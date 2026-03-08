T20 World Cup Final: नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे अखेर ग्रहण सुटले... सूर्यकुमारच्या टीम इंडियाने जुन्या जखमांवर घातली फुंकर

अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे ग्रहण अखेर सुटले आहे. भारतीय संघाने रविवारी (८ मार्च) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद याच मैदानात जिंकले आणि जुन्या पराभवाच्या जखमा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा, तर एकूण तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला. .T20 WC, IND vs NZ Final: कसले भारी कॅच घेतले...बॅटिंगनंतर इशान किशनने फिल्डिंगमध्येही चमकला, बापूनेही न्यूझीलंडला दिले धक्के; Video.त्यामुळे असं पहिल्यांदाच झालं की एखाद्या संघाने घरच्या मैदानावर आणि तीनवेळा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. याशिवाय सलग दोनदा टी२० वर्ल्ड कप एकाच संघाने घेण्याचीही ही पहिलीच वेळ ठरली. इतकेच नाही, तर रविवारी पहिल्यांदाच भारतीय संघाने आयसीसी स्पर्धेचा अंतिम सामना जिंकला आहे..दरम्यान, नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर याआधी भारतीय संघाने २०२३ वनडे वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना पराभूत झाला होता. तसेच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर - ८ मधील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामनाही याच मैदानात पराभूत झाला होता. त्यामुळे या मैदानात महत्त्वाचे सामने भारतीय संघ गेल्या काही दिवसात न जिंकल्याने हे मैदान अशुभ असल्याची चर्चाही रंगली. अगदी सामन्यापूर्वीही अनेक चाहत्यांनी जर रविवारी सामना जिंकला नाही, तर या स्टेडियमवर सामना न घेण्याची मागणी करणारे पोस्टरही आणले होते. मात्र अखेर सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाने अखेर या मैदानात विजय मिळवला आणि जुन्या जखमांवर एकप्रकारे फुंकर घातली आहे..या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद २५५ धावा केल्या होत्या. भारताकडून संजू सॅमसनने ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि ८ षटकारांसह ८९ धावांची खेळी केली. अभिषेक शर्माने ५२ धावांची, तर इशान किशनने ५४ धावांची खेळी केली. शेवटी शिवम दुबेने ८ चेंडूत नाबाद २६ धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडकडून जेम्स निशमने ३ विकेट्स घेतल्या, तर मॅट हेन्री आणि रचिन रवींद्र यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..India win T20 World Cup: विश्वविजेता भारत! वर्ल्ड रेकॉर्ड.... सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिला संघ अन् सर्वाधिक जेतेपदही नावावर .त्यानंतर २५६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडने १९ षटकात सर्वबाद १५९ धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून टीम सायफर्टने २६ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली. जेम्स निशमने ३५ चेंडूत ४३ धावांची खेळी केली. डॅरिल मिचेलने १७ धावांची खेळी केली. बाकी कोणालाही १० धावांचा आकडाही पार करता आला नाही.भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ४ विकेट्स घेतल्या, तर अक्षर पटेलने ३ विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती आणि अभिषेक शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.