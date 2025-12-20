Cricket

India T20 World Cup Squad: टी-२० वर्ल्डकपसाठी आज संघ निवड; सूर्यकुमारच्या फॉर्मची चिंता

India to Announce T20 World Cup Squad: मायदेशात होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडकासाठी उद्या भारतीय संघाची निवड जाहीर होणार. कर्णधार सूर्यकुमार यादव व उपकर्णधार शुभमन गिल यांच्या फॉर्मवर प्रश्नचिन्ह.
मुंबई : मायदेशात होत असलेल्या टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी आज भारतीय संघाची निवड जाहीर केली जाणार आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळत असलेल्या संघ कायम राहण्याची शक्यता आहे, पण संघ जाहीर होत असताना कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि उपकर्णधार शुभमन गिल यांचा हरपलेला सूर चिंता करणारा ठरणार आहे.

