India T20 World Cup Squad Announcement: शुभमन गिलच्या स्थानाला 'या' खेळाडूकडून धोका; SMAT मध्ये १० सामन्यांत चोपल्यात ५१७ धावा, ५१ चौकार अन् ३३ षटकारांचा पाऊस

Ishan Kishan SMAT performance T20 World Cup selection: अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती आज ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघ जाहीर करणार आहे. त्याचवेळी २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या भारत-न्यूझीलंड यांच्याविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठीही संघ जाहीर होईल. शुभमन गिलचा ( Shubman Gill) चा फॉर्म ही सर्वांची डोकेदुखी बनली आहे. त्यात त्याच्या स्थानाला आव्हान देणारी कामगिरी युवा खेळाडूने केली आहे..शुभमन गिलचा आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०मधील सध्याचा फॉर्म काही खास झालेला नाही. १८ इनिंग्जमध्ये त्याला अर्धशतक झळकावता आलेले नाही. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नुकत्याच संपलेल्या मालिकेत त्याला तीन सामन्यांत ४, ० व २८ धावा करता आल्या होत्या. उप कर्णधार असल्याने शुभमनला एक प्रकारे सुरक्षितता मिळाली असली तरी त्याचा फॉर्म हा भारताचं टेंशन वाढवणारा आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेता आता बरोबर ५० दिवसच शिल्लक राहिले आहेत आणि त्याआधी भारत ५ ट्वेंटी-२० सामने ( वि. न्यूझीलंड) खेळणार आहे..Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा दोन सामन्यांसाठी संघात, वाचा कोणाच्या नेतृत्वाखाली खेळणार; विराट कोहलीचेही टीममध्ये नाव.शुभमन गिल संघात असल्यामुळे संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळत नाही. मिळाले तरी त्याचा वेगवेगळ्या फलंदाजीच्या क्रमांकावर खेळावे लागत आहे. त्यावरूनही शुभमनवर टीका होत आहे. त्यात आता शुभमनच्या सलामीच्या स्थानासाठी आणखी एक फलंदाज शर्यतीत आला आहे. त्याने नुकत्याच पार पडलेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत सर्वाधिक धावांचा पराक्रम केला आहे..Will Kishan get a chance after Syed Mushtaq Ali Trophy heroicsशुभमनच्या सलामीच्या स्थानासाठी इशान किशन ( ishan kishan) शर्यतीत आला आहे. दोन वर्षांपासून भारतीय संघाबाहेर असलेल्या इशानने देशांतर्गत स्पर्धेत सातत्याने धावा केल्या आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या SMAT मध्ये झारखंड संघाचे नेतृत्व करताना इशानने १० सामन्यांत ५७.४४ च्या सरासरीने व १९७.३२ च्या स्ट्राईक रेटने ५१७ धावा केल्या आहेत. त्यात दोन शतकं व दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. या स्पर्धेत त्याने ५१ चौकार व ३३ षटकार खेचून वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला आहे..India's T20 WC 2026 Squad: शुभमन गिल IN, यशस्वी जैस्वालला नाही स्थान! रिंकू सिंगचाही पत्ता कट; भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचा संभाव्य संघ .पण, असे असले तरी शुभमन व अभिषेक शर्मा हीच जोडी वर्ल्ड कप संघासाठी असण्याची अधिक चिन्ह आहेत. महिन्याचा कालावधी शिल्लक असताना निवड समिती संघात बदल करण्याचं धाडस करणार नाही. त्यानंतर तिलक वर्मा व सूर्यकुमार यादव हे मधल्या फळीत आहेत. आघाडीचे चार क्रमांक निश्चित असल्याने इशानला संघात स्थान मिळणे अवघड आहे..