Ryan Ten Doeschate: भारतीय संघातील उणिवांची कबुली; सलामीवीर अन् इतर फलंदाजांचे ऑफस्पिनर्ससमोर अपयश : रायन दोशहाते

India T20 World Cup 2026: अहमदाबाद येथे भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक Ryan ten Doeschate यांनी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत डावखुऱ्या सलामीवीरांचे अपयश आणि ऑफस्पिनर्सविरुद्ध फलंदाजीतील अडचणी मान्य केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
अहमदाबाद : डावखुऱ्या सलामीवीरांचे अपयश आणि बोटांनी चेंडू फिरवणाऱ्या गोलंदाजांसमोर इतर फलंदाजांना येणाऱ्या अडचणी या दोन समस्या भारतीय संघात असल्याची कबुली भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन दोशहाते यांनी दिली.

