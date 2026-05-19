INDIA SQUAD VS AFGHANISTAN: भारताच्या संघात गुजरात टायटन्सची प्लेइंग इलेव्हन... वन डेत ४, तर कसोटीत ७ खेळाडू

Team India dominated by Gujarat Titans stars: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCC) अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी व तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर केला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली हा संघ मैदानात उतरणार आहे. या संघात नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल या सीनियर खेळाडूंना विश्रांती दिली गेली आहे. मोहम्मद शमीकडे पुन्हा दुर्लक्ष केले गेले असल्याने जलदगती गोलंदाजीची जबाबदारी मोहम्मद सिराजच्या खांद्यावर असेल. वन डे संघात ही भूमिका प्रसिद्ध कृष्णा पार पाडेल. पण, या संघ निवडीवरून वेगळाच वाद सुरू झाला आहे..India Test Squad: शुभमन गिल ( कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल ( उप कर्णधार), साई सुदर्शन, रिषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेलIndia ODI Squad: शुभमन गिल, रोहित शर्मा*, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (VC), लोकेश राहुल, इशान किशन, हार्दिक पांड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे..IND VS AFG 2026 Squad: रिषभ पंतचा करेक्ट कार्यक्रम! उप कर्णधारपदावरून उचलबांगडी; ३ वर्षानंतर 'या' खेळाडूकडे पुन्हा जबाबदारी.तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघात गुजरात टायटन्सच्या ४ खेळाडूंचा समावेश आहे. यामध्ये कर्णधार शुभमन गिल, वॉशिंग्टन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा व गुरनूर ब्रार या चार खेळाडूंचा समावेश आहे. शुभमनने ६१ वन डे सामन्यांत ८ शतकं व १७ अर्धशतकांसह २९५३ धावा केल्या आहेत. २०८ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. वॉशिंग्टनने २९ वन डे सामन्यांत २९ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर ३७२ धावा केल्या आहेत. प्रसिद्धनेही २३ वन डे सामन्यांत ४० विकेट्स घेतल्या आहेत. गुरनूरसाठी ही पदार्पणाची संधी आहे. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १८ सामन्यांत ५२, ९ लिस्ट ए सामन्यात १२ व ९ ट्वेंटी-२० सामन्यांत १० विकेट्स घेतल्या आहेत. .कसोटी संघात गुजरातच्या ७ खेळाडूंचा समावेश आहे. यामध्ये शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मानव सुथार यांचा समावेश आहे..IND VS AFG 2026 SQUAD: "त्याची चर्चाच झाली नाही..."; मोहम्मद शमीला वगळण्यावर अजित आगरकरचं स्फोटक वक्तव्य.अफगाणिस्तानचा भारत दौराकसोटी सामना : ६ जूनपासून, न्यू चंदीगड, सकाळी ९:३० वाजतापहिला एकदिवसीय सामना : १४ जून, धर्मशाला, दुपारी १:३० वाजतादुसरा एकदिवसीय सामना : १७ जून, लखनौ, दुपारी १:३० वाजतातिसरा एकदिवसीय सामना : २० जून, चेन्नई, दुपारी १:३० वाजता.