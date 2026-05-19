Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या तंदुरुस्तीवर लक्ष; अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची आज निवड

गुवाहाटी : वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याच्या वर्कलोडबाबत विचार सुरू असून, आता रोहित शर्माच्या तंदुरुस्तीवरही विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी व तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाची निवड समिती आज (ता. १९) निवड करणार आहे..जसप्रीत बुमरा हा वेगवान गोलंदाज असून, त्याला दुखापत होऊ नये याकडे बीसीसीआय यांच्यासह भारतीय संघ व्यवस्थापन विशेष काळजी घेत आहे. जसप्रीत बुमरा हा २०२७पर्यंत कसोटी व एकदिवसीय या दोन प्रकारांमध्ये खेळणार आहे. टी-२० विश्वकरंडक आता २०२८ मध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्यांमध्ये तो भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसणार नाही. अशा प्रकारचे वृत्तही समोर आले आहे..भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी व एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. मात्र, जसप्रीत बुमराला या दोन्ही मालिकांमधून विश्रांती देण्यात येण्याची शक्यता आहे. एकदिवसीय विश्वकरंडक आता २०२७ मधील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर यादरम्यान होणार आहे. त्यामुळे या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेला बराच अवधी आहे..बुमराला अचानक विश्रांती का? अफगाणिस्तान मालिकेपूर्वी BCCI चा मोठा मास्टरप्लॅन समोर!.यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी त्याची निवड होईल, असे वाटत नाही. आयपीएलमध्ये प्रभावी गोलंदाजी करणाऱ्या प्रिन्स यादवला भारताच्या एकदिवसीय संघात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. जसप्रीत बुमराला विश्रांती देण्यात आल्यास मोहम्मद सिराज गोलंदाजी विभागाचा प्रमुख असणार आहे.