T20 World Cup : स्कॉटलंडच्या समावेशानंतर वेळापत्रकात बदल? भारतीय संघ मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला भिडणार; जाणून घ्या तारीख...

India vs South Africa warm-up match T20 World Cup: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्यासाठी सज्ज झालेला भारतीय संघ आपला एकमेव सराव सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळणार असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. स्कॉटलंडच्या उशिरा स्पर्धेत प्रवेशामुळे वेळापत्रकात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही.
India warm-up match before T20 World Cup defence: भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्याच्या निर्धाराने मैदानावर उतरणार आहे. वर्ल्ड कपची तयारी करण्यासाठी सूर्यकुमार यादवचा संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत २-० असा आघाडीवर आहे. पाच सामन्यांची ही मालिका ३१ जानेवारी रोजी तिरुवनंतपुरम येथील पाचव्या सामन्यानंतर संपेल. त्यानंतर मुंबईत त्यांच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या किताबाच्या बचावासाठी संघ पुन्हा एकत्र येईल. यजमान संघ ७ फेब्रुवारी रोजी वानखेडे स्टेडियमवर त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. पण, त्यापूर्वी ते दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळतील.

