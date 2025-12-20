Cricket

India T20 World Cup Squad Announcement: शुभमन गिलच्या स्थानाला 'या' खेळाडूकडून धोका; SMAT मध्ये १० सामन्यांत चोपल्यात ५१७ धावा, ५१ चौकार अन् ३३ षटकारांचा पाऊस

Shubman Gill T20 World Cup squad confirmation: भारतीय ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघाच्या घोषणेपूर्वी सलामीवीराच्या स्थानावर मोठी चर्चा रंगू लागली आहे. शुभमन गिलचे स्थान जवळपास निश्चित मानले जात असताना, आता इशान किशनने आपल्या जबरदस्त कामगिरीमुळे या समीकरणात खळबळ उडवली आहे.
Shubman Gill’s Spot Under Threat

Shubman Gill’s Spot Under Threat

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ishan Kishan SMAT performance T20 World Cup selection: अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती आज ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघ जाहीर करणार आहे. त्याचवेळी २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या भारत-न्यूझीलंड यांच्याविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठीही संघ जाहीर होईल. शुभमन गिलचा ( Shubman Gill) चा फॉर्म ही सर्वांची डोकेदुखी बनली आहे. त्यात त्याच्या स्थानाला आव्हान देणारी कामगिरी युवा खेळाडूने केली आहे.

Loading content, please wait...
World Cup
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
ICC World Cup
Ishan Kishan
T20 Cricket World Cup
Shubman Gill
ICC T20 World Cup format

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com