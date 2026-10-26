दिल्लीतील धुक्याचा भारत श्रीलंका वनडे सामन्याला फटका बसणार? रोहित विराटच्या चाहत्यांची धाकधूक वाढली, सामना दुसरीकडे हलवण्याची शक्यता

NDIA VS SRI LANKA ODI DELHI MATCH UPDATE: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला १३ डिसेंबर २०२६ पासून सुरुवात होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार असल्याचं वेळापत्रकात नमूद आहे. या सामन्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा एकत्र खेळताना दिसू शकतात. मात्र, दिल्लीतील प्रदूषण आणि हिवाळ्यात वाढणाऱ्या धुक्यामुळे सामन्याच्या आयोजनाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..काही दिवसांपूर्वी भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला वनडे सामना दिल्लीऐवजी अहमदाबादमध्ये खेळवला जाऊ शकतो, अशी चर्चा होती. अरुण जेटली स्टेडियममधील ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी सामना दुसरीकडे हलवला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.तोच अपरकट, तेच पुढे येऊन षटकार खेचणे... वीरेंद्र सेहगावच्या लेकाची 'सेम टू सेम' बॅटिंग; आर्यवीरच्या १७३ धावांचा Video Viral .मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) या वृत्तांचं खंडन केलं. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी दिल्लीतील सामना अहमदाबादमध्ये हलवण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं स्पष्ट केलं. सामन्यांच्या वेळापत्रकाबाबत अधिकृत माहिती बीसीसीआयकडूनच घ्यावी, असंही त्यांनी सांगितलं..दिल्लीमध्ये डिसेंबर महिन्यात धुक्यासोबतच हवेतील प्रदूषणही वाढतं. त्यामुळे भारत-श्रीलंका सामन्याच्या वेळी हवेची गुणवत्ता कशी असेल, याकडे लक्ष लागलं आहे. दिल्लीतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक म्हणजेच AQI वाढल्यास खेळाडू आणि प्रेक्षकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः वनडे सामना अनेक तास चालत असल्याने खेळाडूंना प्रदूषित हवेत दीर्घकाळ मैदानावर राहावं लागू शकतं..२६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली गेट परिसरातील AQI सुमारे १६० असल्याचा उल्लेख वृत्तात करण्यात आला आहे. मात्र, डिसेंबरमधील हवेची गुणवत्ता आताच निश्चित सांगता येत नाही. मागील काही वर्षांत दिल्लीमध्ये हिवाळ्यात प्रदूषणाची पातळी वाढल्याचं दिसून आलं आहे..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.१३ डिसेंबरला AQI ४०० च्या आसपास असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला, तरी तो निश्चित आकडा नाही. सामन्याच्या जवळच्या काळातील प्रत्यक्ष हवेची गुणवत्ता आणि संबंधित यंत्रणांचे निर्णय यावर परिस्थिती स्पष्ट होईल. सध्या बीसीसीआयने सामना दिल्लीबाहेर हलवण्याचा निर्णय घेतलेला नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे भारत-श्रीलंका वनडे सामना नियोजित ठिकाणी होणार का, यासोबतच त्या दिवशी दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती कशी असेल, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.