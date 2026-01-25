T20 World Cup : स्कॉटलंडच्या समावेशानंतर वेळापत्रकात बदल? भारतीय संघ मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला भिडणार; जाणून घ्या तारीख...

India warm-up match before T20 World Cup defence: भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्याच्या निर्धाराने मैदानावर उतरणार आहे. वर्ल्ड कपची तयारी करण्यासाठी सूर्यकुमार यादवचा संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत २-० असा आघाडीवर आहे. पाच सामन्यांची ही मालिका ३१ जानेवारी रोजी तिरुवनंतपुरम येथील पाचव्या सामन्यानंतर संपेल. त्यानंतर मुंबईत त्यांच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या किताबाच्या बचावासाठी संघ पुन्हा एकत्र येईल. यजमान संघ ७ फेब्रुवारी रोजी वानखेडे स्टेडियमवर त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. पण, त्यापूर्वी ते दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळतील..न्यूझीलंड मालिकेनंतर भारतीय संघ १ फेब्रुवारी रोजी तिरुवनंतपुरमहून रवाना होईल आणि ३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत खेळाडू पुन्हा एकत्रित येतील. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सराव सामना ४ फेब्रुवारी रोजी डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळला जाईल. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या स्पर्धेपूर्वीचा हा एकमेव सराव सामना असण्याची अपेक्षा आहे. बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडच्या समावेशामुळे वेळापत्रकात कोणताही बदल झालेला नाही..T20 World Cup न खेळण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला वठणीवर आणले; जय शाह यांनी असा डाव टाकला, की पाकडे रडकुंडीला आले.ICCने सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही, परंतु क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार सूर्यकुमार यादवचे खेळाडू एडेन मार्करामच्या संघाचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहेत. २० संघांच्या स्पर्धेतून बांगलादेश बाहेर पडल्यानंतर वेळापत्रकात झालेल्या व्यत्ययामुळे शेवटच्या क्षणी बदल झाला. बीसीसीआय आणि क्रिकेट साउथ आफ्रिका मधील सूत्रांनी सामन्याची कबुली दिली, परंतु आयसीसीने अद्याप अधिकृत घोषणा न केल्यामुळे त्याला दुजोरा देण्यास नकार दिला..वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बांगलादेश संघाच्या सहभागाबद्दल गोंधळ आणि वाद असल्याने सराव सामन्यांच्या घोषणेत विलंब होत आहे. बांगलादेशची जागा स्कॉटलंडला मिळाल्याने, आयसीसी सोमवारी सराव सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे..T20 World Cup : पाकिस्तानने माघार घेतल्यास कोणता संघ त्यांची जागा घेईल? भारतासमोर बघा कोणता संघ उभा ठाकेल.भारताचा गट अ मध्ये कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान, नेदरलँड्स, अमेरिका आणि नामिबिया यांच्यासह समावेश आहे. गेल्या वेळी उपविजेता राहिलेला दक्षिण आफ्रिका गट ड मध्ये कॅनडा, अफगाणिस्तान, न्यूझीलंड आणि युएई यांच्यासह आहे. त्यांचा पहिला सामना ९ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर कॅनडाविरुद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.