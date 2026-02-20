Ryan Ten Doeschate: भारतीय संघातील उणिवांची कबुली; सलामीवीर अन् इतर फलंदाजांचे ऑफस्पिनर्ससमोर अपयश : रायन दोशहाते

अहमदाबाद : डावखुऱ्या सलामीवीरांचे अपयश आणि बोटांनी चेंडू फिरवणाऱ्या गोलंदाजांसमोर इतर फलंदाजांना येणाऱ्या अडचणी या दोन समस्या भारतीय संघात असल्याची कबुली भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन दोशहाते यांनी दिली..टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताने अपराजित राहण्याची कामगिरी केली आणि आता सुपर-८ची तयारी सुरू केली आहे; परंतु त्याअगोदर भारतीय संघाच्या उणिवा सहाय्यक प्रशिक्षकांनी बोलून दाखवल्या. नेदरलँड्सविरुद्धचा अखेरचा साखळी सामना झाल्यानंतर रायम यांनी निवडक पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी थेट मतप्रदर्शन केले..भारतीय संघाचे पहिले तिन्ही फलंदाज अनुक्रमे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आणि तिलक वर्मा डावखुरे असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एकसारखी रणनीती आखणे प्रतिस्पर्ध्यांसाठी सोपे असते, असे रायन म्हणाले. या तिघांना रोखण्यासाठी प्रतिस्पर्धी संघ पॉवरप्लेमध्ये प्रामुख्याने ऑफस्पिनर्सचा वापर करत आहेत. अभिषेक शर्माला तर तीन सामने खेळल्यानंतर भोपळाही फोडता आलेला नाही. त्याच्या नावावर अद्याप एकाही धावेची नोंद झालेली नाही. बुधवारी झालेल्या सामन्यात नेदरलँड्सच्या आर्यन दत्तने पॉवर प्लेमध्ये तीन षटके टाकली आणि त्यात त्याने अभिषेकसह ईशान किशन यांना बाद केले..केवळ ऑफस्पिनर्सच नव्हे तर बोटांनी चेंडू फिरवणाऱ्या गोलंदाजांसमोर भारतीय फलंदाजांनी सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत रायन यांनी व्यक्त केले. सुपर-८ मध्ये भारतीयांना दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडीज यांचा सामना करायचा आहे. त्याअगोदर या समस्येवर मात करावी लागेल..T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता.प्रतिस्पर्धी संघाला आमच्या फलंदाजीसाठी रणनीती करणे सोपे झाले आहे. उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा संजू सॅमसन आमच्याकडे आणखी एक पर्याय आहे. आता ऑफस्पिनर्सचा मुद्दा समोर येत असताना आम्हाला न्यूझीलंडविरुद्ध सामना झाला तर सावध राहावे लागेल, असे रायन यांना सांगितले..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.हाच मुद्या अधिक स्पष्ट करताना रायन पुढे म्हणतात, आमच्यासह वेस्ट इंडीज आणि दक्षिण आफ्रिका संघातही पर्यायी ऑफस्पिनर्स आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करम अशीच गोलंदाजी करतो. तरीही आमची फलंदाजी श्रेष्ठ आहे, असे मला वाटते. केवळ अशा गोलंदाजांना खेळण्यासाठी थोडी मानसिकता बदलून मार्ग काढावा लागेल.मी केवळ ऑफस्पिनर्स असा उल्लेख करणार नाही. जे जे गोलंदाज बोटांवर चेंडू फिरवतात ते आमच्यासाठी अडचणीचे ठरत आहे, असा मुद्दा रायन यांनी मांडला. नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्तानकडून १४ षटके बोटाने चेंडू फिरवणाऱ्या गोलंदाजांनी टाकली, यात त्यांनी ७८ धावा देत चार विकेट मिळवल्या, याची दखल घेण्याजोगी आहे. तसेच कोलंबोची खेळपट्टी फिरकीस साथ देणारी आहेच..अहमदाबाद, कोलंबोमध्ये सावधगिरी हवीअहमदाबाद आणि कोलंबोत खेळताना सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे. कारण येथील मैदान मोठे आहे आणि कोलंबोतील खेळपट्टी संथ आहे, असे रायन म्हणाले. बाद फेरीत पुन्हा पाकचा संघ समोर आला तरच भारताला कोलंबोत खेळावे लागणार आहे.फलंदाजीस पोषक असलेल्या खेळपट्ट्यांवर फिरकी गोलंदाजांचा सामना करणे कठीण नसते, टप्प्यावर चेंडू खेळता येतो; परंतु मैदान मोठे असते किंवा चेंडू थांबून येतो तेथे सावध राहावे लागते, त्यासाठी आता गेम प्लॅन तयार करावा लागेल, असे स्पष्ट मत रायन यांनी मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.