India A four-day series latest squad updates : भारताचा प्रमुख जलदगती गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या भारताच्या पाच वन डे सामन्यांच्या मालिकेतून माघार घेतली आहे. त्याची उपलब्धता तंदुरुस्तीच्या मंजुरीवर अवलंबून होती, परंतु तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेला नाही. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरत असलेल्या प्रसिद्धला सामन्यांसाठी सज्ज होण्याकरिता अतिरिक्त वेळेची आवश्यकता असेल..पण, त्याच्या तंदुरूस्तीवर बीसीसीआयची वैद्यकिय टीम लक्ष ठेवून आहे आणि तो 'रिटर्न टू प्ले' मूल्यांकनात उत्तीर्ण झाल्यावर, न्यूझीलंड 'अ' संघाविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यासाठी भारत 'अ' संघात सामील होईल. यामुळे त्याला सामन्यांचा सराव करण्याची आणि कसोटी मालिकेची तयारी करण्याची संधी मिळेल. मोहम्मद सिराज ३१ ऑक्टोबर २०२६ पासून न्यूझीलंड 'अ' संघाविरुद्ध सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या चार दिवसीय सामन्यासाठी भारत 'अ' संघात सामील होईल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ: न्यूझीलंडविरुद्ध चौथा T20 आज; अभिषेक शर्मा पुन्हा चर्चेत, Playing 11 मध्ये मोठे बदल होणार? कोण IN, कोण OUT; सामना कुठे पाहाल?.India A's updated squad for the second four-day game against New Zealand A: यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठोड, आर. स्मरण, ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, शिखर मोहन, मुकेश चौधरी, मुकेश कुमार, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र..अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या पहिल्या वन डे सामन्यासाठी संघात कायम राहील. न्यूझीलंड 'अ' संघाविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अंतिम चार दिवसीय सामन्यासाठी नितीश भारत 'अ' संघात सामील होईल. ज्यामुळे त्याला १९ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी सराव करण्यास मदत होईल..India’s updated ODI squad for the first three ODIs: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, इशान किशन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (फक्त पहिल्या वन डेसाठी)India’s updated ODI squad for fourth and fifth ODIs: श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन, अक्षर पटेल, नमन धीर, अकिब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.