India VS New Zealand T20 Series: टी-२० वर्ल्डकप अगदी दारात; न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका ठरणार फायनल ट्रायल?

T20 World Cup Squad Considerations: भारत-न्यूझीलंड टी-२० मालिकेसाठी जवळपास एकसारखाच संघ; टी-२० विश्वकरंडकासाठीही संघाची शक्यता. आयसीसी नियमांनुसार संघाची घोषणा एक महिना आधी आवश्यक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गुवाहाटी : भारत-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला २१ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. भारत-श्रीलंका या देशांमध्ये ७ फेब्रुवारीपासून टी-२० विश्‍वकरंडकाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

India
Cricket
BCCI
ICC
new zealand
players
T20 World Cup Team

