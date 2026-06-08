Shreyas Iyer: "दुसऱ्याची नक्कल करणार नाही..." कर्णधारपद मिळताच श्रेयस अय्यरचा सूर्यकुमार यादवला थेट इशारा?

मुंबई : भारताच्या पुरुष क्रिकेट संघाच्या निवड समितीकडून टी-२० संघाच्या नेतृत्वपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरकडे सोपविण्यात आली. याप्रसंगी श्रेयस अय्यर याने कर्णधारपदाबाबत मनातील भावना व्यक्त करताना म्हटले की, ‘‘माझ्याकडे देशाचे नेतृत्व सोपविण्यात आले आहे. ही मोठी जबाबदारी असून, त्याचसोबत आव्हानही आहे. मात्र, मला अशी आव्हाने स्वीकारायला आवडतात.’’ .श्रेयस अय्यर पुढे म्हणाला की, ‘‘कर्णधारपदाची जबाबदारी मिळाली म्हणून स्वतःचा स्वभाव किंवा व्यक्तिमत्त्व बदलण्याची गरज नाही. मी जसा आधी होतो, तसाच राहणार आहे. दुसऱ्या कोणाची नक्कल करण्याचा किंवा त्यांच्या सावलीत राहण्याचा प्रयत्न करणार नाही.’’.भारताच्या टी२० संघाचा नवा कर्णधार; श्रेयस अय्यरच का?.श्रेयस अय्यर मुंबई क्रिकेटमधील तीव्र स्पर्धेचा उल्लेख करताना आवर्जून म्हणाला की, ‘‘लहानपणापासूनच मला आव्हाने स्वीकारण्याची आवड होती. मुंबईत प्रत्येक मुलाचे स्वप्न मुंबई संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचे असते. त्यामुळे स्पर्धा खूप मोठी असते.’’.श्रेयस अय्यर याने नमूद केले की, ‘‘माझा नेहमीच जिंकण्याचा दृष्टिकोन राहिला आहे. खेळाचा आनंद घेणे आणि स्पर्धात्मक वृत्ती ठेवणे यामुळे खेळाडू अधिक चांगला बनतो.’’.सौरभ गांगुलींकडून समर्थनभारताचे माजी कर्णधार आणि माजी बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी श्रेयस अय्यरच्या निवडीचे समर्थन केले. ते म्हणाले, ‘‘श्रेयस अय्यरने चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने हे कर्णधारपद कमावले आहे. सूर्यकुमार यादवला वगळणे अन्यायकारक आहे, असे मी म्हणणार नाही. निवड समितीने विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला आहे.’’.Shreyas Iyer अडीच वर्षे T20I संघातून बाहेर असूनही का झाला थेट टीम इंडियाचा कॅप्टन? अजित आगरकरांनी सांगितलं खरं कारण.ऑलिंपिकचा मान१८९६ नंतर ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट हा खेळ असणार आहे. त्यामुळे आता श्रेयस अय्यर आणि त्याच्या टीमकडे इतिहास रचण्याची संधी असणार आहे. २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावण्यासाठी भारताचा संघ सज्ज होताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.