दूर होता. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत तो २०२५ मध्ये तो शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. त्यानंतर तो वन डे संघाबाहेच आहे. शमीने १०८ वन डे सामन्यांत २०६ विकेट्स घेतल्या आहेत. .Rohit Sharma ला हटवून शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार का केलं? अजित आगरकरने खरं कारण सांगितलं.त्याचवेळी रवींद्र जडेजाही २०२५ च्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेपासून संघाबाहेर आहे. गौतम गंभीर २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून संघबांधणी करतोय आणि त्याच्या योजनेत शमी व जडेजा नसल्याचे स्पष्ट जाणवतेय. जडेजाने २०४ वन डे सामन्यांत २८०६ धावा केल्या आहेत, तर २३१ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.