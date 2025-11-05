India Test Squad Announced: रिषभ पंतचे पुनरागमन, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर

BCCI announces Indian squad for home Tests 2025 : भारतीय संघ घरच्या मैदानावर आणखी एक कसोटी मालिका जिंकण्याच्या तयारीला लागली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धची दोन सामन्यांची मालिका सहज जिंकल्यानंतर आता भारतासमोर जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गतविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान आहे. १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी BCCI बुधवारी भारतीय संघ जाहीर केला. इंग्लंड दौऱ्यावर दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर गेलेला रिषभ पंत ( Rishabh Pant) याचे कसोटी संघात पुनरागमन झाले आहे. .१४ ते २६ नोव्हेंबर या कालावधीत भारतात ही मालिका होणार आहे. आफ्रिकेचा संघ पाकिस्तानात दोन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत सोडवून भारतात दाखल होणार आहे. त्यांनी काही दिवासंपूर्वी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला होता आणि या मालिकेतून कर्णधार टेम्बा बवुमाचे ( Temba Bavuma ) संघात पुनरागमन झाले आहे. बवुमाला दुखापीतमुळे पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेला मुकावे लागले होते. भारतीय खेळपट्टीवर होणाऱ्या मालिकेसाठी आफ्रिकेने सिमॉन हार्मेर, केशव महाराज व सेनुरन मुथूसामी या तीन फिरकीपटूंचा संघात समावेश करून घेतला आहे. .भारतीय संघात रिषभ पंतचे पुनरागमन झाले असून देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप, हेही संघात आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली हा संघ खेळणार आहे. एन जगदीशन आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्या जागी पंत व आकाशचे पुनरागमन झाले आहे.Indian Test squad against South Africa - शुभमन गिल ( कर्णधार), रिषभ पंत, यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर,, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप..South Africa Test Squad vs India : टेम्बा बवुमा ( कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, टॉनी डी झॉर्झी, झुबायर हम्झा, सिमॉन हार्मेर, मार्को यान्सेन, केशव महाराज, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथूसामी, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, त्रिस्तान स्तब्स, कायले वेरेयने .पहिली कसोटी १४ नोव्हेंबरला कोलकाताच्या ऐतिहासिक इडन गार्डनवर खेळवली जाईल, तर दुसरी कसोटी २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटी येथे होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.