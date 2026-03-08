Cricket

T20 World Cup Final: नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे अखेर ग्रहण सुटले... सूर्यकुमारच्या टीम इंडियाने जुन्या जखमांवर घातली फुंकर

Redemption in Ahmedabad: नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ जिंकून जुन्या पराभवाच्या जखमांवर फुंकर घातली. सलग दुसऱ्यांदा व एकूण तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत पहिला संघ ठरला.
अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे ग्रहण अखेर सुटले आहे. भारतीय संघाने रविवारी (८ मार्च) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद याच मैदानात जिंकले आणि जुन्या पराभवाच्या जखमा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा, तर एकूण तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला.

T20 WC, IND vs NZ Final: कसले भारी कॅच घेतले...बॅटिंगनंतर इशान किशनने फिल्डिंगमध्येही चमकला, बापूनेही न्यूझीलंडला दिले धक्के; Video
