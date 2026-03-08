T20 WC, IND vs NZ Final: कसले भारी कॅच घेतले...बॅटिंगनंतर इशान किशनने फिल्डिंगमध्येही चमकला, बापूनेही न्यूझीलंडला दिले धक्के; Video

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंड संघासमोर २५६ धावांचे विश्वविक्रमी लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडची सुरुवात मात्र फारशी चांगली झालेली नाही. त्यातही अक्षर पटेलने भारताला दमदार सुरुवात करून दिली आहे. तसेच इशान किशनने त्याच्या क्षेत्ररक्षणाने मनं जिंकली आहेत..T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्ड कप विजेता संघ किती कोटी घेऊन जाणार? उपविजेताही होणार मालामाल... जाणून घ्या रेकॉर्ड ब्रेक बक्षीस रक्कम.या सामन्यात न्यूझीलंडकडून टीम सायफर्ट आणि फिन ऍलेन यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र त्यांना फारशी चांगली सुरुवात देता आली नाही. उपांत्य सामन्यात विक्रमी शतक करणाऱ्या फिन ऍलेनला तिसऱ्याच षटकात अक्षर पटेलने तिलक वर्माच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर पुढच्याच षटकात रचिन रवींद्रला जसप्रीत बुमराहने बाद केले, पण या विकेटचं श्रेय इशान किशन किशनलाही जातं. त्याने पुढे पळत येत डाईव्ह मारत डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला झेल घेतला..त्यानंतरही अक्षर पटेलने धोकादायक ग्लेन फिलिप्सला ५ धावांवर त्रिफळाचीत केले. तर ८ व्या षटकात मार्क चॅपमनला हार्दिक पांड्याने ३ धावांवर त्रिफळाचीत केले. तरी एका बाजूने सायफर्टने आक्रमक खेळत होता. त्याने अर्धशतकही पूर्ण केले..मात्र त्याचा अडथळा अखेर वरुण चक्रवर्तीने दूर केला. पण त्याचाही अफलातून झेल इशान किशनने बाऊंड्री लाईनवर घेतला. त्याने चेंडू पकडल्यानंतर तो चेंडू हातात असताना बाऊंड्री बाहेर जाणार नाही, याचीही त्याने काळजी घेतली आणि झेल पूर्ण केला. त्यामुळे सायफर्टला २६ चेंडूत ५२ धावांवर बाद झाला. त्याने २ चौकार आणि ५ षटकार मारले. तो बाद झाला तेव्हा न्यूझीलंडने ९ व्या षटकात ५ बाद ७२ धावा केल्या होत्या..T20 WC ट्रॉफी आपलीच! IND vs NZ Final पूर्वी जुळून आलाय अजब योगायोग... सूर्यकुमार यादवच्या टीमला रोखणे अशक्य.तत्पुर्वी, भारताने २० षटकात ५ बाद २५५ धावा केल्या. भारताकडून संजू सॅमसनने ४६ चेंडूत ८९ धावांची खेळी केली. तसेच अभिषेक शर्मा २१ चेंडूत ५२ धावांची आणि इशान किशनने २५ चेंडूत ५४ धावांची खेळी केली. शिवम दुबेने शेवटी ८ चेंडूत २६ धावा चोपल्या.न्यूझीलंडकडून जेम्स निशमने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. रचिन रविंद्र आणि मॅच हेन्री यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.