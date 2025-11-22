India VS New Zealand T20 Series: टी-२० वर्ल्डकप अगदी दारात; न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका ठरणार फायनल ट्रायल?

गुवाहाटी : भारत-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला २१ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. भारत-श्रीलंका या देशांमध्ये ७ फेब्रुवारीपासून टी-२० विश्वकरंडकाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. .अशा वेळी न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका व टी-२० विश्वकरंडक या दोन मालिकांसाठी भारताचा जवळपास एकसारखाच संघ असण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून याप्रसंगी देण्यात आली. दोन मालिकांमधील अंतर कमी असल्यामुळे अन् आयसीसी स्पर्धेच्या एक महिना आधी संघ घोषणा करण्याच्या नियमामुळे दोन मालिकांसाठी एकसारखाच संघ असण्याची दाट शक्यता आहे..भारत-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये २१, २३, २५, २८ आणि ३१ जानेवारीला अनुक्रमे नागपूर, रायपूर, गुवाहाटी, विशाखापट्टणम, त्रिवेंद्रम या ठिकाणी पाच टी-२० सामन्यांची मालिका होणार आहे. त्याआधी भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये ९, ११, १४, १७, १९ डिसेंबरला पाच टी-२० सामन्यांची मालिका पार पडणार आहे. हे पाच सामने अनुक्रमे कटक, न्यू चंडीगड, धर्मशाळा, लखनौ, अहमदाबाद या ठिकाणी होणार आहे..टी-२० विश्वकरंडकाआधी भारताच्या या दहा टी-२० लढती होणार आहेत. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांना संघातील खेळाडूंची चाचपणी करण्यासाठी या दोनच मालिका अखेरच्या असणार आहेत..भारत-न्यूझीलंड यांच्यामधील टी-२० मालिका व टी-२० विश्वकरंडक यामध्ये अंतर कमी आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी जो संघ निवडला जाईल, तोच संघ टी-२० विश्वकरंडकासाठी असण्याची शक्यता आहे..आयसीसीच्या नियमाकडेही या वेळी कटाक्ष टाकावा लागणार आहे. टी-२० विश्वकरंडकाच्या एक महिना आधी संघ घोषित करावा लागतो. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या मालिकेमधून संघ निवडीची शक्यता अधिक आहे. यानंतर एखाद्या खेळाडूला दुखापत झाल्यास त्याला बदली करण्यात येऊ शकते..India vs South Africa: ध्रुव जुरेल अन् रिषभ पंत कसोटीत खेळणार; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये लढत.चॅम्पियन्स करंडकातील घटनाया वर्षी दुबई येथे चॅम्पियन्स करंडक खेळवण्यात आला. या आयसीसीच्या स्पर्धेसाठी भारतीय संघामध्ये यशस्वी जयस्वालला स्थान देण्यात आले होते; पण तेथील खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजाची गरज अधिक वाटत असल्याने निवड समितीकडून अखेरच्या क्षणी यशस्वी जयस्वालला बाहेर काढून त्याच्याऐवजी वरुण चक्रवर्ती याला संघात स्थान देण्यात आले होते; मात्र टी-२० विश्वकरंडकासाठी अनपेक्षित बदल न करण्याकडे निवड समितीचा कल असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.