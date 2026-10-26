Cricket

दिल्लीतील धुक्याचा भारत श्रीलंका वनडे सामन्याला फटका बसणार? रोहित विराटच्या चाहत्यांची धाकधूक वाढली, सामना दुसरीकडे हलवण्याची शक्यता

NDIA VS SRI LANKA ODI DELHI MATCH UPDATE: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला वनडे सामना १३ डिसेंबर २०२६ रोजी दिल्लीत नियोजित आहे. हिवाळ्यातील प्रदूषण आणि धुक्यामुळे सामन्याच्या आयोजनाबाबत चर्चा सुरू असली, तरी सामना दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय झालेला नाही.
NDIA VS SRI LANKA ODI DELHI MATCH UPDATE

NDIA VS SRI LANKA ODI DELHI MATCH UPDATE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

NDIA VS SRI LANKA ODI DELHI MATCH UPDATE: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला १३ डिसेंबर २०२६ पासून सुरुवात होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार असल्याचं वेळापत्रकात नमूद आहे.

या सामन्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा एकत्र खेळताना दिसू शकतात. मात्र, दिल्लीतील प्रदूषण आणि हिवाळ्यात वाढणाऱ्या धुक्यामुळे सामन्याच्या आयोजनाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

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